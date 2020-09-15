​Почему общественные деятели участвуют в праймериз «Нур Отана»?

Из 11 тысяч кандидатов на внутрипартийных выборах партии «Нур Отан» около 8 тысяч – самовыдвиженцы. Они по-разному объясняли свое участие в праймериз, обозначая в качестве главной идеи желание поучаствовать в обновлении страны. Vласть выбрала 8 кандидатов из числа общественных деятелей и задала им три одинаковых вопроса – об их мотивах участия, выдвигаемой повестке и отношении к партии.
Большинство участников хотели бы попасть в партийный список кандидатов в депутаты мажилиса. Но основной причиной присоединения к партии для каждого из них стала возможность наладить коммуникацию с партией и государством для решения социальных проблем. Пул последних варьируется от прав женщин и защиты бездомных животных до прозрачности маслихатов и безопасности продуктов питания. При этом участники праймериз на нынешнем этапе видят незначительные проблемы в деятельности самого «Нур Отана», предлагают не экстраполировать проблемы страны на партийный институт, но выражают готовность выступать с его критикой, если для этого будут основания.
Сергей Снегирев, зоозащитник
Почему вы решили принять участие в праймериз партии «Нур Отан»?
Потому что общество, которое занимается вопросом о защите животных, в котором я принимаю активное участие, посчитало нужным, чтобы я туда выдвигался. Потому что это новый уровень решения нашего вопроса. Я хочу поднимать тему защиты животных и разрабатывать, а также применять эффективные методы регулирования численности бездомных животных. <…> Я пришел как самовыдвиженец. Сейчас партия активно помогает мне уже на стадии подготовки. То есть, происходят достаточно быстрые коммуникации внутри этого вопроса. Очень упрощается коммуникация. Если раньше приходилось стучаться в закрытые двери, писать какие-то официальные запросы, то сейчас достаточно быстро можно созваниваться по партийной линии. То есть были сложности в коммуникации с госструктурой. Партия позволяет пользоваться своими коммуникационными инструментами.
С какой повесткой вы собираетесь участвовать во внутрипартийных выборах?
Первый вопрос — это защита о животных, где определяющее значение имеет эффективное решение проблемы бездомных животных. Второе — это системное развитие и реализация реабилитационных процессов для детей с особыми потребностями при участии животных. У нас в Казахстане существует проблема бездомных животных. Причины этой проблемы идентичны с общим положением животных в Казахстане: безответственное воздействие, отсутствие образования и т.д. Если мы решим проблему бездомных животных, мы в принципе решим и проблему отношения общества к животным. И поэтому я заявляю о защите животных обобщенно, но если мне предстоит решать этот вопрос, то, конечно, буду заниматься проблемой бездомных животных.
Есть ли какие-либо установки и действия партии «Нур Отан», с которыми вы не согласны? Готовы ли вы выступать с их открытой критикой?
До настоящего момента я был аполитичен. То есть, я подчеркиваю свой статус самовыдвиженца. Никогда не вмешивался в политику и не анализировал, что делает или не делает партия. Потому что неправильно ассоциировать на 100% партию и госаппарат. Да, в госаппарате достаточно большое количество партийных людей. Но неправильно транслировать на партию все проблемы и эффективность некоторых вопросов. Потому что в государственных органах у нас достаточно людей, которые не являются членами партии. Поэтому здесь нужно смотреть на каждый конкретный, индивидуальный случай. То есть, если человек коррупционер, то там уже нужно смотреть как партия контролировала этот процесс. Думаю, что как у любого другого [у партии] могут быть какие-то недочеты. Никто не говорит, что все идеально. Но мы должны рассматривать каждый случай отдельно. С партией я взаимодействию небольшой срок, но весь этот срок я доволен их работой. А за других я не могу говорить, также не могу брать ответственность за другие вопросы. Я готов выступать с открытой критикой [партии], разумеется. Если встречу какие-то неправильные вещи, то должен быть правильный алгоритм [реагирования]. Если партийный человек внутри какого-то процесса поступает неправильно, то сперва это должен сообщить партийный контроль, а если этот вопрос не решается, то тогда уже можно говорить об этом. Потому что достаточно много людей, которые, не понимая внутренних процессов, откровенно «хайпуют» на оппонировании партии.
