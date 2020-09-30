Запрос на перемены

В воскресенье, 4 октября, в Кыргызстане состоятся выборы депутатов парламента – Жогорку Кенеша. По данным Минюста, в стране зарегистрировано 259 политических партий, 44 из которых подали заявки на участие в выборах депутатов и 16 были допущены к выборам. Кыргызстан не похож ни на одну другую страну в центрально-азиатском регионе ни по уровню участия граждан в политике, ни по тому, как меняется состав его парламента. Эти выборы вновь все поменяют.
Состав уходящего парламента был сформирован при бывшем президенте Алмазбеке Атамбаеве, сейчас отбывающем одиннадцатилетний срок по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева (против него возбуждено еще несколько уголовных дел).
Атамбаев из камеры обратился к соотечественникам накануне парламентских выборов, призвав сделать свободный и осознанный выбор. По его словам, при отсутствии сильной оппозиции в республике возможен авторитаризм, но экс-президента радует активное включение в политическую жизнь новых молодых лидеров. От голосования «против всех» же Атамбаев кыргызстанцев предостерег.
Это связано с тем, что три недели назад большинство опрошенных избирателей на сайте Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов проголосовали бы против всех. По итогам другого социологического опроса, проведенного экспертами ОФ «Общее дело», 27% жителей Бишкека на выборах намерены голосовать против всех. Респонденты заявили, что не доверяют ни одной из 16 партий, участвующих в выборах.
В случае, если вариант «Против всех» победит, стране необходимо будет провести повторные выборы, при этом 16 политических партий и их кандидаты, которые сейчас заявлены, скорее всего, не смогут участвовать в повторных выборах, рассказала член ЦИК Атыр Абдрахматова. В этом вопросе законодательство имеет пробелы: однозначно выборы признаны недействительными, если сорваны из-за массовых нарушений, в которых есть вина политической партии. Тогда она не участвует в повторных выборах. Если партии будут сомневаться, требовать допустить их к участию в повторных выборах, то, согласно законодательству, Жогорку Кенеш – единственный орган, который сможет дать официальное толкование этой норме закона.
Другой парламент
Партийная композиция в парламенте Кыргызстана меняется почти на каждых выборах – из-за простой процедуры регистрации партий у них есть возможность зарегистрироваться и участвовать в выборах, а граждане страны, прошедшей через две революции, остаются политически активны.
После нынешних выборов Жогорку Кенеш точно будет другим. В него не вернется Социал-демократическая партия Алмазбека Атамбаева в ее нынешнем виде. Сыновья бывшего президента основали партию «Социал-демократы» и часть нынешних депутатов идет на выборы от нее. «Республика», другая парламентская партия, участвует в выборах без своего прежнего лидера Омурбека Бабанова, ушедшего из политики после проигрыша Сооронбаю Жээнбекову на президентских выборах.
Больше всего средств, очевидно по агитации – у партии «Мекеним Кыргызстан», за которой стоит семья Матраимовых – герои масштабного журналистского расследования о коррупции на таможне, которые так и не привлечены к ответственности в Кыргызстане.
Совсем иная ситуация у партии «Реформа», основанной группой гражданских активистов, требующих перемен в Кыргызстане. Предвыборный залог в 5 млн. сомов (чуть больше $63 тыс.) партия собрала через краудфандинг, создав таким образом прецедент для страны. Сбор был открытым, списки вложивших и пополняемые суммы открыто публиковались и каждый мог их отследить.
Борьба за суверенитет
Ключевым событием последних перед выборами дней стало заявление председателя провластной партии «Биримдик» Марата Аманкулова и реакция на него.
26 сентября в Facebook появилось видео, на котором Аманкулов говорит, что 30 лет независимости Кыргызстана показали: «пора одуматься и пора возвращаться». Смеясь, он рассказывает о евразийстве как о «философии партии», о необходимости Кыргызстана «интегрироваться» и об общих с Россией корнях.
«На территории евразийства суверенным может быть только объединенное государство. И чтобы мы, кыргызы, не потеряли свою субъектность, мы должны интегрироваться. То же самое и Россия. <…> Свободная жизнь хорошо, но пора возвращаться домой», — говорит на записи политик. Сам депутат назвал видео «провокацией» и настаивает, что «выступление вырвано из контекста и использовано в грязных технологиях предвыборной кампании некоторых политических сил».
В тот же день партия «Реформа» объявила о проведении мирного марша за независимость страны. В итоге на акции протеста в воскресенье вышли представители девяти политических партий, которые потребовали от ЦИК и правоохранительных органов дать оценку заявлениям лидера «Биримдика» - партии, которой прочили лидерские позиции на выборах.
Во вторник президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился в Сочи с российским коллегой Владимиром Путиным и заявил, что в республике есть те, кто выступает против суверенитета страны.
«Накануне парламентских выборов активизировались различные силы, которые против стабильности и развития нашей страны. Они даже пытаются [посягнуть] на суверенитет Кыргызстана, и они вбивают клин в наши союзнические отношения, стратегическое партнёрство. Конечно, мы им не дадим, у них ничего не получится», - сказал Жээнбеков.
Согласно социологическому исследованию, проведенному в Кыргызстане в июне этого года, среди качеств, которые они хотят видеть в будущих парламентариях, 96% избирателей на первое место ставят образованность. Также предпочтение отдают молодым, новым и «народным кандидатам. Будет ли таких большинство в новом Жогорку Кенеш станет понятно уже вечером в воскресенье.