Афганский кризис

В августе прошлого года боевики движения «Талибан» установили власть над Афганистаном. Президент страны Ашраф Гани сбежал, а талибы заявили о намерении преобразовать республику в Исламский Эмират. За десять месяцев своего правления они не смогли ни обеспечить безопасность в стране, ни улучшить социально-экономическую ситуацию, ни добиться своего признания на международной арене. Афганистан сегодня находится на грани гуманитарной катастрофы, а правительство, возглавляемое талибами, ограничивает граждан в их правах, несогласные же с режимом подвергаются гонениям и арестам.
21 июня более 60 политических и медийных активистов Афганистана обратились с открытым письмом в ООН, призывая организацию вновь ввести запрет на поездки для членов движения «Талибан».
«Режим талибов совершает серьезные нарушения международного гуманитарного права, включая зверства, которые приравниваются к военным преступлениям и преступлениям против человечности на всей территории Афганистана. Отсутствие повторного введения запрета равносильно ползучей легитимации режима», - говорится в письме.
Активисты также заявили, что «Талибан» продолжает тесно сотрудничать с транснациональными террористическими группировками, в том числе с «Аль-Каидой», и в целом страна уже превратилась в убежище террористов. В письме отмечается, что международное сообщество должно защищать право на жизнь, достоинство и безопасность афганских гражданских лиц.
20-летняя война и переговоры о перемирии
Движение «Талибан» контролировало столицу Афганистана – Кабул с 1996 года, а уже к 1998 году занимало около 90% территории страны. Военная операция против талибов началась после терактов в США 11 сентября 2001 года. Этому предшествовало то, что талибы отказались выдать властям США главу террористической группировки «Аль-Каида» Усаму бен Ладена, чьи базы находились на контролируемой талибами территории.
Военная операция США и Великобритании под названием «Несокрушимая свобода» с целью освобождения Афганистана от талибов, уничтожения баз террористов и захвата руководителей «Аль-Каиды» началась 7 октября с бомбардировок военных объектов боевиков с воздуха, через месяц началась наземная фаза. К концу года режим «Талибана» был разгромлен, к власти пришло временное правительство. Однако в 2002 году силы «Талибана» и «Аль-Каиды» перегруппировались и начали совершать партизанские вылазки на войска уже международной коалиции. В марте началась операция «Анаконда» – самое крупное наступление армии США за время войны в Афганистане. Уже через год Пентагон заявил, что «крупные военные операции» окончены и стоит задача восстанавливать страну. Новая крупная операция на юге Афганистана в ответ на вооруженные действия «Талибана» была начата в 2009 году, а к августу 2010 года военное присутствие США в этой стране достигло 100 тыс. человек.
Провести переговоры с талибами о прекращении войны в Афганистане США пытались с 2012 года. «Талибан» требовал признать их законной политической силой и вывести из страны американские войска, Вашингтон требовал разрыва отношений «Талибана» с «Аль-Каидой» и вступления в переговоры о перемирии с официальным Кабулом. Спустя несколько лет неудачных попыток, 29 февраля 2020 года, Соединенные Штаты и «Талибан» подписали в Дохе соглашение, которое предусматривало, что в течение 14 месяцев США должны вывести своих военных, не вмешиваться во внутреннюю политику страны, воздержаться от применения силы и снять санкции с членов движения «Талибан», введенные в 1999 году. В свою очередь талибы пообещали прекратить террористическую и военную деятельность. Также соглашение предполагало, что между талибами, правительством Афганистана и легальными политическими силами страны будут проведены переговоры, которые впоследствии, начавшись в Дохе в сентябре, так и не привели к каким-либо результатам.
В марте 2020 года США начали вывод своих войск из Афганистана, однако через год, в апреле, по всей стране снова начались столкновения между талибами и афганскими силами безопасности. В июле движение «Талибан» уже контролировало районы вдоль границ с Ираном, Таджикистаном, Туркменистаном, Китаем и Пакистаном, в августе захватило города и центры в провинциях Кандагар, Гильменд, Нимроз, Фарах, Герат, Багдиз, Гор, Кундуз, Тахар, Парван, Каписа, Логар, Баглан, Фарьяб, Сари-Пуль, Джаузджан, Саманган, Газни, Забуль, Бадахшан, Логарт, а 15 августа был без боя взят Кабул.