Азиза Шужеева, заместитель председателя Альянса женских сил Казахстана
Почему вы решили принять участие в праймериз партии «Нур Отан»?
Я занимаюсь общественной деятельностью в течение 6 лет. У меня есть общественный фонд «Лига юных программистов Ybyrai» и мы занимались открытием бесплатных IT-классов, обучением программированию и робототехнике детей из регионов. В том числе мы создали объединение юридических лиц «Альянс женских сил Казахстана», которое разработало дорожную карту по улучшению положения женщин в нашей стране. На разных участках нашей работы, мы поняли, что сегодня нам нужны новые законы, новые экономические программы, для того, чтобы женщины могли иметь экономическую независимость, работать и получать достаточный объем гарантированной социальной помощи и спокойно воспитывать детей. Нам нужны законы, которые будут защищать права матерей, детей.
На сегодняшний день мы не видим большого продвижения по многим позициям. Я представляю «Альянс женских сил Казахстана» и выдвинула свою кандидатуру на праймериз для того, чтобы поднять нашу программу на совершенно новый республиканский уровень. Для того, чтобы наш голос был услышан и люди задумались над реализацией многих наших инициатив. Для меня на самом деле выдвижение на праймериз не является самоцелью, это гораздо больше работа в информационном поле, работа с людьми. Потому что недавно, с 7 сентября начался период агитационной работы, и я смогла найти единомышленников, которые готовы подключаться, быть волонтерами и помогать семьям в трудных жизненных ситуациях.
С какой повесткой вы собираетесь участвовать во внутрипартийных выборах?
Моя повестка — это повышение качества жизни казахстанских матерей и детей. У меня 5 главных целей. Первая – обеспечение защиты прав женщин и детей. Вторая – расширение экономических возможностей. Третья – решение проблем женщин из социально-уязвимых слоев населения. Четвертая – укрепление репродуктивного здоровья. Пятая – идеология. Нам нужно поднять статус казахстанской семьи. К каждой теме я предлагаю конкретные решения.
Есть ли какие-либо установки и действия партии «Нур Отан», с которыми вы не согласны? Готовы ли вы выступать с их открытой критикой?
В доктрине партии «Нур Отан» есть тезис об устойчивом развитии и балансе интересов максимально широких слоев населения. Моя предвыборная программа как раз и базируется на доктрине партии. <…> Возможно, есть отдельные представители, особенно в ряде государственных органов, которые недопонимают значение доктрины партии и позиции по решению социально-экономических вопросов. Я открыто пишу об этом в Фейсбуке, и о том, что есть объективные системные проблемы, которые нужно решать сегодня и они требуют системного подхода. На сегодняшний день вопросами семьи занимаются 18 разрозненных госорганов и каждый работает в своей части. Соответственно, мы не можем добиться общей картины и общего результата.
Меня не интересует критика [сама по себе]. Меня интересует, чтобы мы смогли решить многие проблемы на законодательным уровне. Сейчас мы, «Альянс женских сил Казахстана», уже решаем некие проблемы, также взаимодействуем с акиматами. Также я член рабочей группы по законопроектам. То есть уже предлагаю многие идеи по законодательной работе.
Алия Тусупбекова, руководитель Ассоциации федерации Паратанцев
Почему вы решили принять участие в праймериз партии «Нур Отан»?
Первое, что сподвигло меня на участие, это — новое течение, по которому мы должны успевать идти. Мы должны воспользоваться возможностями, которые нам предоставила партия. Потому что именно этот исторический момент может дать толчок для роста и для будущего Казахстана. Во мне есть лидерские качества, которые я бы хотела использовать во благо общества. Прежде всего участие в праймериз дает возможность услышать и узнать о проблемах народа. Например, [недавно мы] узнали о новых проблемах, которые возникли во время карантина. Сегодня были в школе, где актуальным вопросом является онлайн-обучение. Услышали важные вопросы и узнали о необходимых вещах, которые попросили сделать учителя. Праймериз дал огромную площадку для диалога и для решений важных проблем в сегодняшние дни.
