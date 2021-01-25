Принимать законы, но не инициировать их

Законодательной инициативой, согласно Конституции, в Казахстане обладают президент, правительство и депутаты парламента. Последние ей пользуются крайне мало - по итогам двух последних сессий парламентарии внесли лишь пятую часть от общего количества законопроектов. Основная масса законопроектов в парламент поступает из правительства. Vласть разбирается, что это значит.
Всего за последние две сессии шестого созыва было инициировано 160 законопроектов. Депутаты уже приняли абсолютное большинство из них — 91%. При этом ни одна из законодательных идей правительства за полтора года не была отклонена парламентариями.
Противостояние между правительством и парламентом в стране исторически отсутствует за исключением мелких дискуссий, когда законопроект вызывает общественное негодование или требует доработок, отмечает президент Фонда развития парламентаризма и бывшая депутат сената Зауреш Батталова.
Парламентарии, правда, дают своей законотворческой работе позитивные оценки. Депутат мажилиса трех последних созывов, лидер Народной партии Казахстана Айкын Конуров, выступая в парламенте после выборов, отмечал, что мажилис еще никогда не был таким активным в инициировании законопроектов как в последние годы.
Правительству свою законотворческую инициативу фактически перепоручает президент. Самостоятельно Касым-Жомарт Токаев вносит мало законопроектов — за последние две сессии - всего один. Для него характернее выступать с рекомендациями, какие законы должны быть приняты.
Батталова находит в этом признаки суперпрезидентского государства, во главе с управленцем, продвигающим личные интересы через правительство.
Это же свидетельствует и о существовании в Казахстане закрытой политической системы, которая “слышит” прежде всего саму себя, а не общество, а деятельность парламентариев сводится к одобрению законопроектов, спущенных из администрации президента и правительства.
Президент подписывает фактически все законопроекты, выдвинутые правительством и парламентом. На сегодня он одобрил более 80% законопроектов, принятых за две сессии. Оставшиеся пока находятся на рассмотрении и имеют высокую вероятность быть подписанными. Несмотря на возможность накладывать вето на законы, это право практически не практикуется. Последний раз закон запрещал бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в 2015 году.
Похожая картина в соседнем Кыргызстане — там правительство инициировало вдвое больше законов за последние две сессии, а парламент прослыл “ручным”. Наличие “пальмы первенства” у правительства говорит о положительном опыте по сдерживанию депутатских инициатив, считают в фонде “Гражданская платформа”.
Кыргызское издание “Клооп” изучило почти 1200 протоколов голосования и пришло к выводу, что в среднем законы принимаются с 98%-ным одобрением. “Это ужасный показатель, с которым не может соревноваться даже Россия с ее авторитарным стилем правления и перевесом президентской партии в Госдуме”, — говорится в исследовании.
Россия в свою очередь отличается большим потоком инициируемых законов, вне зависимости от авторов. За две короткие сессии — каждая из которых длится по полгода — депутаты и правительство успели разработать 902 законопроекта. Причем большинство из них — инициативы парламентариев.
Однако, внимания, в случае России, заслуживают другие показатели — низкий уровень принятия законов, которые выдвигают депутаты. К этому моменту только 16% от выдвинутых депутатами 589 законопроектов стали законами. У правительства уровень принятия существенно выше - 52% от 313.