Внутреннее противостояние и гуманитарный кризис
Как отмечает афганское издание Aamaj News, самой большой проблемой талибов за десять месяцев их правления осталось непризнание международными организациями и зарубежными странами, что усугубляет экономическую ситуацию в стране.
15 июня делегация правительства Афганистана, сформированного представителями «Талибана», поехала на Петербургский международный экономический форум, чтобы провести с Россией переговоры о беспошлинной торговле и закупить 2 млн тонн зерна и 5 тыс. тонн нефти в обмен на поставки овощей, фруктов и минералов. При этом Россия, как и другие страны, не признает новое правительство Афганистана. Правда, в конце марта российский МИД выдал аккредитацию первому афганскому дипломату, направленному правительством талибов.
Возобновление работы посольства в Афганистане рассматривает правительство Индии, однако это не будет означать признания режима Исламского Эмирата. Как сообщают индийские СМИ, Нью-Дели рассматривает возможность отправки в Кабул ограниченного числа младших должностных лиц, в основном для надзора за консульскими вопросами и распределением гуманитарной помощи.
Тем временем Катар, который поддерживает отношения с «Талибаном», призывает Запад сотрудничать с новым режимом в Афганистане. Как заявил в интервью Financial Times министр иностранных дел страны шейх Мухаммед бен Абдель-Рахман Аль, это необходимо, чтобы избежать роста экстремизма, большей радикализации и конфликта, к которым приведет уже начавшийся экономический кризис.
В Совете ООН по правам человека считают, что если новое правительство Афганистана хочет международного признания, то оно должно выполнять требования международного сообщества.
«Уважение прав человека обеспечит создание инклюзивного правительства наряду с прочным миром в Афганистане и облегчит путь к международной легитимности. Если талибы хотят быть частью международного сообщества и финансовой системы мировой экономики, они должны выполнять наши требования», - сказала заместитель постпреда Норвегии при ООН Трине Хеймербак.
Внутри страны талибы тоже сталкиваются с большими проблемами, в частности, с деятельностью антиталибских фронтов, внутренними и межэтническими конфликтами. Страны мира призывают их формировать инклюзивное правительство, в то время как талибы пытаются исключить из него непуштунов. Сейчас 2,7% членов кабинета «Талибана» являются пуштунами, а 96,5% из них являются их собственными членами. 82,3% губернаторов — пуштуны, все они — члены движения «Талибан». В кабинете талибов – 6,8% таджиков, 6,8% узбеков и 3,4% – нуристанцев.
В стране продолжаются столкновения и теракты, сопротивления происходят в Панджшере, Андарабе, Каписе и некоторых других провинциях. Противостоять талибам пытается Фронт национального сопротивления Афганистана. «Партизанское движение» в Панджшере и других северных провинциях состоит в основном из таджиков, которые не согласились с властью талибов, под руководством полевого командира Ахмада Масуда — сына легендарного лидера сопротивления Ахмеда Шаха Масуда. О начале борьбы с «Талибаном» объявила также вооруженная группа, называющая себя бойцами «Народно-демократической партии». Недовольны талибами и некоторые из членов их собственного движения. Так, хазарейский командир Мавлави Махди Муджахид покинул «Талибан» из-за невнимания талибов к шиитам, которые становятся основными жертвами продолжающихся терактов. Он вооружил против «Талибана» людей в Балхабе. До этого талибы уволили узбекских командиров на севере, что вызвало напряженность в регионе.
Таким образом, талибы показали, что они не смогли установить свой суверенитет по всей стране. Кроме того, мировое сообщество обеспокоено ростом присутствия ИГИЛ в Афганистане, поскольку, как утверждает Aamaj News, талибы не смогли контролировать этот процесс. По некоторым данным, в некоторых районах командиры талибов и некоторые бывшие офицеры перешли на сторону ИГИЛ.
