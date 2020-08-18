​Герметичная открытость: Как будут проходить праймериз «Нур Отана»?

В следующие девять месяцев Казахстан готовится провести сразу два электоральных мероприятия – выборы в маслихаты и мажилис парламента. Пока другие партии и гражданские движения озадачены самой возможностью формирования партийных списков или получения регистрации у министерства юстиции, «Нур Отан» начинает проводить внутрипартийный отбор кандидатов в депутаты, чтобы придать большую легитимность всему процессу. Однако декларируемое стремление правящей партии к большей открытости и вовлечению людей в выборный процесс имеет целый ряд ограничений. В праймериз не будут задействованы независимые контролирующие инстанции, у внепартийных зрителей будет весьма ограниченная возможность взаимодействия с участниками, а наблюдение за процедурой подсчета голосов будет открыто только членам партии. В числе важных вопросов остается и конечный доступ к данным – сможет ли руководство партии избежать соблазна вмешаться в электронное голосования в условиях, когда его ход контролируют только внутрипартийные службы?

В начале марта 2020 года партия власти заявила о решении провести отбор кандидатов на предстоящие выборы в мажилис и маслихаты в формате праймериз. Они будут состоять из четырех основных этапов: выдвижения и регистрации участников, подготовительной фазы агитации, самой агитационной работы и финального голосования. Исходя из результатов голосования «Нур Отан» сформирует партийные списки для выдвижения в депутаты всех уровней, а в перспективе будет использовать их и для предложения людей на различные должности в государственные структуры и органы самой партии.

Однако начавшаяся пандемия заставила руководство «Нур Отана» видоизменить способ организации праймериз. Сдвинув дату их начала с 30 марта на 17 августа, партия решила провести внутрипартийные выборы дистанционно. Для этого она разворачивает информационную систему «Праймериз», состоящую из мобильного приложения и сайта. Помимо этого, система интегрирована с централизованной базой данных партии. На ее основе будут формироваться списки членов партии для голосования и проводиться авторизация голосующих. «В дальнейшем система позволит на регулярной основе проводить онлайн-опросы, исследования по волнующим граждан вопросам, выносить для публичного обсуждения законопроекты и т.д.», - рассказали Vласти в «Нур Отане». Запущена она будет «в ближайшее время».

Вместе с формой проведения праймериз изменилась и последовательность их этапов. Сперва была проведена подготовка потенциальных участников внутрипартийного отбора к агитации. Для этого школа политического менеджмента «Нур Отан» организовала лекционную программу «Праймериз. Публичная политика. Каким должен быть образ депутата?». Обучение длилось с 15 июня по 7 августа, и было доступно для всех желающих. Курс, который прослушали 419 человек, состоял из четырех онлайн-модулей. В первом изучались механизм реализации внутрипартийного отбора, во втором – международный опыт его проведения, в третьем рассказывалось о том, какой образ должен создавать депутат, а в четвертом рассматривались вопросы политической риторики.

Следующим шагом должно стать объявление процедуры выдвижения кандидатов и начало регистрации. Чтобы участвовать в праймериз для последующего выдвижения в депутаты мажилиса, им необходимо соответствовать следующим условиям: человек должен достичь 25-летнего возраста; быть гражданином Казахстана и постоянно проживать в стране последние 10 лет. Требования к депутату маслихата несколько отличаются: кандидату должно быть больше 20 лет, он должен быть гражданином Казахстана и обладать избирательным правом, то есть быть дееспособным и не находиться в местах лишения свободы. Поскольку речь идет о внутрипартийных выборах, то необходимым условием является членство в «Нур Отане». Начать регистрироваться на праймериз могут и внепартийные кандидаты, однако и им необходимо вступить в партию до окончания процедуры выдвижения.

Списки кандидатов появятся в ИС «Праймериз» только после того, как организационные комитеты (размером от 7 до 20 человек, созданные из работников партии разных уровней и членов молодежного крыла «Jas Otan») определят степень соответствия кандидатов всем формальным требованиям. Следом начнется третий этап – агитационная работа, которая продолжится вплоть до 14.00 часов последнего дня голосования. Предполагается, что она будет включать три элемента: встречи с членами партии; публикации и выступления в СМИ и социальных сетях; участие в публичных дебатах. Графики публичных мероприятий будут размещены на специальном сайте.

