​Почему общественные деятели участвуют в праймериз «Нур Отана»?

Джамиля Садыкова, руководитель общественного фонда «Темекісіз»

Почему вы решили принять участие в праймериз партии «Нур Отан»?

Потому что я чувствую, что во мне есть способность и осознанная готовность менять пространство и качество жизни. Мои достижения за 15 лет - яркое тому доказательство. Во-вторых, я понимаю, что выросла из среды НПО. Я понимаю, что нас не всегда слышат. Очень часто приходиться выбивать двери ногой или лазить в окно, чтобы донести свою идею. Я считаю, что праймериз является прекрасной возможностью, чтобы тебя услышали, как минимум в партии. И как максимум в мажилисе парламента, если мои однопартийцы помогут голосами войти сюда. Я не хочу постоянно выбивать ногой и просить услышать меня. Потому что я НПО. Я хочу как депутат мажилиса, ставить задачи и вместе выполнять их. Со статусом мажилисмена уровень моего влияния гораздо расширится.

В-третьих, считаю, что моя страна нуждается в профессионалах. Особенно в профессионалах здравоохранения. Пандемия показала, насколько у нас уязвимая система здравоохранения. Я вижу, что нам нужно повышать квалификацию и статус врачей. Нам нужно дать врачам достойные условия труда и оплаты. Но также мы должны заниматься повышением квалификации. Это позволит нам как стране двигаться и развиваться. Я хочу, чтобы моя страна была в тридцатке лучших и чтобы мы были здоровыми людьми с высоким уровнем качества жизни.

С какой повесткой вы собираетесь выступать во внутрипартийных выборах?

Первое — снижение потребления вредных продуктов. В них входят алкоголь, сахар, сладкие и газированный напитки, соль, трансжиры. <…> Последние данные говорят, что в год ожирение у детей увеличивается на 4 процента. Развивается новая эпидемия среди детей и подростков. Она в основном идет за счет фаст-фуда и газированных напитков. <…> На алкоголь нужно повышать акцизы как минимум в 3 раза, чтобы доступность по цене была не такой, какая есть сейчас. Также принять такие меры, как запрет рекламы фаст-фуда, запрет рекламы газированных и сладких напитков. Существует такой сильный инструмент запрет выкладки. Со следующего года будет запрет выкладки табачных изделий. Можно начать обсуждать возможность запрета выкладки на сладкие и газированные напитки. Это выглядит немного радикально, но почему нет?

Второй пункт касается повышения качества медицинской помощи. Мы можем повысить качество благодаря двум компонентам. Первый — улучшение условий труда и заработной платы медицинских работников. Пандемия показала, что без врачей мы не обойдемся. У наших врачей должна быть достойная зарплата, достойные условия труда и высокая квалификация. Второй компонент — полная отчетность и прозрачность всех систем здравоохранения. Особенно меня беспокоит ситуация с СК-фармацией. Как там принимаются решения? Как показала пандемия, СК-фармация не была готова к обеспечению лекарственными средствами населения, элементарным парацетамолом. Все решения принимались в очень мутном и закрытом режиме. Если вводить общественников в правление этих больших организаций, можно добиться того, чтобы все финансовые решения и потоки были прозрачны и чтобы эти организации выкладывали свои отчёты и защищали их не только перед Минздравом, но и перед общественностью.

Есть ли какие-нибудь установки или действия партии «Нур Отан», с которыми вы не согласны?

На данный момент нет, поскольку то руководство, которое сейчас пришло к власти – Бауыржан Байбек и его команда – максимально открыты, что мне очень нравится. Хочу сказать, что с той новой командой, которая сейчас реализует праймериз, я готова идти до конца. Сейчас идёт перезагрузка партии. Я рада, что партия признала некую свою косность и медленность в ответе на запросы общества. Я готова выступать с открытой критикой партии, уже выступаю. У нас в праймериз есть определённые правила. Иногда эти правила не соблюдают. Я - первый человек, который пишет координаторам про это. Недавно я критиковала то, что у нас в праймериз первым выступал один и тот же человек. Я сказала о том, что у него преимущество, так как он постоянно выступает первым.