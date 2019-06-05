В Алматы презентовали гражданскую декларацию «Оян, Казахстан»

Сегодня в Алматы, в Казахстанском пресс-клубе, гражданские активисты объявили о создании движения «Oyan Qazaqstan» («Пробудись, Казахстан») и презентовали одноименную декларацию.

«Важно инициировать национальный диалог. У нас в стране есть разные силы. Необходимо создать комиссию, чтобы внести изменения в Конституцию. Сильные демократические институты являются залогом развития страны. Новая политическая система будет ответом для нас всех», - сказал политолог Димаш Альжанов, выступивший в качестве одного из спикеров.

Он также добавил, что авторитарный режим не соответствует современным условиям.

Отвечая на вопрос о каких-либо мерах или репрессиях, активистка Лейла Махмудова заметила, что «мы боялись тридцать лет». В свою очередь журналистка и активистка Асем Жапишева сказала, что «на данном этапе» регистрировать движение не планируется.

«Мы - казахстанцы, люди свободы, которые сами определяют свое будущее. Мы любим нашу страну, у нас есть знания, большой потенциал и силы изменить нашу жизнь к лучшему. Сегодня, когда власти не считаются с Конституцией, когда права и свободы человека подавляются, когда коррупция и ложь заменили политику, мы готовы взять ответственность за будущее страны на себя. Мы не признаем контролируемые выборы и их результат. Такие выборы не могут считаться легитимными», - говорится в декларации.

В декларации также говорится, что казахстанцы должны жить в «демократическом, светском, правовом и социальном государстве, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы».

«Мы верим в институты, которые гарантируют соблюдение прав и свобод всех казахстанцев. Каждый достоин уважения, возможности реализовать себя и участвовать в управлении делами государства через честные и справедливые выборы. Мы все равные среди равных в нашем общем доме», - отмечается в документе.

В тексте также подчеркивается, что «Казахстану требуется реформа политической системы и отказ от политики репрессий и ограничений». Политическая реформа, по мнению активистов, должна основываться на следующих принципах:

1. Соблюдение фундаментальных прав и свобод всех граждан, гарантия политического плюрализма, а также прекращение политических репрессий. Каждый должен иметь право на свободу слова и выражение мнения, на получение и распространение информации любым способом, а также на мирные собрания и свободу объединения. Ни один человек не должен быть за это осужден или арестован.

2. Все законы, включая Конституцию, налагающие ограничения на права и свободы граждан, должны быть приведены в соответствие с международными стандартами прав человека и принципами верховенства права.

3. Переход к парламентской республике с разделением властей. Сильный парламент формирует исполнительную власть и представляет население путем прямых выборов через одномандатные округа. Институт президента должен быть лишен широких полномочий. Чрезмерная власть в одних руках ведет к злоупотреблениям и авторитаризму.

4. Соблюдение интересов населения на местном уровне через внедрение полноценной системы местного самоуправления. Маслихаты должны избираться по мажоритарной системе, их полномочия должны быть расширены. Акимы на всех уровнях должны избираться прямым голосованием.

5. Избирательная система должна быть приведена в соответствие с международными стандартами и обязательствами страны по проведению честных и справедливых выборов в демократическом обществе.

6. Гарантия независимости судебной власти и верховенства права, через реформу всей судебной системы и отказ от практики назначения судей президентом. Должна быть введена классическая модель суда присяжных и восстановлен Конституционный суд.

7. Подотчетность полиции обществу и парламенту. Функция полиции — обеспечение правопорядка и борьба с преступностью. Полиция не должна использоваться для подавления прав и свобод граждан.

8. Введение принципа эффективного управления для всех институтов государства. Деятельность всех органов власти должна быть прозрачной и подотчетной обществу. Только так можно победить тотальную коррупцию.

9. Для реформирования политической системы, распределения полномочий между ветвями власти и внедрения системы сдержек и противовесов необходимо сформировать независимую комиссию по реформе политического устройства страны.

В конце декларации ее авторы подчеркивают, что «сегодня настал исторический момент, момент истины и пробуждения, когда свободные граждане должны вернуть себе утраченные права и свободы, когда государство должно встать на путь устойчивого развития во всех сферах жизни».

«Мы должны жить в демократической, независимой и свободной стране! Оян!», - резюмируют авторы текста.