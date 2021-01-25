Принимать законы, но не инициировать их

Правительству свою законотворческую инициативу фактически перепоручает президент. Самостоятельно Касым-Жомарт Токаев вносит мало законопроектов — за последние две сессии - всего один. Для него характернее выступать с рекомендациями, какие законы должны быть приняты.

Батталова находит в этом признаки суперпрезидентского государства, во главе с управленцем, продвигающим личные интересы через правительство.

Это же свидетельствует и о существовании в Казахстане закрытой политической системы, которая “слышит” прежде всего саму себя, а не общество, а деятельность парламентариев сводится к одобрению законопроектов, спущенных из администрации президента и правительства.

Президент подписывает фактически все законопроекты, выдвинутые правительством и парламентом. На сегодня он одобрил более 80% законопроектов, принятых за две сессии. Оставшиеся пока находятся на рассмотрении и имеют высокую вероятность быть подписанными. Несмотря на возможность накладывать вето на законы, это право практически не практикуется. Последний раз закон запрещал бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в 2015 году.

Похожая картина в соседнем Кыргызстане — там правительство инициировало вдвое больше законов за последние две сессии, а парламент прослыл “ручным”. Наличие “пальмы первенства” у правительства говорит о положительном опыте по сдерживанию депутатских инициатив, считают в фонде “Гражданская платформа”.

Кыргызское издание “Клооп” изучило почти 1200 протоколов голосования и пришло к выводу, что в среднем законы принимаются с 98%-ным одобрением. “Это ужасный показатель, с которым не может соревноваться даже Россия с ее авторитарным стилем правления и перевесом президентской партии в Госдуме”, — говорится в исследовании.