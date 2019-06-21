Чужие среди своих

По словам его соратника, активиста Кайрата Байтоллаулы, они не могут понять логики казахстанских властей, которые, по мнению активистов, всяческим пытаются замолчать тему притеснения казахов в КНР. «Мы не думаем, что происходящее может как-либо повлиять на казахстанско-китайские отношения, потому что эту тему в мире поднимаем не только мы. Весь мир знает об этой ситуации», - сказал Байтоллаулы.

Как бы то ни было, уроженцы Синьцзяна, вернувшиеся на родину за лучшей долей, уже близки к тому, чтобы разочароваться в ней. «У нас есть обида, конечно, большая обида (к Казахстану – V). Мы считаем, что [поднимать тему притеснений этнических меньшинств в КНР] это долг не только каждого казаха, но каждого казахстанца. Мы уверены, что преступления, которые совершаются против национальных меньшинств в КНР, не закончатся», - сказал Даулетбек.

Бунин

В офисе «Атажұрт еріктілері» есть пресс-центр. Одну из его стен полностью закрывают фотографии с именами и краткими справками жертв пекинского «Мощного удара». За каждой из этих фотографий – история, которая сделал бы честь любому СМИ. Тем не менее, журналистов в офисе «Атажұрт еріктілері» сегодня было мало. Во всяком случае, казахстанских.

Зато там был Евгений Бунин – независимый журналист и активист, который занимается математикой и увлекается тюркскими языками. Это увлечение привело его в 2008 году в Синьцзян. Там он хотел изучить уйгурский язык и написать об этом книгу. «В то время было очень мало материалов об уйгурском языке, хотелось внести свой вклад», - сказал Бунин Vласти.

В Синьцзяне он прожил год. Затем Бунин уехали в Европу, где изучал математику. В Синьцзян он вернулся в 2014 году. «Там я жил до 2018-го. В апреле прошлого года меня фактически выгнали из Кашгара, это город на юге Синьцзяня. Мне лично никто не угрожал, полиция меня не гнала, но неожиданно закрыли мой хостел. Владелец одного их хостелов сказал, что если я не уеду, власти закроют все хостелы, и мне пришлось уехать», - рассказал Бунин.

Кроме того, политика китайских властей, по словам Бунина, со временем становилась все жестче. «Причем не только в Синцзяне, вообще в Китае. Мои друзья сидели в лагерях и тюрьмах. Однажды, услышав, что мой знакомый умер в тюрьме, я принял решение уехать», - говорит активист.

Он ездил по Китаю, в Синьцзян вернулся в 2017-м. «Многие мои друзья куда-то исчезли, торговые лавки закрылись, - вспоминает Бунин. - Общая атмосфера изменилась. Появились пункты проверок – прямо в городе. Едешь по дороге в городе, каждые 100-200 метров тебе надо показать удостоверение. Надо сказать, что иностранцев и ханьцев они не трогают, но если ты уйгур, то они могут проверить не только твое удостоверение, но и телефон. Мои друзья сидели в лагерях и тюрьмах. Однажды, услышав, что мой знакомый умер в тюрьме, я принял решение уехать».