Другими проблемами, с которыми новому афганскому правительству так и не удалось справиться, являются бедность, безработица и слабое состояние экономики. В стране выходят на митинги административные работники Верховного суда бывшего правительства, которые не могут добиться выплаты зарплат последние 10 месяцев – все время, что талибы у власти; ветераны и пенсионеры, которые не получают пенсию уже более года.
После того как «Талибан» захватил власть в Афганистане, США и другие страны-партнеры заблокировали у себя на счетах около $9 млрд Центробанка Афганистана. Это вызвало коллапс в финансово-экономической сфере и привело к тому, что большая часть населения оказалась на грани выживания. Результаты исследования, проведенного в январе-феврале этого года экспертами Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО), Всемирной продовольственной программы (ВПП) и рядом неправительственных организаций, показали, что почти половина населения Афганистана – 19,7 млн человек – находится на грани острого голода. В июне-ноябре, по мнению авторов доклада, ситуация с продовольственной безопасностью улучшится, но голод будет по-прежнему угрожать жизни и благополучию миллионов афганцев. А начавшаяся война в Украине, по данным ООН, усугубила ситуацию с поставками пшеницы и продуктов питания, цены на топливо выросли.
В начале этого года Организация Объединенных Наций заявляла, что для удовлетворения потребностей афганцев ей необходимо $5 млрд. В начале июня сообщалось, что к этому моменту собрано всего $1,4 млрд. В ООН также призывали Соединенные Штаты разморозить зарубежные активы Афганистана, чтобы их можно было использовать для оказания крайне необходимой гуманитарной помощи.
Пока только Всемирный банк решил выделить ФАО $150 млн на оказание помощи наиболее уязвимым слоям сельского населения Афганистана и на стимулирование местного производства продовольствия и повышение устойчивости мелких фермерских хозяйств к внешним потрясениям. Грант в размере $30 млн для поддержки Целевого фонда гуманитарной помощи Афганистану также предоставила Саудовская Аравия.
Еще больше ухудшит ситуацию в стране произошедшее на этой неделе землетрясение недалеко от границы с Пакистаном. Оно стало самым смертоносным в Афганистане с 2002 года. Сильнее всего пострадали четыре района в провинции Пактика — Гаян, Бармала, Нака и Зирук, а также район Спера в провинции Хост. Жертвами землетрясения стали более 1 тыс. человек, минимум 1,5 тыс. пострадали. Однако это неокончательные цифры, поскольку многие населенные пункты находятся в отдаленной горной местности с отсутствием нормальных дорог. Спасательным бригадам нужно от трех до шести часов, чтобы добраться туда. Землетрясение также вызвало оползни, что осложнило спасательную операцию.
«Талибан» пообещал выделить 1 млрд афгани (около $11 млн) для оказания помощи пострадавшим: как уточнил замминистра по чрезвычайным ситуациям мулла Шарафуддин Муслим, семьи погибших получат от правительства по 100 тыс. афгани ($1,1 тыс.), а пострадавших — по 50 тыс. афгани ($550). Помимо этого, талибы попросили помощи у международных организаций.
«У меня есть трагические сообщения из моей родной провинции Пактика, где сотни людей погибли и ранены в результате разрушительных землетрясений. Дома разрушены, люди лежат под завалами. Просьба к гуманитарным организациям оказать немедленную помощь в этом районе. Просим международные агентства по оказанию помощи прислать свои аварийные бригады», - обратился к международному сообществу через Twitter начальник пресс-центра МВД Халид Задран, отметив, что провинция нуждается в продовольствии и палатках.
Заместитель постпреда ООН в Афганистане Рамиз Алекбаров в комментарии агентству Reuters отметил, что в ООН нет денег для проведения поисково-спасательных операций в Афганистане, вероятно, что «наилучшие возможности» для этого есть у Турции.
«Мы говорили об этом с посольством Турции здесь, на месте, и они ждут официального запроса. Мы сможем сделать такой запрос только после обсуждения с де-факто властями и на основании того, что происходит на местах», - пояснил он.
