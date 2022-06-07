Подавление Горного Бадахшана

По официальным данным, в ходе «антитеррористической операции» в ГБАО погибло 8 протестующих и 1 силовик. Кроме того, 24 человека получили ранения, а 70 «активных членов террористической группы» были арестованы. 31 мая стало известно о гибели еще 5 местных жителей, которых государство объявило «членами организованной преступной и террористической группы», хотя их родственники опровергали наличие у них какого-либо оружия.

В свою очередь правозащитная организация Human Rights Watch сообщила об аресте как минимум 100 человек. А спецдокладчик ООН по правам меньшинств заявил, что убито не менее 40 человек. Официальные СМИ в это время утверждали, что во время спецоперации по «нейтрализации вооруженных боевиков» мирные жители не пострадали, убиты были только «террористы».

Пытки и расстрелы

Независимые СМИ писали о десятках убийств, пыток и похищений мирных людей в ходе спецоперации. Большинство сообщений приходило из села Рушан, административного центра Рушанского района, чьи жители перекрывали дорогу, чтобы остановить военные колонны из Душанбе. Так, Telegram-канал Pamir Daily News приводит слова местного жителя, рассказавшего о смерти более 40 сельчан, попавших под минометный обстрел.

Журналистка Анора Саркорова, документирующая события в ГБАО, сообщила, что с началом спецоперации в Рушанском районе провели «массовую зачистку». По ее словам силовики совершали обход домов в Рушане и увозили всех мужчин в местные департаменты силовых ведомств.