Публичные дебаты, трехуровневые по своей структуре, оказываются здесь наиболее примечательными. Первая часть пройдет во время праймериз, вторая – на конференциях районных и городских филиалов партии, а третья – на конференциях областных филиалов партии, филиалов партии столицы, Алматы и Шымкента. Каждая сессия дебатов будет состоять из двух раундов, а их общая продолжительность не должна превышать 90 минут. В первом раунде кандидатам необходимо презентовать свои варианты решения проблем в конкретных населенных пунктах. Время выступления определяется организационными комитетами, но не должно превышать 5 минут. Во втором раунде между кандидатами проводится дискуссионная сессия в формате «вопрос-ответ». Очередность выступления в каждом раунде определяется жребием. В «Нур Отане» убеждены, что публичные дискуссии улучшат обратную связь партии с гражданами, поскольку все они будут проходить в прямом эфире и каждый зритель, независимо от партийной принадлежности, сможет задать вопрос участникам. Однако кандидаты всегда могут воспользоваться правом не отвечать на вопросы зрителей.

Основной день голосования партия назначила на 3 октября, однако проголосовать можно будет в течение трех дней, то есть начиная с 1 октября. Весь процесс пройдет в онлайн-режиме. Мощности системы уже адаптированы под процедуру голосования, заверяют в партии. При этом ключевые проблемы, которые могут возникнуть с ИС «Праймериз», связаны с прозрачностью хода голосования и потенциальной возможностью фальсификаций. Но в «Нур Отане» считают, что система соответствует условию открытости и обладает надежными механизмами защиты: «Сделать “вброс” голосов невозможно, так как каждый пользователь указывает уникальные данные и все они шифруются. Предусмотрена возможность вести подсчет голосов в режиме реального времени, а также защита от постороннего вмешательства, регистрация избирателей через ИИН и SMS-верификацию, и др. <…> Плюс ко всему, используются дополнительные программы журналирования и отслеживания всех действий для выявления подозрительной активности и проведения расследований. <…> В нашей информационной системе также предусмотрен раздел «Результаты голосования», где будет отображено какое количество членов партии проголосовало».

Чтобы исключить дублирование голосов в ИС «Преймериз» будет сформирован график с указанием формата голосования по каждому участку и список членов партии, которые будут голосовать на данных участках. В случае, если член партии уже проголосовал одним из нескольких способов – через мобильное приложение/веб-сайт/онлайн-голосование на участке – данные о его решении будут отражены в системе и член партии не будет допущен к повторному голосованию.

Партия планирует, что в голосовании примут участие 90% ее членов. При этом ее представители определили районы в различных регионах страны со слабым доступом к интернету, где свой голос можно будет отдать привычным способом – через бюллетень. Но эта возможность будет доступна для них только с 8 утра до 14 дня в последний день голосования (3 октября). Подсчет голосов начнется сразу после окончания голосования и будет вестись по каждому кандидату в отдельности до установления итогов.

Кандидатам из числа должностных лиц – государственных служащих всех уровней, включая действующих депутатов мажилиса и маслихатов – в течение всего периода праймериз запрещается пользоваться своим служебным положением. Но особое внимание этому партия собирается уделить на этапе голосования. Всевозможные нарушения будут отслеживаться оргкомитетами, а сообщения о них будут публиковаться в СМИ, а также на сайте партии и ее официальных аккаунтах в соцсетях. Вместе с тем следить за ходом праймериз будет Комитет партийного контроля «Нур Отана», а также региональные и территориальные комиссии. О том, будут ли независимые инстанции привлекаться к подобному надзору, в партии не уточнили. До карантина правила разрешали каждому кандидату выставить от себя по одному наблюдателю (из числа членов «Нур Отана») на каждый участок. Новые же правила не разъясняют, как они могут наблюдать за процессом электронного голосования.

После подведения всех итогов голосования в ИС «Праймериз» появится список с рейтингом кандидатов в разрезе регионов, городов и районов. На финальном этапе «Нур Отан» подготовит списки кандидатов в депутаты мажилиса и маслихатов всех уровней для предстоящих выборов. Партия не устанавливает минимального порога для вхождения в них – победившими будут считаться кандидаты, набравшие простое большинство голосов. При этом она собирается применять рейтинговый подход. Таким образом члены партии смогут проголосовать за любое количество кандидатов. Но партийные списки будут формироваться так, чтобы в них было не менее 30% женщин и 20% молодежи до 35 лет.

Партийные списки в маслихаты всех уровней будут формироваться из числа победителей праймериз и представителей филиалов партии по районной и городской квоте. Победителям праймериз достанутся 70% мандатов, которые получит «Нур Отан» в случае победы на выборах в маслихаты. Остальные 30% - обладателям квот, которые будут присвоены во время конференций районных и городских филиалов «Нур Отана». Партийный же список на выборы в мажилис будет утверждаться на съезде партии, а количество обладателей квот из числа областных и городских представителей партии займет в нем 50% полученных «Нур Отаном» мандатов.