Но, по его словам, ООН отправила около 10 тонн основных предметов медицинского назначения и развернула 20 медико-санитарных бригад. Сейчас проводится оценка ситуации, пока известно, что срочно требуется не менее $15 млн, однако эта цифра, вероятно, вырастет в ближайшие дни.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что «Организация Объединенных Наций в Афганистане полностью мобилизована», команды ООН «уже находятся на месте, оценивают потребности и оказывают первую помощь». Он призвал международное сообщество поддержать афганцев, пострадавших от этого стихийного бедствия.
Аресты, пытки и жесткая цензура
Придя к власти, талибы обещали международному сообществу, что будут соблюдать права человека, в частности, женщин и детей. Однако почти сразу же в стране начались гонения. По данным ООН, были убиты более 100 чиновников свергнутого правительства и сотрудничавших с международной миссией афганцев, продолжались нападения, пытки, аресты и убийства правозащитников и журналистов. Многие были вынуждены бежать из страны, опасаясь за свою жизнь. В декабре 2021 года в отчете организации «Репортеры без границ» и Ассоциации свободных журналистов Афганистана говорилось, что с 15 августа закрылось 231 СМИ, более 6400 журналистов потеряли работу. Сильнее всего пострадали женщины-журналисты: без работы остались четверо из пяти.
Условия для журналистов стали чрезвычайно напряженными: СМИ теперь должны соблюдать «11 правил журналистики», лишающие репортеров независимости, вынуждая сообщать чиновникам то, что они хотели бы освещать и предоставлять отчет о работе, чтобы получить разрешение на публикацию. А в некоторых провинциях обязательство заменить новостные и музыкальные программы программами, содержание которых носит исключительно религиозный характер, вынудило некоторые радиостанции прекратить вещание.
Издание Aamaj News утверждает, что сейчас талибы продолжают арестовывать и пытать журналистов в разных провинциях. Уже четыре месяца Халид Кадери, журналист и брат правозащитницы Хомейры Кадери, вынужденной сбежать из Афганистана после прихода талибов к власти, находится в тюрьме. 12 июня журналист из центральной провинции Каписа и замглавы Ассоциации независимых журналистов Афганистана Абдул Ханан Мохаммади был задержан талибами. Ютубер Аджмал Хакики и трое его коллег находятся под стражей по обвинению в оскорблении «исламских ценностей». В конце мая телеканал TOLOnews сообщал об исчезновении журналиста газеты «Субхи-и-Кабул» Али Акбара Хайрхвы, главы радиостанции Paktia Voice Джамалуддина Делдара, а также пуштунского писателя Омадуддина Даурана. Коллеги Хайрхвы заявили, что видели, как несколько журналистов были задержаны талибами, и предположили, что Хайрхва также был арестован, хотя талибы это отрицают. Семья Делдара заявила, что он был арестован силами Исламского Эмирата, но у них нет информации о причинах ареста и о местонахождении Делдара. Телеканал отмечал, что за последние девять месяцев (по данным на конец мая – В.) было зарегистрировано более 140 случаев насилия в отношении журналистов.
12 июня Международная федерация журналистов выразила обеспокоенность ситуацией вокруг афганских журналистов, заявив, что «талибы должны немедленно прекратить свои растущие нападения и произвольные задержания журналистов и работников СМИ в Афганистане». Согласно отчету IFJ, столкнувшись с возможными угрозами, почти 1 тыс. журналистов покинули Афганистан с августа прошлого года.
Репортеры в Кабуле отмечают, что они сталкиваются с ограничениями в освещении событий и угрозами со стороны талибов. Кроме этого, экономические проблемы, отсутствие клиентов бизнес-рекламы и чрезмерные налоги приводят к закрытию СМИ. В провинции Кундуз некоторые СМИ финансируют свою деятельность из собственных сбережений, но денег не хватает, появляются задолженности по зарплатам, люди увольняются. Серьезные экономические проблемы вынудили две известные радиостанции прекратить свою деятельность.
