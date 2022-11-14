Они надлежащим образом уведомили комиссию
Семь организаций могут проводить экзит-полы – ЦИК
фото Алмаса Кайсара

Тамара Вааль, Астана, Власть

Семь организаций уведомили Центральную избирательную комиссию о проведении опросов общественного мнения в день выборов, сообщил в понедельник в ходе заседания председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

«Семь юридических лиц надлежащим образом уведомили Центральную избирательную комиссию о проведении опросов общественного мнения», - сообщил Абдиров.

Он напомнил, что согласно нормам Конституционного закона «О выборах» не допускается опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами, голосование в поддержку кандидатов в сети интернет в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования.

«Таким образом, сегодня, 14 ноября, – завершающий день публикации результатов опросов. С 15 ноября публикация и перепечатка информации о результатах опросов общественного мнения будет запрещена», - заключил председатель Центризбиркома.

По данным ЦИК, экзит-полы смогут объявлять исследовательский институт «Общественное мнение» («Когамдiк пiкiр»), институт общественной политики партии «Аманат», научно-исследовательский центр «Молодежь», научно-исследовательская ассоциация «Институт демократии», институт комплексных социальных исследований – Астана ОФ ИКСИ «СОЦИС-А», исследовательская группа DAMU RG и международный институт региональных исследований «Открытое общество».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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