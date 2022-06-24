Афганский кризис

20-летняя война и переговоры о перемирии

Движение «Талибан» контролировало столицу Афганистана – Кабул с 1996 года, а уже к 1998 году занимало около 90% территории страны. Военная операция против талибов началась после терактов в США 11 сентября 2001 года. Этому предшествовало то, что талибы отказались выдать властям США главу террористической группировки «Аль-Каида» Усаму бен Ладена, чьи базы находились на контролируемой талибами территории.

Военная операция США и Великобритании под названием «Несокрушимая свобода» с целью освобождения Афганистана от талибов, уничтожения баз террористов и захвата руководителей «Аль-Каиды» началась 7 октября с бомбардировок военных объектов боевиков с воздуха, через месяц началась наземная фаза. К концу года режим «Талибана» был разгромлен, к власти пришло временное правительство. Однако в 2002 году силы «Талибана» и «Аль-Каиды» перегруппировались и начали совершать партизанские вылазки на войска уже международной коалиции. В марте началась операция «Анаконда» – самое крупное наступление армии США за время войны в Афганистане. Уже через год Пентагон заявил, что «крупные военные операции» окончены и стоит задача восстанавливать страну. Новая крупная операция на юге Афганистана в ответ на вооруженные действия «Талибана» была начата в 2009 году, а к августу 2010 года военное присутствие США в этой стране достигло 100 тыс. человек.

Провести переговоры с талибами о прекращении войны в Афганистане США пытались с 2012 года. «Талибан» требовал признать их законной политической силой и вывести из страны американские войска, Вашингтон требовал разрыва отношений «Талибана» с «Аль-Каидой» и вступления в переговоры о перемирии с официальным Кабулом. Спустя несколько лет неудачных попыток, 29 февраля 2020 года, Соединенные Штаты и «Талибан» подписали в Дохе соглашение, которое предусматривало, что в течение 14 месяцев США должны вывести своих военных, не вмешиваться во внутреннюю политику страны, воздержаться от применения силы и снять санкции с членов движения «Талибан», введенные в 1999 году. В свою очередь талибы пообещали прекратить террористическую и военную деятельность. Также соглашение предполагало, что между талибами, правительством Афганистана и легальными политическими силами страны будут проведены переговоры, которые впоследствии, начавшись в Дохе в сентябре, так и не привели к каким-либо результатам.

В марте 2020 года США начали вывод своих войск из Афганистана, однако через год, в апреле, по всей стране снова начались столкновения между талибами и афганскими силами безопасности. В июле движение «Талибан» уже контролировало районы вдоль границ с Ираном, Таджикистаном, Туркменистаном, Китаем и Пакистаном, в августе захватило города и центры в провинциях Кандагар, Гильменд, Нимроз, Фарах, Герат, Багдиз, Гор, Кундуз, Тахар, Парван, Каписа, Логар, Баглан, Фарьяб, Сари-Пуль, Джаузджан, Саманган, Газни, Забуль, Бадахшан, Логарт, а 15 августа был без боя взят Кабул.