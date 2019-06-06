«Казахстанская модель власти изжила себя»

Данияр Молдабеков: Среди активистов движения есть люди разных политических взглядов. Среди вас есть, например, люди куда более левых взглядов, чем вы трое. Как у вас получается договариваться?

Асем Жапишева: Два шага вперед, один шаг назад… (смеется)

Димаш Альжанов: Мне кажется, всегда можно прийти к моменту, когда свобода одного не ограничивает свободу других. Об этом отчасти и квинтэссенция декларации: мы все разные по определению. И никогда не будет [такого], что мы все друг друга переубедим, то есть нулевой игры не получится. Все, что мы можем делать – это договариваться по определенным вопросам, достигать конкретных целей. Идея, как мы видим Казахстан, — политическая система, где все разные политические взгляды могут реализовывать через понятные правила игры. Вы никогда никого не переубедите, только если насильно. Если же у человека уже сформировавшаяся позиция – замечательно, он просто другой, у него такие же права, как и у тебя. Поэтому здесь нет необходимости менять цвет, чтоб вместе работать. Мы можем придерживаться разных политических взглядов, но это абсолютно не мешает нам сотрудничать. И эти вопросы даже никогда не поднимаются, потому что мы все уважаем права и свободы друг друга.

Асем Жапишева: Еще среди нас есть определенная договоренность: все второстепенные вещи – понятное дело, сейчас второстепенные – они откладываются до того периода, когда мы уже сможем дробиться…

Данияр Молдабеков: Когда будет парламентская республика!

Асем Жапишева: Когда будет парламентская республика, да. Нас и так пытаются дробить очень сильно, нас пытаются рассорить. Сейчас мы должны отложить все это на второй план. Декларация – это не просто компромисс, там то, что необходимо изменить в первую очередь. Неважно кто – левые или правые, многодетные матери, нефтяники… Мне кажется, у всех один и тот же запрос – на изменения. Это борьба с коррупцией, выборность акимов, выборность депутатов всех уровней. У всех одни и те же проблемы на самом деле. Может какая-то часть общества еще не может их сформулировать, но у всех одно и то же. Я вижу, какие пишут сообщения и письма, все время приходит что-то вроде: в Шымкенте нельзя устроиться врачом, пока не заплатишь 500 тысяч тенге. В Караганде, чтобы стать шахтером, нужно заплатить 300 тысяч тенге. И у людей, на самом деле, одни и те же вопросы – справедливые суды, уничтожение коррупции, опять же, выборность. Мы предлагаем этот документ (декларацию «Oyan, Qazaqstan» – V) для всех. Поэтому мы и говорим, что это для всех, кто хочет действовать в рамках этого документа.

Касымхан Каппаров: Идея, которая нас объединяет — изменение правил игры. Они должны быть четкими. Правила игры должны позволять всем участникам с разными взглядами конкурировать на равных возможностях, чтобы была конкуренция идей, а не административного ресурса или личностей.

Светлана Ромашкина: Были вопросы о том, почему на пресс-конференции за столом с вами не сидели Асия Тулесова и Ануар Нурпеисов. Они с вами или нет?

Асем Жапишева: По поводу Асии могу сказать, что её позиция такова: лидеров должно быть много. Она и изначально так говорила. Медийность, которая у нее появилась, её немало смущала. И она говорила, что хочет, чтобы были разные лица. У неё была принципиальная позиция: она приходит (на пресс-конференцию – V), но садится в зале. Второй момент. У Асии, в рамках вопроса о регистрации движения, свои взгляды. Мы уважаем эти взгляды. Это был её второй аргумент в пользу того, что она будет сидеть в зале, то есть она показывает свою поддержку движения, уже в рамках этого движения она будет какие-то шаги предпринимать… Мы все поддерживаем друг друга. Что касается Ануара, он, как и Асия, был в зале на пресс-конференции, активно показывал, что он с нами.