Правозащитная инициатива Qaharman сообщила о задержании 18 активистов перед митингами 16 декабря

Правозащитная инициатива Qaharman сообщила о задержании 18 активистов по всему Казахстану перед планируемыми митингами 16 декабря. Большинство задержали в Алматы и столице, также были арестованы активисты из Шымкента, Степногорска и Уральска. 15 активистов были приговорены к административному аресту от 10 до 20 суток за нарушение закона о проведении мирных собраний.

«Превентивные политические преследования со 2 декабря 2021 года: 18 случаев в 5 городах, включая 14 политически мотивированных административных ареста за якобы "нарушение закона о мирных собраниях". Власти Казахстана 5 раз отказали по политическим мотивам в проведении мирных собраний 16 декабря 2021 года (2 раза – в Алматы со ссылкой на "карантин", 3 раза – в Уральске со ссылкой на проведение мероприятий в месте для проведения мирных собраний) в ответ на уведомления, поданные гражданскими активистами»‎, - говорится в сообщении правозащитной инициативы.

16 декабря – День независимости Казахстана, а также годовщина событий в Жанаозене. На этот день свои акции протеста запланировали Демократическая партия, находящаяся в процессе создания, и движение «ДВК», признанное Есильским судом столицы экстремистским.