С какой повесткой вы собираетесь участвовать во внутрипартийных выборах?
Хотела бы поднять вопросы спорта, вопросы развития массового вида спорта, школьного спорта, вопросы социально уязвимых слоев населения, вопросы, связанные с людьми с ограниченными возможностями. Хотела бы ими заняться и донести до необходимых решений. И третий вопрос это — работа НПО. Потому что так же как и я, очень много людей сталкиваются с вопросами организаций и здесь нужно вопрос поднять о слабостях НПО. У них у самих слабая связь с государством. Сейчас очень много грантов, которые действительно позволяют огромному количеству людей осветить проблемы в разных сферах. Но НПО не могут осилить всё то, что дает государство, потому что они не готовы. Прежде нам потребуется изучить каждую проблему. <…> Необходимо провести мониторинг проблем, которые сейчас существуют и по ним провести ряд организаций и внести в исполнение определенные приказы. А также строить диалог, устраивать встречи, форумы с местными управлениями. В дальнейшем если что-то пойдёт не так, то нужно решать это уже на высших позициях.
Есть ли какие-нибудь установки или действия партии «Нур Отан», с которыми вы не согласны? Готовы ли вы выступать с их открытой критикой?
Несогласие возникает тогда, когда ты сталкиваешься с какой-то проблемой. На данный момент всё понятно, всё достаточно актуально и пока не могу сказать, что не согласна с чем-то. Возможно, в будущем такие вопросы возникнут. Тогда я буду вносить предложения и корректировки в своём видении в решении данного вопроса.
Но я готова выступать с открытой критикой, если будут такие вопросы, с которыми я не согласны. Это как ребёнок. Если он плачет или кричит, я как мать должна отреагировать. Поэтому если у человека возникает какая-то проблема в каких-то вопросах, нужно об этом заявить, он должен об этом сказать. Промолчав, проблема не решится.
Марат Шибутов, политолог, член Общественного совета Алматы
Почему вы решили принять участие в праймериз партии «Нур Отан»?
Во-первых, это просто интересный политический опыт. Во-вторых, проверить систему, насколько она работает и дает ли шанс людям, не состоявшим в партии и не имеющим много денег, продвинуться в этом. Так как большинство маслихата составляют депутаты партии «Нур Отан», также программа, по которой работает акимат связан с «Нур Отаном», я решил, что внесу какие-то изменения в программу и развитие территории города Алматы. Также постараюсь войти в число депутатов маслихата.
С какой повесткой вы хотите участвовать во внутрипартийных выборах?
Я пока точно не знаю, на что сделаю акцент. Но думаю, что буду заниматься тем же, что продвигал и делал последние 4 года. Во-первых, постараюсь сделать маслихат открытым, публичным политическим институтом. В любом случае, понимаю, что пока я один. Если будет большинство людей, которые мыслят как я, то как минимум будем выкладывать протоколы, что было на заседании, какие документы готовятся и т.д. У нас в Алматы самый закрытый маслихат и даже на сайте мало информаций.
Есть ли какие-либо установки и действия партии «Нур Отан», с которыми вы не согласны? Готовы ли вы выступать с их открытой критикой?
Пока все нормально. Если будут вещи, с которыми я не согласен, то об этом узнают все. Но в первую очередь я буду использовать внутрипартийные инструменты. Потому что сначала ты делаешь это внутри партии, если не получилось, то уже действуешь по-другому.
Багдат Коджахметов, официальный представитель министерства здравоохранения
Почему вы решили принять участие в праймериз партии «Нур Отан»?
С самого детства участвую в различных «праймериз». Для меня нормальное состояние бороться за право быть лучшим. Родился и вырос я в Алматинской области, а карьеру начал чабаном в колхозе 40 лет Октября. Если не считать многочисленные школьные сражения за «атамана» класса, то первым серьезным «праймериз» для меня стало участие в конкурсе дикторов Казахского телевидения в 1991 году. Из нескольких сот претендентов в результате жесточайшего отбора, одержал победу и так начался мой тернистый путь в журналистике, а спустя двадцать лет я возглавил «31 канал». Поэтому, как только услышал знакомый звук «боевого горна», начал готовится к очередному сражению своей жизни. Но в этот раз все гораздо серьезнее. Мне уже 47 лет, отец пятерых детей и двух внучек, за спиной опыт и знания, которые я хочу посвятить служению обществу, стране и будущим поколениям.
