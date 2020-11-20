«Ак жол» обнаружил у казахстанцев усталость от монополии власти

Свой съезд «Ак жол» провел полностью онлайн и, вероятно, поэтому не чувствовал почти никаких временных рамок. Лидер партии Азат Перуашев, взяв слово в начале, говорил один час и десять минут.

«Череда событий последнего времени показала своевременность политической трансформации, запущенной в 2019 году цивилизованной передачей власти и уходом с поста первого президента Республики Казахстан», - отметил лидер партии в самом начале выступления. Упоминание Нурсултана Назарбаева в начале съезда, судя по всему, новая традиция политических партий – ровно так же действовали и лидеры других партий, уже собиравшихся на этой неделе.

Перуашев все же решил сосредоточиться не на комплиментах, а на критике. Пандемия коронавируса привела к системным провалам в госуправлении, а карантин привел к росту бедности населения и разорил МСБ, констатировал он.

«Доверие к государственным институтам падает, в том числе из-за усталости общества от монополии власти. Стране нужны кардинальные перемены, как в социально-экономической, так и в политической системах. Эти перемены неизбежны, вопрос лишь в том, будут ли они сознательными или стихийными. Дальнейшее затягивание перемен может привести к кризису государственности, как это произошло в Беларуси и Кыргызстане, а несколько раньше – в Украине», - заявил он.

В этой связи «Ак жол» предлагает поэтапно переходить от президентской формы правления к парламентской. Казахстану нужен не только национальный совет доверия, но и правительство национального доверия, убеждены в партии.

«Согласно действующей Конституции, президент выступает гарантом взаимодействия всех ветвей власти. Это означает, что фигура президента должна быть равноудалённой и от парламента, и от правительства», - считает Перуашев, отмечая, что состав правительства должен формировать не глава государства, а победившая на парламентских выборах партия.

Выборность всех акимов, запрет для них возглавлять филиалы партии власти на местах, усиление полномочий парламента, контроль компаний квазигосударственного сектора – некоторые из реформ, которые партия планирует реализовать.

Ратует «Ак жол» и за честные и справедливые выборы. Для этого нужно запретить снимать «неудобных» кандидатов с предвыборной гонки за налоговые расхождения в 100-200 тенге, снизить порог прохождения в мажилис и маслихаты с 7 до 5%, а за вынос урн с бюллетенями с избирательного участка до официального подсчета голосов и оформления протоколов привлекать к уголовной ответственности.

«Ак жол» намерена взяться и за коррупционеров – запретить чиновникам, осужденным за коррупцию, освобождаться условно-досрочно, выезжать за границу в течение 10 лет после отбытия наказания, а также запретить им жить в городах республиканского значения и областных центрах.

«Пусть едут в райцентры, аулы и малые города, строят там достойные дома, инвестируют в местный бизнес и поднимают качество жизни», - заявил Перуашев.

В предвыборной программе предполагается борьба с возвратом средств из офшоров, отмена банковской тайны в отношении счетов членов госслужащих в офшорах.

«В соответствии с международным опытом, мы предлагаем ввести в законодательство понятие «богатство необъяснимого происхождения», как один из важных признаков коррупции. Нужно обязать чиновников, обладающих имуществом и деньгами в офшорных зонах - объяснить происхождение их богатств. В случае отсутствия объяснений, Казахстан должен конфисковать эти деньги, или его конфискуют другие государства, как уже происходит там, где стали применять понятие «необъяснимого богатства», - продолжил Перуашев.

Главной проблемой и угрозой для Казахстана в партии считают нарастающий социальный разрыв между богатыми и бедными. «В Казахстане вообще не должно быть бедных. Всевышний нам дал всё для этого – и ресурсы, и таланты, чтобы каждый человек в нашей стране имел достойное жильё, достойную работу, чтобы его уважали и сограждане, и государство», - заявил лидер партии.

«Ак жол» предлагает также ограничить процентные ставки практически по всем кредитам на уровне 7-8%, установить «бережное отношение к накоплениям народа, обеспечив прозрачность в деятельности ЕНПФ и Фонда социального и медицинского страхования». Гражданам партия обещает разрешить хранить свои пенсионные на депозитах в БВУ.

«Для мотивации молодых семей и повышения рождаемости мы с 2013 года настойчиво предлагаем ввести субсидирование процентных ставок по ипотечным кредитам для молодых семей в размере 25% при рождении первого ребенка, 50% - при рождении второго, 75% - при рождении третьего. При рождении четвертого ребенка семья должна переводиться в категорию многодетных, со снижением ипотеки до 2%», - считает Перуашев.

Партия также продолжит защищать и интересы бизнеса. В этом блоке предполагается провести налоговую амнистию, полностью освободить микробизнес и самозанятое население на селе от налогов развивать производство отечественных товаров и убрать посредников – многочисленные холдинги между государством и бизнесом.