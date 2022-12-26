Секретари маслихатов, работники акиматов и общественники. Кто претендует на места в сенате?

Действующие депутаты

Еще в двух прошлых избирательных кампаниях в сенат стало ясно, что действующие депутаты почти не идут на переизбрание. Один шестилетний срок, как правило, - единственное, на что может рассчитывать избранный сенатор.

В нынешней кампании свои кандидатуры выставили пять действующих депутатов сената, однако до регистрации дошли четверо, один – сенатор от Туркестанской области Алимжан Куртаев – снял свою кандидатуру. Таким образом, на переизбрание идут сенаторы от Шымкента Нурлан Бекназаров, от Алматинской области Жанболат Жоргенбаев, от Жетысуской области Амангельды Толамисов, от Улытауской области Советбек Медебаев.

Трое из четырех сенаторов стали депутатами только в прошлом году – Медебаев и Толамисов были избраны летом, после того как были воссозданы Улытауская и Жетысуская области, а Толамисов был избран от Алматинской области весной, после того как ранее представлявший регион сенатор Нурлан Клышбаев перешел на работу в правительство. Шымкентский сенатор Бекназаров также работает сенатором меньше шести лет - он был избран от своего региона после того, как Шымкент стал городом республиканского значения и обрел право иметь своих депутатов в сенате.

Избранный в прошлом году от Абайской области Бакытжан Байахметов, бывший аким Семея, на переизбрание не пошел, его депутатский стаж останется рекордно коротким – всего полгода.