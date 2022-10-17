«Их цель - закрыть все каракалпакские объединения»

4 июля Ниетбай Уразбаев вернулся в Актау с вахты. Через несколько дней его вызвали на допрос в департамент полиции Мангистауской области. Там были сотрудники отдела по противодействию экстремизму и терроризму. В соседнем кабинете сидели сотрудники узбекистанских правоохранительных органов.

«Они сказали, что так как я гражданин Казахстана, то ничего со мной делать не будут. Сообщили, что из Узбекистана пришел запрос с 38 именами. Сотрудники узбекистанских спецслужб допрашивали граждан Узбекистана в Актау. Мне предложили поговорить, я отказался. Вроде бы дело закончилось», — рассказывает Уразбаев.

Однако 6 октября ему позвонили из местного департамента полиции и сообщили, что его объявили в розыск постановлением суда Ходжейли в Каракалпакстане.

«Местный полицейский после этого пришел на ко мне на работу, показал распечатку постановления. Там написано, что мера пресечения — арест, что обвиняют в посягательстве на конституционный строй Узбекистана. В подробностях, на узбекском написано, что я, будучи руководителем “Аллаяр Жолы”, проводил агитацию против властей Узбекистана. Оказывается, я еще постоянно был на связи с “криминальной группировкой” — (каракалпакскими активистами - В.) Даулетмуратом Тажимуратовым, спортсменом Азаматом Турдановым и еще одним человеком, которого я вообще не знаю. Остальных-то я хоть по интернету знаю», — говорит он.

После этого Ниетбай Уразбаев написал объяснительную и ушел. На следующий день он стал договариваться о найме адвоката и написал заявление в Мангистаускую областную прокуратуру, чтобы они защитили его права, так как он является гражданином Казахстана.

«Потому что если они не уберут меня из этой базы данных, то даже на территории Казахстана будет выходить то, что я там в розыске. Мне придется все время объясняться», — добавляет он.

Он считает, что цель этого преследования — закрытие всех организаций, объединяющих каракалпаков.

«Они уже арестовали активистов, граждан Узбекистана в Алматы. Теперь они видят во мне какую-то потенциальную угрозу. Вообще их цель — закрыть каракалпакские объединения. В Астане, Атырау, Шымкент, Алматы — везде существуют эти объединения. Я думаю, что это давление на меня, это также и давление на Ассамблею народа Казахстана, на всех представителей каракалпакского народа. У нас не было никаких призывов, ничего экстремистского. Эти статьи отправили на всенародное обсуждение. Каждый имел право высказать свою гражданскую позицию. Здесь нет уголовного преступления», — заключает Уразбаев.

«Это большой разрыв между всеми нами»

Акылбек Муратов — активист каракалпакской диаспоры в Алматы. С момента начала задержаний каракалпакских активистов в Казахстане, он стал связываться со СМИ и правозащитными организациями, чтобы все это не прошло незаметно для общественности.

Сам Муратов никогда не был в современном Каракалпакстане. Он родом из Навоийской области, где, по его словам, жило очень много семей этнических казахов и каракалпаков. Он рассказывает, что плохо знает каракалпакский язык, потому что дома они разговаривали на казахском языке. Связывает он это с малым количеством каракалпакских школ в регионе.

«До 1936 года эта территория входила в состав Каракалпакской АССР. После этого практически всю эту промышленно развитую область отдают в состав Узбекской ССР. После переноса сразу же закрываются каракалпакоязычные школы. Остаются казахоязычные и постепенно открываются узбекоязычные и русскоязычные школы. Вот моя бабушка, к примеру, проучилась первые два класса в каракалпакской школе, а потом их перевели в казахскую - потому что близкие языки. Соответственно, были утеряны культура и язык, несмотря на большое количество живущих там каракалпаков», — рассказывает он.