​О чем мы говорим, когда говорим о демократии?

Ответом на подобные теории республиканского правления стала идеология репрезентативного государства, одним из главных сторонников которой был философ Томас Гоббс (1588–1679). В его перспективе народ не может существовать без абсолютистского монопольного государства, управляемого сверху вниз. Человеческая природа, на пессимистический взгляд Гоббса, не способна к осмысленному общению и коллективному действию без государства. Люди образуют последнее через общественный договор, добровольно снимая с себя право распоряжаться властью по своему усмотрению. В противном случае им не выжить в безжалостной войне всех против всех. В противовес ему Бенедикт Спиноза отдаёт предпочтение более позитивной версии демократии, которую он в целом считал наиболее совершенным политическим режимом. В рамках его концепции люди собираются вместе для увеличения общей власти, и только ради этого они делегируют политическую власть правительству, причем без всякого общественного договора. Легитимность правящей группы зиждется на её полезности, и если она сопротивляется увеличению власти всех и каждого, она изгоняется.

Эпоха модерна (Новое время)

Следующие содержательные изменения в понятии демократии происходят с революциями в США, Нидерландах и Франции в конце XVIII века. Политические категории в тот момент начинают приобретать демократические оттенки, а вместе с ними трансформируется понимание политического идеала и необходимого вектора развития общества. Первым шагом к этому становится война США за независимость против Англии, в результате которой властные полномочия дробятся между парламентом, президентом и неизбираемым судом. Тем не менее, философ Джеймс Мэдисон, один из инициаторов складывающейся политической системы, называет её не демократией, а республикой. Следом французский король пытается собрать воедино средневековые «штаты» (сословные собрание), но это подрывает существующий режим абсолютной монархии и преобразует его к конституционную монархию. После этого французский народ организует многочисленные бунты и в 1792 году устанавливает республику, в которой доминируют радикалы-якобинцы – инициаторы либеральных реформ и социально-экономических мер в интересах бедных. Лидер этого движения, Максимилиан Робеспьер, под конец своей политической карьеры приравнивает республику к демократии. Таким образом, прямая власть народа вступает в симбиоз с практикой выбора представителей, следствием чего становится идея «репрезентативной демократии».

Во Франции 1830-х годов происходит следующий сдвиг в восприятии демократии – она начинает казаться куда менее радикальным режимом, чем республика с её представительными структурами. Однако под демократическим обществом здесь подразумевается монархия, построенная с учетом ценностей равенства и свободы. Две эти традиции совместил французский аристократ Алексис де Токвиль, посетивший США. Написание книги «Демократия в Америке» помогло ему легитимировать новое значение и важность демократии. Предвосхищая её распространение по европейской части планеты, он констатирует отрыв этого понятия от античного содержания. Демократия подразумевает уже эгалитарную систему нравов и закрытые для большинства институты смешанного правления, но с широкой избирательной базой.

В 1848 году по всей Европе проходит следующая череда низовых революций. В них в большей степени чем во время Великой французской революции стал проявляться национализм масс и раскол третьего сословия, то есть конфликт между промышленниками (буржуазией), рабочими и крестьянством. «Простой народ» в этот момент становится движущей силой революционного движения и настойчиво требует реформ. После серии неудачных попыток утверждения нового политического режима, во Франции устанавливается конституционный парламентаризм республиканского типа. По итогу аристократические привилегии теряют легитимность, в стране признаётся гражданское равенство и право на выбор народных представителей во власть. Народ, но всё ещё не в большинстве, признаётся «сувереном» новых конституций со всем приличествующим этому статусу почетом и уважением. Это не наделяет людей правом политического управления, поскольку возникающие парламентские системы уравновешиваются монархом (в лице короля или президента) и бюрократическими группами министров и судей. Однако революции впредь начинаются считаться обычным и почти что легитимным политическим событием.