В мае этого года был подписан указ, согласно которому женщины-ведущие новостей должны закрыть лица. За отказ выполнять требование талибов им грозит увольнение. До этого женщины надевали на голову платок. В знак солидарности с женщинами мужчины-ведущие телеканала TOLOnews вышли в эфир в масках. Директор телеканала Хполвак Сапаи объяснил эту акцию тем, что в указе министерства порока и добродетели о ношении хиджаба не было четкого указания на то, что женщины должны закрывать лица в телепрограммах, более того, «образ женщин на телевидении является виртуальным, а не реальным присутствием», и поэтому TOLOnews придерживается своей позиции в этом вопросе.
Ранее талибы обязали всех женщин носить на улице и в общественных местах паранджу. В апреле этого года министерство связи и информационных технологий заблокировало TikTok на территории Афганистана, заявив, что приложение «вводит в заблуждение подрастающее поколение». Власти также контролируют контент в интернете и на телевидении, в конце прошлого года запретив появление женщин в любых развлекательных шоу или телесериалах.
По данным ООН, в целом афганские женщины и девочки после прихода к власти талибов столкнулись с дискриминацией и насилием, они стали в большей мере подвержены риску торговли людьми, принудительного брака, сексуальной эксплуатации. Талибы запретили им работать, самостоятельно пользоваться общественным транспортом и появляться в общественных местах без сопровождения мужчин, за исключением трех дней в неделю, когда им можно посещать места отдыха отдельно от мужчин. При этом они должны придерживаться строгого дресс-кода. Хотя в феврале и сообщалось, что впервые с момента захвата власти в Афганистане «Талибан» назначил двух женщин на руководящие должности в стране под давлением международного сообщества. Между тем большинство средних школ для девочек по-прежнему закрыты, также в стране закрылись центры различной поддержки женщин, в том числе защиты от насилия, ликвидированы многие приюты.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет отмечает, что «то, что мы наблюдаем сегодня в Афганистане, – это институционализированное систематическое угнетение женщин».
«Народ Афганистана переживает одни из самых мрачных моментов в жизни этого поколения. После многолетнего конфликта и захвата власти талибами в августе прошлого года страна погрузилась в глубокий экономический, социальный, гуманитарный и правозащитный кризис», – сказала она, выступая на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве в июне.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала мировое сообщество ввести жесткие ограничения в отношении режима талибов в ответ на «серьезный кризис в области прав человека» в этой стране, особенно женщин и девочек. В частности, HRW рекомендовала ООН вновь рассмотреть запрет на поездки, введенный Советом Безопасности в 1999 году в отношении нескольких лидеров талибов, а генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу – посетить Афганистан, чтобы «перенаправить внимание всего мира на ситуацию, усилить давление на “Талибан” с целью обеспечения соблюдения прав человека и призвать к глобальным решениям, чтобы положить конец тяжелому гуманитарному кризису».
21 июня агентство Reuters сообщило, что Совбез ООН запретил министру высшего образования Афганистана Абдулу Баки Хаккани и его заместителю Саиду Ахмаду Шахидхейлю выезжать за границу для переговоров о мире и стабильности. Этот шаг предпринят в ответ на отказ талибов от своего обещания открыть средние школы для девочек, мотивируя это тем, что они останутся закрытыми до тех пор, пока не будет составлен план их открытия в соответствии с исламским законом.
Национальный фронт сопротивления Афганистана, по данным Aamaj News, неоднократно заявлял об убийствах талибами мирных жителей и бывших силовиков в Панджшере, Андарабе и Каписе и произвольных арестах в разных частях страны. Однако талибы это отрицают. О том, что руководство «Талибана» скрывает факты боевых действий в Панджшере пишет в своей статье The Washington Post. Отмечается, что «по всей долине наблюдается перемещение тысяч боевиков движения». Жители Панджшера утверждают, что в результате атак на позиции талибов убиты десятки человек, а некоторые мирные граждане попали в тюрьму. Оружие, как сообщил один из командиров сил антиталибского сопротивления, поступает к ним через узбекско-афганскую и таджикско-афганскую границы.
