«Похоронить независимое наблюдение»

Зависимое наблюдение

Директор НПО «Эхо» Павел Лобачев считает, что сегодняшний закон о выборах позволяет наблюдателям проходить аккредитацию на избирательные участки по упрощенной системе — для этого необходимо только письмо от организации и удостоверение личности. До сих пор предоставление выписки из уставов НПО носило рекомендательный характер.

«Сейчас они хотят, чтобы в уставе обязательно была прописана возможность наблюдать. Это очень дискриминационная норма. Скажем так: есть общество любителей собак, которые помогают бездомным животным и приютам. Вот они хотят, чтобы их представитель вошел в парламент. И они могут наблюдать за выборами, чтобы все было честно по отношению к их представителю. Но если в их уставе это не прописано, то их не аккредитуют. Наблюдение за выборами — это не цель, а инструмент, чтобы мы могли видеть честные и прозрачные выборы. А у нас из наблюдения хотят сделать цель», — рассказывает Лобачев.

Производить наблюдение на выборах после принятия поправок смогут только те организации, которые не получали иностранного финансирования в течение последнего года — Лобачев считает, что таким образом власти полностью перекрывают возможности НПО добиваться справедливых выборов. На избирательные участки будут пускать наблюдателей только тех организаций, которые так или иначе зависят от государственного заказа.

«На примере того же приюта для собак — если человек пожертвовал из Кыргызстана, Узбекистана, России или из других стран даже 1 тысячу тенге, то это уже иностранное финансирование. И им могут отказать в праве наблюдать за выборами, — объясняет Лобачев, — Такие поправки к выборному законодательству не должны рассматриваться. Во время референдума вводили поправки, согласно которым, у нас будет смешанная выборная система — это же хорошая вещь. Но когда начали их внедрять, получилось совсем по-другому. Эти поправки направлены на то, чтобы полностью прекратить независимое наблюдение. А любая независимая организация за последний год получала какое-либо иностранное финансирование. Необязательно на тему выборов — на любую тему, но это уже основание для отказа аккредитации наблюдателей».

В течение трех месяцев 2021 года проект поправок в закон о выборах рассматривался вместе с представителями некоторых НПО. «Эхо» в том числе предлагало свое видение изменений, но ни одна поправка от гражданского общества в проект закона не вошла.

«Мы предлагаем людям голосовать против этих поправок. Сейчас на сайте НПА дизлайков больше, чем лайков, люди оставляют комментарии к поправкам. Мы боимся, что этот законопроект будет принят без участия гражданского общества. Но если вдруг это случится, то мы планируем делать кампанию и пытаться откатить их. Также важно привлекать международное сообщество, показать им, что в нашем Жаңа Қазақстан происходит непонятно что. Слова одни, а действия совершенно другие», — говорит Лобачев.

Координатор наблюдения ОО «Жария» Бекнур Сражанов рассказал, что в организации новость о новых поправках также восприняли с опаской — все сотрудники проголосовали против изменений и внесли свои комментарии.

«Жаңа Қазақстан на словах. Они говорят громко, но все работает по старому принципу. Выборы уже прошли, власти увидели, что наблюдатели показывают реальные явку и итоги голосования. В Уральске мы трижды подавали в суд за нарушения во время референдума, один суд мы частично выиграли, два проиграли. В Алматы тоже наблюдатели подавали в суд. Власти видят все это и пытаются ограничить доступ для независимых наблюдателей, чтобы работали на участках только свои, аккредитованные. Это нарушение прав человека», — считает Сражанов.

В случае, если изменения в закон о выборах будут приняты в том виде, в котором они находятся сейчас, ОО «Жария» планирует проводить санкционированные митинги.

Арайлым Назарова, руководительница ОО «Независимые наблюдатели», рассказывает, что поправки в закон о выборах необходимо было вносить и раньше, чтобы избирательный процесс стал более прозрачным и открытым:

«Вместо этого закон может стать авторитарным. Независимые наблюдатели на то и независимые, а сейчас после их аккредитации в ЦИК в стране их не останется совсем. Понятно, что ЦИК постарается не допускать негосударственных наблюдателей. Быть независимым наблюдателем и участвовать в выборах — это единственный законный путь, ведущий нас к изменениям».

Назарова также считает решение внедрить запрет на наблюдение для НПО, получающих иностранное финансирование, дискредитационным, так как большинство неправительственных организаций выживают только за счет различных грантов.

«Власти испугались того, что с 2019 года становится все больше независимых наблюдателей. В Алматы в этом году провалился референдум, и провалился он благодаря независимым наблюдателям. Думаю, что в связи с этим они законным способом решили закрыть дорогу независимым наблюдателям. Шумиха вокруг мультфильма, вокруг того, что в казну вернули деньги Сатыбалды и Боранбаева — это все, мне кажется, делается для того, чтобы изменить на фоне недовольств закон о выборах и закон о местном управлении. Фильм наши дети и в интернете смогут посмотреть, но эти поправки — это судьба нашей страны. Народ пропускает очень важный момент», — рассказывает Назарова.

ОО «Независимые наблюдатели», так же как и ОО «Жария», будут проводить митинги, если после завершения голосования проект пройдет в мажилис.

«Это похороны независимого наблюдения и честных выборов в Казахстане. И так выборная система непрозрачная и очень сложная, очень много фальсификаций постоянно. Министерство юстиции должно быть открытым. Они должны были позвать всех активистов и все организации, которые занимаются наблюдением, чтобы обсуждать все это с нами. Мы сделали бы настоящий проект, который привел бы нас к открытым выборам», — заключает Назарова.

Соучредитель и юрист ОО «Еркіндік қанаты» Роман Реймер считает, что внедрение в законопроект термина «запрет иностранного вмешательства» — первая ступень аналога российского закона об иностранных агентах. Он вспоминает практику Российской Федерации, когда НПО попадали в в список иностранных агентов после того, как неизвестные люди из разных стран стали направлять на их банковские счета небольшие суммы.

Реймер также уверен, что государство намеренно вводит барьер на наблюдение за выборами, расширяя полномочия Центральной избирательной комиссии: «Общественные организации должны будут проходить аккредитацию в ЦИК — это противоречит принципу инклюзии и максимальной открытости. Потому что, если ЦИК будет аккредитовывать, то это в конечном итоге выразится в создание пула “своих” организаций, которые будут проходить по формальным основаниям, а другие — нет».

В организации «Еркіндік қанаты» считают недопустимым, что при подаче документов для аккредитации наблюдателей, автоматически раскрывает банковскую тайну, а также доступ ко всем траншам, контрактам и договорам.

«Все, что НПО получает, должно быть предоставлено в ЦИК. Если смотреть закон о банковской деятельности, то в нем расписана целая процедура раскрытия банковской тайны — это противоречит тому, что указано в поправках. Зачем в принципе ЦИК нужно знать, кто и откуда что получает? Более того, ЦИК может отправлять запросы во все государственные органы и в профильные организации с целью выяснить, что происходит внутри той или иной организации», — говорит Реймер.

Юрист допускает, что изменения в законодательстве изначально планировались для того, чтобы максимально ограничить пребывание независимых наблюдателей на избирательных участках, а также ввести пробный закон, который запрещает иностранное влияние и финансирование.