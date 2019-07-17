Протесты весны-лета в Казахстане: что это было и к чему приведет?

Политолог Досым Сатпаев, в отличии от Альжанова, считает, что митинг 30 июня – это не о попытке властей разделить протест, а просто другая форма, которой активисты решили воспользоваться, чтобы донести до властей свои идеи и надежды. «Это тоже попытка определенной части общества в рамках правового поля начать с властью диалог, одна из попыток найти канал взаимодействия», - сказал Сатпаев Vласти.

По мнению Альжанова, кроме митинга 30 июня, примером попытки властей разделить протест может быть ДВК. «Проблема казахстанского политического процесса в том, что у нас есть два явных радикальных полюса противостояния, с одной стороны это власти Казахстана, с другой ДВК. Последние являются результатом намеренной политики властей по маргинализации оппозиции. По линии их противостояния идет поляризация общества. Одни используют экстремизм и репрессии, вторые обещают денежные вознаграждения за участие в активном протесте. Для ДВК революция любой ценой, для властей стабильность и сохранение режима любой ценой. ДВК сейчас выгодна властям, чтобы вести жёсткую линию. Все это ведет к конфронтации и конфликту в обществе», - сказал Альжанов.

Активисты ДВК, в свою очередь, тоже критикуют движение Oyan, Qazaqstan, упрекая их в якобы связях с властями. Некоторые, в частности, утверждают, что примером тому может служить «Серуен», который власти пока активно не громили.

Политолог Адиль Нурмаков считает, что сейчас власти и вовсе не пытаются разделить протест, потому что протестные группы и без того не особо координируют свои действия между собой. «Можно вспомнить заявление Токаева, что они готовы вовлечь протестную молодежь в какие-то механизмы, институты. Но, на мой взгляд, интенсивность протеста сейчас не такие сильные риски представляет [для властей]. Протест сам по себе разделен, нет координации активности. Если посмотреть в ретроспективе, это (попытки властей так или иначе нейтрализовать протестные настроения и действия – V) включается когда социальный протест переходит определенный барьер, к которому власть испытывает толерантность. Из последнего: земельный протест 2016 года. Там все по методичке отработали: нейтрализация наиболее активных путем заведения уголовных дел против них, вовлечение вторых в земельную комиссию, дискредитация остальных. Второй момент. Когда консолидируется протест. Такого не было давно, пожалуй, с 2005 года, когда появилось движение «За справедливый Казахстан». В данный момент этого нет. Нынешние протестные силы слабы не только тем, что они не консолидированы, не вступают даже в тактические альянсы, а и тем, что не ставят политических целей. Политические декларации есть, а политических целей нет (активисты Oyan, Qazaqstan заявляли, что не борются за власть; движение Respublika, по словам активистки Бэллы Орынбетовой, создавалось “не от карьерных и политических амбиций“ - V), - сказал Нурмаков Vласти.

Хотя о консолидации всех протестных групп говорить действительно не приходится, некоторая солидарность между ними все же есть. Например, в ходе пресс-конференции по поводу создания движения Respublika, Белла Орынбетова сказала, что они объединяются с тем же Oyan, Qazaqstan!, фондом «Еркіндік Қанаты» и отдельными сообществами многодетных матерей.

Также, несмотря на то, что активисты Oyan, Qazaqstan! не раз заявляли, что не поддерживают ДВК, они по мере сил помогали задержанным во время митингов, которые созывал Аблязов. Их аргумент: хотя они и не поддерживают Аблязова и его движение, они считают, что люди имеют право на мирные митинги и собрания, раз их задерживают за реализацию конституционных прав, следует им помогать.

