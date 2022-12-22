Ограничить социологию

Социолог отмечает, что независимые социологические исследовательские организации в Казахстане отстранены от выборных процессов. «Потому что требуется аккредитация, потому что требуются деньги, а деньги у нас, как известно, дает государство, и соперничать с этим маленьким благотворительным или международным организациям невозможно», – констатирует Джандосова, поясняя, что для организации экзит-поллов нужны большие трудовые ресурсы, что неподъемно для одной независимой организации. Эксперт также констатирует, что небольшие организации пока не готовы проводить совместные независимые экзит-поллы.

«Я часто предлагала многим организациям, которые с нами были [партнерами], например, в КАПИОРе (Казахстанская ассоциация профессиональных исследователей общественного мнения и рынка – В.) сделать общими усилиями. Если нас будет шесть или семь компаний, и каждый может [сделать] какой-то срез, или время дня, или географическую область охватить, то это могло бы быть сделано, – говорит Джандосова. – Не знаю, почему, но никогда не удавалось убедить независимых социологов, особенно тех, кто занимается больше коммерческими проектами, в этом участвовать. Поэтому ждать того, что у нас будет какая-то самодостаточная социологическая служба, довольно трудно».

«Рейтингов много не бывает»

Елена Конева, генеральный директор и основатель российской исследовательской компании «КОМКОН», рассказала Власти о том, как в 2000-х годах запускала в Казахстане исследовательскую компанию «Комкон-Евразия». Несмотря на то, что компания не занималась политическими исследованиями, она вскоре попала в поле интересов политических фигур.

В России «КОМКОН» оценивал рейтинги телеканалов при помощи телевизионной панели, которую, однако, позже пришлось закрыть из-за вмешательства со стороны крупнейшего на тот момент продавца телерекламы. Тогда Конева основала в Казахстане компанию, которая начала заниматься исследованиями рынка и аналогичной телевизионной панелью.

«Обычно, когда я начинаю такие исследования, есть долгий период инвестиций, это очень сложно, – вспоминает Конева. – Мне самое главное было, чтобы наши казахстанские коллеги развивались, и чтобы [работал] этот продукт, который мы очень хорошо отработали и с точки зрения обработки данных, и форматов отчетов, и взаимодействия с клиентами. Я просто хотела, чтобы это жило, и рассчитывала в этом смысле на Казахстан». Тем не менее, вскоре на деятельность компании захотели повлиять.

«В какой-то момент, в мой очередной приезд, выяснилось, что телевизионная панель «Комкон-Евразия» очень заинтересовала Даригу Назарбаеву, поскольку она к этому времени уже начала свой путь как медиа-магнат, и рейтинги собственных каналов ее очень волновали, – вспоминает Конева. – Рейтингов много не бывает, что называется. Наши данные ее в чем-то стали не устраивать, и она радикально предложила войти в состав компании. С нашей стороны никакого энтузиазма проявлено не было, но она на этом настаивала. Я поняла, что мы входим в ту же ловушку».