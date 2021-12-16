«Не забудем и не простим Жанаозен и Желтоксан!»

16 декабря несколько оппозиционных сил провели акции памяти на площади Республики в Алматы в память о Желтоксане и Жанаозене. За несколько дней до этого в разных частях страны задерживали активистов, а к моменту окончания официальных мероприятий к площади перестали пускать людей, перекрыли автомобильное движение и стали глушить интернет. Нескольких участников акций задержали на подходе, однако задержаний на самих акциях не было.
16 декабря площадь была перекрыта для транспорта, люди приходили сюда, чтобы возложить цветы к монументу Независимости и дальше - к мемориалу в память о Желтоксане. Традиционно для 16 декабря на площади Республики и на ближайших улицах было полицейское усиление.
К 11 часам на площади собрались в основном участники событий 1986 года и ветераны афганской войны - участники движения “Ел тiрегi”. Некоторые участники желтоксанских событий были недовольны огромным количеством полицейских на площади.
Чуть позже ветераны прошлись маршем по площади до монумента Независимости, где отдали честь и прочитали молитву перед монументом. В это же время на площади и подходах к ней был заблокирован доступ в интернет.
Ветеранам раздавали ордена, а перед монументом собравшиеся люди говорили речи о независимости. Однако не все разделяли взгляды о казахстанской независимости. Один человек из толпы возразил: «Есть ли у нас независимость? Вот в чем вопрос. Ни дома нету, ни земли нету, ничего нет, все в Казахстане принадлежит 5-6 людям. Нету у нас независимости. (...) Не говорите о независимости, сегодня мы почтили память жертвам тех событий и всё».
После завершения шествия ветеранов и возложения цветов, полиция начала перекрывать движение на близлежащих улицах и перестала пускать людей к площади. А у журналистов требовали показать содержимое сумок.
К полудню сюда прибыл лидер незарегистрированной Демократической партии Жанболат Мамай, сумев собрать 100-150 своих сторонников. Они прочитали молитву у монумента Желтоксана, а после прошли маршем до монумента Независимости, выкрикивая «Не забудем и не простим, Жанаозен и Желтоксан!» и «Назарбаев, уходи!».
Сторонники Мамая собрались перед монументом и стали произносить речи.
«Сегодня в Казахстане темный день. 10 лет назад, в этот день, были перебиты мирные, такие же люди, как пришедшие сюда сегодня, не представляющие опасности нефтяники в Жанаозене. Полицейские Назарбаева преследовали их, стреляя из пистолетов и автоматов. Это самое горькое событие в истории Казахстана. Мы никогда не простим за это властей и Назарбаева. Не можем простить. Они должны ответить за это. Люди, которые устроили этот террор в Жанаозене должны быть отданы под суд. (...) Сегодня, 16 декабря, мы пришли сюда, чтобы почтить память жертв желтоксанских и жанаозенских событий. Чтобы вспомнить их», - сказал Мамай во время своей речи. Он также добавил о том, что это не праздник, а день скорби, когда люди должны оплакивать павших в Жанаозене.
Участники акции говорили о том, что Казахстан теряет свою независимость, ссылаясь на долги Китаю и цифровизацию при поддержке России. А также о том, что несмотря на обширные природные богатства страны, ресурсы в Казахстане разворовываются и распределяются не в пользу обычного народа.
Чуть позже к собравшимся людям перед монументом Независимости пришли полицейские и предупредили их о том, что их акция является незаконной. На что толпа загудела фразой: «Назарбаев, уходи!»
Также возле монумента в память о Желтоксане прошел перформанс движения Oyan, Qazaqstan. Они облачились в белые костюмы с изображенной на спине мишенью и облили себя красной краской.
«Этот жест повторяет точь в точь событие 35 летней давности, когда на площади проливалась кровь молодых студентов. В обоих случаях (Жанаозен и Желтоксан) наши сограждане вышли на площади чтобы выразить свою гражданскую позицию, отстоять свою и нашу свободу», - написали участники Oyan, Qazaqstan на своей странице в Instagram.
Как минимум трое участников движения – Бейбарыс Толымбеков, Жанель Шаханова и Азиза Есмаганбетова были задержаны до начала акции. Задержанных активистов Oyan, Qazaqstan! увезли в Алатауское РУВД - одно из самых дальних в Алматы. Спустя некоторое время их освободили.
Несмотря на значительное присутствие полицейских, автозаков и глушилок, участников акций непосредственно на площади задерживать не стали. Позже стало известно о задержании нескольких людей на подходах к ней.
Участники акции прочитали молитву перед монументом Независимости в память о павших во время желтоксанских и жанаозенских событий. А после начали расходиться.