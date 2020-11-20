Партия «Ак жол» определилась со своими кандидатами в депутаты мажилиса

В пятницу в ходе XVIII внеочередного съезда партия «Ак жол» определилась со списком кандидатов в депутаты мажилиса парламента. В него вошли 38 человек, включая действующих и бывших парламентариев.

Среди действующий депутатов в партийный список включены шесть из семи мажилисменов - лидер партии Азат Перуашев, первая в истории Казахстана женщина кандидат в президенты Дания Еспаева, замруководителя парламентской фракции Ерлан Батырбаев, депутаты мажилиса шестого созыва Берик Дюсембинов, Меруерт Казбекова и Екатерина Никитинская.

Также в число кандидатов включили депутатов мажилиса прошлого созыва Азамата Абильдаева и Сагиятуллу Сарсенова.

Среди других кандидатов - директор института культуры и духовного развития «Алаш» при Евразийском университете Султан Хан Жусип, президент газеты «Қазақ үні», поэт и публицист Казыбек Иса, заместитель декана Западно-Казахстанского медицинского университета Марал Елубаева, пилот Боинга 767 компании Air Astana, магистрант Южно-Калифорнийского университета Айгерим Молдашева. Подавляющее большинство других кандидатов - представители бизнес-среды.

Партия «Ак жол» была создана в 2002 году и пережила несколько трансформаций.

В 2004 году партия заняла второе место на выборах, получив около 12% голосов и провела одного депутата (тогда по партспискам избиралось 10 из 77 депутатов палаты). Еще одно место партия тогда получила в одномандатном округе.

В 2012 и 2016 года партия показывала почти идентичные результаты на выборах, едва преодолевая 7%-ный порог, необходимый для попадания в парламент. В нынешнем созыве мажилиса у «Ак жола» 7 депутатов.

Выборы в мажилис и маслихаты состоятся 10 января 2021 года.