Запрос на перемены

Состав уходящего парламента был сформирован при бывшем президенте Алмазбеке Атамбаеве, сейчас отбывающем одиннадцатилетний срок по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева (против него возбуждено еще несколько уголовных дел).

Атамбаев из камеры обратился к соотечественникам накануне парламентских выборов, призвав сделать свободный и осознанный выбор. По его словам, при отсутствии сильной оппозиции в республике возможен авторитаризм, но экс-президента радует активное включение в политическую жизнь новых молодых лидеров. От голосования «против всех» же Атамбаев кыргызстанцев предостерег.

Это связано с тем, что три недели назад большинство опрошенных избирателей на сайте Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов проголосовали бы против всех. По итогам другого социологического опроса, проведенного экспертами ОФ «Общее дело», 27% жителей Бишкека на выборах намерены голосовать против всех. Респонденты заявили, что не доверяют ни одной из 16 партий, участвующих в выборах.

В случае, если вариант «Против всех» победит, стране необходимо будет провести повторные выборы, при этом 16 политических партий и их кандидаты, которые сейчас заявлены, скорее всего, не смогут участвовать в повторных выборах, рассказала член ЦИК Атыр Абдрахматова. В этом вопросе законодательство имеет пробелы: однозначно выборы признаны недействительными, если сорваны из-за массовых нарушений, в которых есть вина политической партии. Тогда она не участвует в повторных выборах. Если партии будут сомневаться, требовать допустить их к участию в повторных выборах, то, согласно законодательству, Жогорку Кенеш – единственный орган, который сможет дать официальное толкование этой норме закона.