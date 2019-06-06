«Батукаев-гейт». За что задерживают бывших высших чиновников Кыргызстана?

В соседнем Кыргызстане происходит удивительная история – возобновление расследования о событиях шестилетней давности привело к массовым арестам бывших высокопоставленных чиновников. Vласть рассказывает о деле одного криминального авторитета и двадцати восьми госслужащих.

Главный герой

Азиз Батукаев – чеченский криминальный авторитет, «вор в законе» и вообще интересный персонаж, чья биография обросла мифами в достаточной мере, чтобы обеспечить ему широкую известность в узких кругах.

В мир криминала попали двое из многочисленных детей Батукаевых – Азиз и Алаудин, причем лидером ОПГ, которая «курировала» восточную половину Чуйской долины, стал именно младший Азиз. Группировка под его руководством бралась за все, чем славились 90-ые. Первый серьезный срок он получил в 1995 году, но уже тогда был богат в достаточной мере, чтобы обустроиться в камере со всем комфортом. Далее последовала череда освобождений, новых преступлений и сроков. Особенно любят, по информации из нескольких источников, рассказывать о том, как в 2008 году, получив 16 лет лишения свободы, непререкаемый авторитет Батукаева для всего криминального мира подтвердил один случай. Когда Азизу не передали продуктовую передачу, все заключенные колонии, где отбывал срок Батукаев, да и во всех других местах лишения свободы в Кыргызстане, как по команде, одновременно объявили голодовку до тех пор, пока передача не была доставлена.

Что произошло?

Это был последний срок Батукаева в Кыргызстане. В 2013 году он условно-досрочно освободился и отбыл в Чечню на частном самолете. Поводом для освобождения Батукаева стал врачебный диагноз «острый миелобластный лейкоз (М2-вариант)». Позже выяснилось, что медицинский документ – подделка.

Весной 2019 года власти Кыргызстана возобновили расследование о незаконном освобождении криминального авторитета. Кыргызская сторона вела переговоры со своими российскими коллегами об экстрадиции Батукаева. По словам председателя Социал-демократической партии Асель Кодурановой, Алмазбек Атамбаев, будучи президентом Кыргызстана, четыре раза обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой об экстрадиции незаконно освобожденного в 2013 году криминального авторитета, но это ни к чему не привело.

Кого уже задержали?

На сегодняшний день уже задержаны пять врачей, обвиняемые в выдаче фальшивого заключения о «неизлечимой болезни» Батукаева. Трое находятся в СИЗО, двое – под домашним арестом. В качестве подозреваемой в соучастии в коррупции, подделке документов и служебном подлоге 15 мая была задержана экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева, которую 23 мая отпустили под домашний арест, и бывший советник главы госслужбы исполнения наказаний Калыбек Качкыналиев.

21 мая задержали бывшего вице-премьера Шамиля Атаханова, покинувшего пост как раз из-за скандала с освобождением криминального авторитета.

23 мая начали расследование в отношении судьи Нарынского горсуда Джапара Эрматова, по чьему судебному решению Батукаев и вышел на свободу.

30 мая задержан спецпрокурор Нарынской области Майрамбек Акматалиев. Ему запрещено покидать страну.

Ночью 3 июня сообщили о задержании бывшего генерального прокурора Кыргызстана Аиды Саляновой. По данным журналистов, ее вызвали на допрос днем 3 июня, а спустя несколько часов приняли решение задержать. Накануне вечером Салянова была арестована на два месяца.

Всего в «черном списке» по делу Батукаева 28 человек – и всех их рано или поздно собираются привлечь к ответственности. Есть информация, что, если правительство не уволит виновных в «Батукаев-гейте», парламент поставит вопрос об отставке всего кабмина. Пока парламенту удалось освободить от должности только одного из предполагаемых участников «операции» – омбудсмена Турсунбека Акуна. Тогда как дела остальных чиновников, которых парламент обвинил в пособничестве, будут рассмотрены после окончания работы правительственной комиссии.

Главный злодей

Некоторые допрошенные чиновники и политики прямо или косвенно обвиняют в произошедшем экс-президента Алмазбека Атамбаева. Так, бывший депутат парламента Бактыбек Калмаматов отметил, что Батукаев пытался выйти из тюрьмы не только в 2013 году. Он совершал такие попытки и во время правления Акаева, Бакиева, временного правительства, Отунбаевой, но удалось ему освободиться во время президентства Атамбаева. «Если этот вопрос не стоял перед властями, то он не решился бы. Если освобождение не было бы согласовано с президентом, то задерживаемые сегодня врачи, Динара Сагинбаева, Шамиль Атаханов были бы привлечены к ответственности в течение недели», - отмечал экс-депутат.

Тем не менее, вина Атамбаева, как и многих других, еще не доказана. Но и дело еще не закрыто.

В статье использовались материалы сайтов azattyk.org и kloop.kg.