С какой повесткой вы участвуете во внутрипартийных выборах?
Этот год напомнил нам всем о главных человеческих ценностях – о здоровье и знаниях. Так случилось, что во время активной фазы пандемии в июне и июле, весь накопленный негатив общества вылился на медиков и учителей. Они невольно оказались на острие атаки не только вируса, но и народной критики. Моя программа состоит из простых и понятных решений. Они взяты из реальной жизни. Бесценное богатство человека – здоровье, а это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. И если это так, то очевидно, что мы должны уделить этим аспектам особое внимание. В Казахстане трудятся свыше 210 тысяч медицинских работников и более 800 тысяч педагогов. Многие из них после тяжелой и изнурительной работы возвращаются в наемное жилье, которое снимают на большую часть своей мизерной заработной платы. Разве это справедливо? Специалисты, на которых возложена ответственность за жизни и будущее миллионов, сами нуждаются в первостенной помощи. Я вижу своей наиглавнейшей задачей сформировать на законодательном уровне высокую социальную значимость работников медицины и сферы образования. Добиться повышения их заработной платы, улучшения условий труда, обеспечения жильем и материальными ресурсами, создание безопасной среды и защиты. И более того, считаю, что мы обязаны воссоздать особый культ врачей и учителей.
Есть ли какие-либо установки и действия партии «Нур Отан», с которыми вы не согласны? Готовы ли вы выступать с их открытой критикой?
Можно поднять любой партийный документ за все годы существования Нур Отана и вы не найдете там ничего такого, с чем трудно не согласиться или что вызывало бы отторжение. Все установки партии выглядят отлично. Всеми руками "за". Например, улучшить жизнь народа, искоренить бедность, увеличить рождаемость или всех обеспечить жильем и работой. А кто против? Но как они исполняются, вот в чем вопрос. Как сократить разницу между желанием и действительностью. Когда я встречаюсь с руководством партии, мы открыто дискутируем на эти темы. Они знают мою принципиальную позицию по многим вопросам и то, что партийцы желают видеть похожих на меня граждан в своих [рядах], говорит о многом. И я хочу им помочь в этом, но для начала надо победить в еще одних «праймериз» моей жизни.
Джамиля Садыкова, руководитель общественного фонда «Темекісіз»
Почему вы решили принять участие в праймериз партии «Нур Отан»?
Потому что я чувствую, что во мне есть способность и осознанная готовность менять пространство и качество жизни. Мои достижения за 15 лет - яркое тому доказательство. Во-вторых, я понимаю, что выросла из среды НПО. Я понимаю, что нас не всегда слышат. Очень часто приходиться выбивать двери ногой или лазить в окно, чтобы донести свою идею. Я считаю, что праймериз является прекрасной возможностью, чтобы тебя услышали, как минимум в партии. И как максимум в мажилисе парламента, если мои однопартийцы помогут голосами войти сюда. Я не хочу постоянно выбивать ногой и просить услышать меня. Потому что я НПО. Я хочу как депутат мажилиса, ставить задачи и вместе выполнять их. Со статусом мажилисмена уровень моего влияния гораздо расширится.
В-третьих, считаю, что моя страна нуждается в профессионалах. Особенно в профессионалах здравоохранения. Пандемия показала, насколько у нас уязвимая система здравоохранения. Я вижу, что нам нужно повышать квалификацию и статус врачей. Нам нужно дать врачам достойные условия труда и оплаты. Но также мы должны заниматься повышением квалификации. Это позволит нам как стране двигаться и развиваться. Я хочу, чтобы моя страна была в тридцатке лучших и чтобы мы были здоровыми людьми с высоким уровнем качества жизни.