10 июня Human Rights Watch заявила о незаконных задержаниях по обвинению в связях с оппозиционной вооруженной группировкой – Фронтом национального сопротивления, и пытках мирных жителей в Панджшере. В прошлом году в сентябре «Талибан» утверждал, что взял долину под полный контроль, но представители фронта говорят, что они так и не сдались. По данным HRW, с середины мая этого года боевые действия в провинции обострились, поскольку силы ФНС атаковали отряды талибов. В ответ талибы направили в провинцию тысячи боевиков, которые провели поисковые операции против общин, которые, как они утверждают, поддерживают ФНС. В ходе поисковых операций в других провинциях силы «Талибана» совершали массовые казни и похищения.
«Силы “Талибана” в провинции Панджшер прибегают к избиению мирных жителей в ответ на боевые действия против оппозиционного Фронта национального сопротивления. Давняя неспособность талибов наказать виновных в серьезных нарушениях в их рядах подвергает риску больше гражданских лиц», - отмечает заместитель директора HRW, Патрисия Госсман.
О ситуации в Панджшере Human Rights Watch рассказала правозащитница, которая взяла интервью у нескольких бывших задержанных. В начале июня они сообщили, что силы безопасности «Талибана» задержали около 80 жителей панджшерского района Кхендж и избили их, чтобы заставить предоставить информацию о ФНС. Через несколько дней талибы освободили 70 человек, но продолжали удерживать остальных – их родственников «Талибан» обвиняет в том, что они являются членами группы. Кроме этого, правозащитница узнала от бывших задержанных, что в окружной тюрьме содержалось еще около 100 человек, подозреваемых в связях с НФС, у них не было доступа даже к адвокатам. Как сообщают правозащитные группы, местонахождение некоторых мужчин, взятых под стражу талибами в провинции Панджшер, не разглашается, некоторые из них были убиты. Власти Афганистана заявляли в начале июня, что арестовано около 40 жителей провинции Панджшер, но «совет исламских ученых и власти провинции пытаются расследовать этот вопрос и определить, почему эти лица были арестованы».
«Силы талибов в Панджшере применяют коллективные наказания и игнорируют меры защиты, на которые имеют право заключенные. Это всего лишь последний пример злоупотреблений талибов во время боевых действий в регионе через десять месяцев после того, как талибы пришли к власти», - заявила Патрисия Госсман.
Сегодня в Афганистане запрещены европейские газеты, европейская одежда и бритье бород, запрещена светская музыка, талибы на улицах проверяют телефоны местных жителей, поменялись также учебные планы: из программ исключен английский язык, теперь его приходится изучать тайно, и добавились предметы, связанные с изучением ислама. Также подпольно в одном из жилых районов Кабула работает школа для девочек, пишет Русская служба ВВС. Здесь проводят уроки математики, биологии, химии и физики.
Нерешенная угроза безопасности Центральной Азии
Афганский вопрос для стран Центральной Азии был актуальным всегда: они опасаются, что боевики могут проникнуть на их территорию. В феврале этого года «Талибан» разместил около 4 тыс. боевиков вдоль своей границы с ЦА, заверяя, что сделано это для региональной стабильности. В мае этого года отношения между нынешним правительством Афганистана и Таджикистаном стали еще более напряженными: 10 мая талибы закрыли границу и захватили десятки таджикских фур, перевозивших товары в Афганистан, сообщало таджикское радио «Озоди».
16 мая на юбилейном саммите ОДКБ в Москве президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркивал, что нестабильная обстановка в Афганистане и не снижающаяся активность вооруженных группировок на территории этой страны «по-прежнему угрожает безопасности и стабильности наших государств». Он выразил мнение, что «ОДКБ необходимо учитывать все потенциальные угрозы и еще больше уделять внимание обеспечению безопасности южных рубежей Центральной Азии».
Бывший афганский дипломат Гаус Джанбаз считает, что «из происходящего становится очевидно, что никаких целей по стабилизации ситуации в Афганистане никто изначально и не ставил, никто на это и не рассчитывал».
«Цель у региональных игроков была одна — выдавить из Афганистана США и НАТО. Она достигнута», - отмечал он.
В остальном, по его словам, «положение вещей такое же, как и раньше»: «Афганистан нуждается в международной поддержке, в то время как на его территории действуют группировки, угрожающие региону».