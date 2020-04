​Устранение социального. Как мир приближался к экономической лихорадке?

Поскольку шок от блокировки деловой активности затрагивает преимущественно сектор услуг, вполне вероятно, что США пострадают от него сильнее всего, поскольку свыше 75% добавленной стоимости в структуре ВВП страны генерируют именно услуги и лишь 10% обрабатывающая промышленность. Тогда как сфера сервиса приносит китайской экономике 50%, а обрабатывающая промышленность – 30%. То же самое относится и к Европейскому союзу, чья экономика в значительной степени основана на услугах. Особенно это касается южных стран, таких как Испания, Португалия и Греция, которые имеют слабую промышленность и зависят от туризма. По всей видимости, более мощный удар придётся по Италии, экономика которой оставалась на прежнем уровне в течение двух последних десятилетий, а в 2010 году и вовсе стала жить под постоянной угрозой дефолта по внешним обязательствам.

Все эти факты дают нам понять почему медицинские услуги не только в США, но и во многих других точках планеты стали роскошью, а не нормой, даже в экстремальной обстановке пандемии. Они также проливают свет на структурные причины происходящего кризиса в системе здравоохранения. Чтобы представить его размах, вновь обратимся к примеру Америки,: постоянное урезание расходов на медицину привело к тому, что 27,5 млн. её граждан сегодня не имеют медицинской страховки, а ещё 45 млн. нуждаются в расширении её условий. Количество мест в больницах США на сегодняшний день не превышает 925 тыс., после того как их число было сокращено почти на 40% в период с 1981 по 1999 год. В 2008 меры строгой экономии обернулись увольнением почти четверти медицинского персонала, а в 2010-х годах финансирование центров по контролю и профилактике заболеваний было снижено на 10% по сравнению с предыдущим десятилетием. И всё это наблюдается в тот момент, когда примерно 21 млн. граждан США может потребоваться госпитализация в связи с коронавирусом. Более того, если бы её медицинским и фармацевтическим компаниям не навязывались коммерческие интересы, они бы уже давно могли начать разработку вакцины от Covid-19, поскольку он принадлежит к семейству вирусов, уже неплохо знакомых человечеству. Но исследования не велись, потому что перспективы их прибыльности казались сомнительными.

Согласно оценкам эпидемиологов, от коронавируса может погибнуть около 50 млн. человек по всему миру, 2,2 млн. из которых рискуют оказаться граждане США. Большинство этих смертей можно было избежать открыв людям доступ к вакцине и другим способам профилактики болезней. Но руководство США на протяжении многих лет продолжает держаться представлений, которые недавно ёмко сформулировал президент Дональд Трамп, озвучивая очередное сокращение персонала центров профилактики: «Люди, которых мы сократили, мы не пользовались их услугами много-много лет… Я деловой человек – мне не нравится, когда вокруг тысячи людей, которые вам не нужны. Когда они нам вновь понадобятся, мы сможем вернуть их очень быстро».

Аналогичную тенденцию можно обнаружить во многих частях Евросоюза. К примеру, Италия – страна с самыми большими показателями смертности от коронавируса – начала испытывать нехватку работников здравоохранения еще до того, как Covid-19 ударил по ней. Количество больниц в стране неуклонно снижалось в течение последних двух десятилетий: с 1321 в 2000 году до 1 063 в 2017 году. Бюджеты, выделяемые национальной службой здравоохранения на покрытие услуг больниц, формируются по ставкам ниже рыночных в целях экономии. И хотя доступ к медицине открыт для всех слоёв населения, время ожидания приёма к врачу может растянуться на несколько месяцев.