С какой повесткой вы собираетесь выступать во внутрипартийных выборах?
Первое — снижение потребления вредных продуктов. В них входят алкоголь, сахар, сладкие и газированный напитки, соль, трансжиры. <…> Последние данные говорят, что в год ожирение у детей увеличивается на 4 процента. Развивается новая эпидемия среди детей и подростков. Она в основном идет за счет фаст-фуда и газированных напитков. <…> На алкоголь нужно повышать акцизы как минимум в 3 раза, чтобы доступность по цене была не такой, какая есть сейчас. Также принять такие меры, как запрет рекламы фаст-фуда, запрет рекламы газированных и сладких напитков. Существует такой сильный инструмент запрет выкладки. Со следующего года будет запрет выкладки табачных изделий. Можно начать обсуждать возможность запрета выкладки на сладкие и газированные напитки. Это выглядит немного радикально, но почему нет?
Второй пункт касается повышения качества медицинской помощи. Мы можем повысить качество благодаря двум компонентам. Первый — улучшение условий труда и заработной платы медицинских работников. Пандемия показала, что без врачей мы не обойдемся. У наших врачей должна быть достойная зарплата, достойные условия труда и высокая квалификация. Второй компонент — полная отчетность и прозрачность всех систем здравоохранения. Особенно меня беспокоит ситуация с СК-фармацией. Как там принимаются решения? Как показала пандемия, СК-фармация не была готова к обеспечению лекарственными средствами населения, элементарным парацетамолом. Все решения принимались в очень мутном и закрытом режиме. Если вводить общественников в правление этих больших организаций, можно добиться того, чтобы все финансовые решения и потоки были прозрачны и чтобы эти организации выкладывали свои отчёты и защищали их не только перед Минздравом, но и перед общественностью.
Есть ли какие-нибудь установки или действия партии «Нур Отан», с которыми вы не согласны?
На данный момент нет, поскольку то руководство, которое сейчас пришло к власти – Бауыржан Байбек и его команда – максимально открыты, что мне очень нравится. Хочу сказать, что с той новой командой, которая сейчас реализует праймериз, я готова идти до конца. Сейчас идёт перезагрузка партии. Я рада, что партия признала некую свою косность и медленность в ответе на запросы общества. Я готова выступать с открытой критикой партии, уже выступаю. У нас в праймериз есть определённые правила. Иногда эти правила не соблюдают. Я - первый человек, который пишет координаторам про это. Недавно я критиковала то, что у нас в праймериз первым выступал один и тот же человек. Я сказала о том, что у него преимущество, так как он постоянно выступает первым.
Жибек Караманова, юрист, старший партнёр KEREMET Holding
Почему вы решили принять участие в праймериз партии «Нур Отан»?
Я считаю, что это возможность для людей, которые болеют за развитие общества, за развитие экономики страны, включая меня. Поэтому решила поучаствовать, внести конструктивное предложение, например, по изменению законодательства, по изменению каких-то конкретных механизмов работы маслихата или мажилиса.
С какой повесткой вы собираетесь выступать во внутрипартийных выборах?
Я хочу поднять те темы, которые меня волнуют в первую очередь: вопросы развития Казахстана как туристически привлекательной страны, развития туризма внутри Казахстана, развития массового спорта и культуры. Вторая тема — повышение правовой грамотности населения. Я являюсь юристом больше 15 лет. Мне кажется, правовая грамотность населения важна, особенно в регионах. Третья тема, которая мне очень импонирует, это вопросы развития женского и молодёжного предпринимательств. Четвертая тема — вопросы миграции казахстанцев за рубеж. К сожалению, я вижу среди моих знакомых, особенно молодёжи, тех, кто готов рассматривать возможность переехать из Казахстана насовсем. Пятая — вопрос продовольственной безопасности по контролю ввозимой пищевой продукции. Это вопрос развития внутреннего производства казахстанской продукции и вопрос контроля в целом: что ввозится, на каких условиях, на каких тарифах и так далее. Подход к решению каждой проблемы разный. Так как я юрист, больше смотрю на то, как эти вопросы регулируются. Например, закон о культуре. Одним из моих предложений будет то, что предоставить налоговые преференции для меценатов, которые поддерживают культурные проекты. Потому что так это работает во всём мире, так в принципе можно зарабатывать на этом.
