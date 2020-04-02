​Устранение социального. Как мир приближался к экономической лихорадке?

Всё это вовсе не абстрактные угрозы. По подсчётам Международной организации труда, рабочие места могут потерять почти 25 млн. человек по всему миру, в результате чего глобальная безработица вырастет до 20%. Только на прошлой неделе в США работу потеряли 3,3 млн. человек, и это только начало. А в Индии, где 90% экономически активных граждан либо работают не по договорам, либо перебиваются временными заработками, и вовсе трудно представить размах грядущего потрясения, которое вполне может закончиться уже другой эпидемией - голода и нищеты.



Без регулярной заработной платы многие люди окажутся не в состоянии платить за аренду жилья, они не смогут позволить себе достаточное количество продуктов, выплачивать большие долги по кредитам, а вместе с тем и получать необходимую медицинскую помощь. Наиболее уязвимыми в нынешних обстоятельствах окажутся люди, работающие на гибких контрактных условиях, фрилансеры и самозанятые. К ним стоит отнести и тех, кто имеет высокие долги или же не располагает сбережениями и социальным льготами. Женщинам, широко представленным в этих группах, придётся ещё сложнее из-за нагрузки по уходу за домом и детьми, возросшей после закрытия образовательных учреждений. Все это грозит обернуться человеческими бедами колоссальных масштабов, создав основу для протестов, каких не было уже несколько десятилетий.

Самой экономике тоже придётся непросто: без доходов люди не смогут поддерживать потребительский спрос, что повысит вероятность сокрушительного экономического спада. Его силу можно прочувствовать через статистические данные Китая. За первые два месяца добавленная стоимость в промышленности страны упала на 13,5% относительно прошлого года, а сами объёмы производства сократились на 15,7%. Одновременно с ними сократились и инвестиции, экспорт и импорт на 24,5%, 15,9% и 2,4%, соответственно. Одно только сжатие китайской экономики оказало бы существенное влияние на мировую, особенно на сектора логистики и туризма. Но ко всему прочему мы имеем затяжную стагнацию реальных зарплат в разных частях Земли, разбавленную лишь потребительским кредитованием, да и то в весьма ограниченных пределах.

Глобальная обстановка, однако, будет выглядеть ощутимо хуже, поскольку первые раскаты экономического грома уже серьёзно пошатнули мировые биржи. Результатом стало резкое сокращение ликвидности, которое к середине марта спровоцировало встряску на денежном рынке США. Но примечательно то, что проблемы у финансовых рынков появились задолго до их проседания на треть в последние два месяца. В течение многих лет, после событий 2008 года, основные фондовые рынки оставались сильно раздуты, и риск серьезного кризиса стал заявлять о себе ещё два года назад.