Страны ОДКБ должны подключать войска к миротворческой деятельности ООН, считает Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что государствам-членам Договора о коллективной безопасности пора ставить задачу подключать свои войска к миротворческой деятельности ООН. Об этом он заявил в понедельник в ходе юбилейного саммита ОДКБ в Москве.

«Все необходимые инструменты сформированы и, на наш взгляд, нужно уже ставить задачу подключения ОДКБ к миротворческой деятельности ООН. Данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия организации в международных операциях по поддержанию мира», - заявил Токаев.

Для этого шага, по его словам, созданы и ежегодно совершенствуется миротворческие силы ОДКБ, прорабатывается план их оснащения современным вооружением, техникой и специальными средствами. Кроме того, по инициативе Казахстана учрежден институт спецпредставителя генерального секретаря по развитию миротворчества.

Вместе с тем, добавил президент, члены ОДКБ придают большое значение развитию ситуации в Афганистане.

«Нестабильная обстановка в этой стране, а также не снижающаяся активность вооруженных группировок на территории Афганистана по-прежнему угрожает безопасности и стабильности наших государств. Считаю, что ОДКБ необходимо учитывать все потенциальные угрозы и еще больше уделять внимание обеспечению безопасности южных рубежей центральной Азии», - отметил Токаев.

В целом, подчеркнул он, ОДКБ утвердилась в качестве эффективного механизма многостороннего сотрудничества с серьезным потенциалом для дальнейшего развития. С созданием ОДКБ на обширном пространстве Евразии возведена «прочная система коллективной безопасности», главными задачами которой является укрепление мира и стабильности международной и региональной безопасности, защита территориальной целостности и суверенитета стран, входящих в ОДКБ.