Есть ли какие-нибудь установки или действия партии «Нур Отан», с которыми вы не согласны?
Я являюсь самовыдвиженцем и до этого не была членом партии «Нур Отан». Вступила недавно, чтобы повлиять на ход событий. Но я готова выступать с открытой критикой партии, если буду с чем-то несогласной.
Зауреш Умирбаева, член Общественного совета Алматы, председатель Объединения профсоюзов Алматы
Почему вы решили принять участие в праймериз партии «Нур Отан»?
Сейчас профсоюзные движения выходят на новый уровень развития. Также у нас самое большое общественное объединение в нашей стране. Например, в городе Алматы нас 200 тыс. человек. И поскольку я возглавляю самое крупное общественное объединение, я обязана участвовать как часть гражданского общества и рассказать о наших взглядах. 2 сентября прошел 26-съезд Федерации профсоюзов Казахстана, где мы приняли новую стратегию на 5 лет. У нас очень много изменений. Поэтому мне нужно обязательно рассказать об этом народу, чтобы он знал, чем мы занимаемся и что собираемся делать.
Думаю, что [благодаря ресурсам партии] мне будет легче активизировать работу с нашими социальными партнерами, создавать рабочие группы и договариваться. То есть мне будет легче строить коммуникацию и я буду активизировать работу. Например, в 2018 году на базе нашего профсоюзного центра я открыла центр примирения «Татуласу орталығы». Мы помогаем решать все трудовые споры, которые возникают на предприятиях. То есть предоставляем бесплатные услуги. В наше время очень сложно потерять работу. Нужно не идти в суд, а сначала идти в согласительную комиссию, которые должны работать на предприятии. Но не везде есть согласительная комиссия. Опять не работает трудовой кодекс. А где есть профсоюзы, то там они обязательно работают. Но они должны быть во всех предприятиях. Поэтому я хочу, чтобы «Татуласу орталығы» работал не только в рамках нашей организации, но и в рамках нашего города.
С какой повесткой вы собираетесь участвовать во внутрипартийных выборах?
В 2008 году я стала председателем территориального объединения профсоюзов города Алматы. Когда я пришла на эту работу, то удивилась, что всего 4,1% (2600 из 64 000) предприятий имеют коллективный договор. Это значит, что на предприятиях и в организациях не работает трудовой кодекс. Потому люди не знают свои права. А что такое коллективный договор? Это дополнительный пакет социальных услуг, гарантий и прав. Вот где есть профсоюзы, там есть коллективный договор. Потому что профсоюзный комитет совместно с работодателями во время коллективных переговоров заключает коллективный договор. Если по трудовому кодексу предусмотрен 24 дня трудового отпуска, то в коллективном договоре они могут увеличить его до 30 дней. Например, могут рассмотреть пособие по оздоровлению, пособие при рождении ребенка, также есть предприятия, где предусматривают оплату больничных листов до 100% и многое другое. Где-то добиваются индексации заработной платы. Поэтому когда заступила на эту должность я подняла эту проблему и меня поддержали наши социальные партнеры в лице акимата города, и в лице наших работодателей. Мы создали рабочие группы и начали активно работать в этом направлении. Это было в 2019 году. Тогда мы подняли процент коллективных договоров до 36-39%. Я хочу, чтобы в маслихате был представитель профсоюзов, тогда довела бы этот процент практически до ста. То есть, одно из моих направлений — это законодательное закрепление механизма заключения коллективных договоров.
Есть ли какие-либо установки и действия партии «Нур Отан», с которыми вы не согласны? Готовы ли вы выступать с их открытой критикой?
Нет. Сейчас «Нур Отан» всячески помогает мне встречаться с разными организациями, устраивает оффлайн и онлайн встречи. Если будут действия, с которыми я не согласна, то обязательно буду говорить об этом.
Фото с сайтов nurotan.kz, weproject.media, 100janaesim.ruh.kz, youtube.com
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