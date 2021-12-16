«Не забудем и не простим Жанаозен и Желтоксан!»

Сторонники Мамая собрались перед монументом и стали произносить речи.

«Сегодня в Казахстане темный день. 10 лет назад, в этот день, были перебиты мирные, такие же люди, как пришедшие сюда сегодня, не представляющие опасности нефтяники в Жанаозене. Полицейские Назарбаева преследовали их, стреляя из пистолетов и автоматов. Это самое горькое событие в истории Казахстана. Мы никогда не простим за это властей и Назарбаева. Не можем простить. Они должны ответить за это. Люди, которые устроили этот террор в Жанаозене должны быть отданы под суд. (...) Сегодня, 16 декабря, мы пришли сюда, чтобы почтить память жертв желтоксанских и жанаозенских событий. Чтобы вспомнить их», - сказал Мамай во время своей речи. Он также добавил о том, что это не праздник, а день скорби, когда люди должны оплакивать павших в Жанаозене.

Участники акции говорили о том, что Казахстан теряет свою независимость, ссылаясь на долги Китаю и цифровизацию при поддержке России. А также о том, что несмотря на обширные природные богатства страны, ресурсы в Казахстане разворовываются и распределяются не в пользу обычного народа.

Чуть позже к собравшимся людям перед монументом Независимости пришли полицейские и предупредили их о том, что их акция является незаконной. На что толпа загудела фразой: «Назарбаев, уходи!»