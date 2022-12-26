Секретари маслихатов, работники акиматов и общественники. Кто претендует на места в сенате?

Выборы в сенат в середине января обновят половину состава палаты – помимо голосования в регионах, своих депутатов сената должен будет назначить президент страны. Завершившийся в прошлую субботу этап регистрации кандидатов в депутаты показал, что кардинальной смены подхода к формированию состава палаты не произошло. На депутатские места претендуют региональные чиновники, секретари маслихатов и общественники, тесно работающие с государством. Власть анализирует состав кандидатов.
Действующие депутаты
Еще в двух прошлых избирательных кампаниях в сенат стало ясно, что действующие депутаты почти не идут на переизбрание. Один шестилетний срок, как правило, - единственное, на что может рассчитывать избранный сенатор.
В нынешней кампании свои кандидатуры выставили пять действующих депутатов сената, однако до регистрации дошли четверо, один – сенатор от Туркестанской области Алимжан Куртаев – снял свою кандидатуру. Таким образом, на переизбрание идут сенаторы от Шымкента Нурлан Бекназаров, от Алматинской области Жанболат Жоргенбаев, от Жетысуской области Амангельды Толамисов, от Улытауской области Советбек Медебаев.
Трое из четырех сенаторов стали депутатами только в прошлом году – Медебаев и Толамисов были избраны летом, после того как были воссозданы Улытауская и Жетысуская области, а Толамисов был избран от Алматинской области весной, после того как ранее представлявший регион сенатор Нурлан Клышбаев перешел на работу в правительство. Шымкентский сенатор Бекназаров также работает сенатором меньше шести лет - он был избран от своего региона после того, как Шымкент стал городом республиканского значения и обрел право иметь своих депутатов в сенате.
Избранный в прошлом году от Абайской области Бакытжан Байахметов, бывший аким Семея, на переизбрание не пошел, его депутатский стаж останется рекордно коротким – всего полгода.
Региональные чиновники и секретари маслихатов
В целом ряде областей свои кандидатуры выдвинули региональные «тяжеловесы» - заместители акимов областей или секретари областных маслихатов. Все они выглядят основными претендентами на места сенаторов от своих регионов.
Секретари областных маслихатов стали кандидатами в сенаторы сразу в пяти регионах: в Акмолинской области (Талгат Жунусов), Актюбинской области (Амангельды Нугманов), Атырауской области (Алибек Наутиев), Карагандинской области (Серик Утешов) и Павлодарской области (Ернур Айткенов). Еще в ряде регионов на места депутатов претендуют секретари районных и городских маслихатов.
В депутаты идут первый замакима Западно-Казахстанской области Арман Утегулов, первый замакима Мангистауской области Бекбол Орынбасаров, первый замакима Костанайской области Гауез Нурмухамбетов, замакима Восточно-Казахстанской области Шакарым Буктугутов. В Кызылординской области на место сенатора претендует аким Кызылорды Асылбек Шаменов. Районные акимы выдвинулись на выборах в целом ряде регионов, но во многим случаях их шансы выглядят невысокими.
От Алматы на место сенатора выдвинулись пять кандидатов, все – женщины. Это единственный регион, где на депутатское кресло претендуют только женщины, в семи регионах на депутатское кресло претендуют только кандидаты-мужчины. Среди претенденток на место сенатора от Алматы – аким Жетысуского района Алматы Гульнара Кокобаева, руководившая до декабря избиркомом Алматы Жанна Асанова, председатель постоянной комиссии маслихата Асия Аканова.
В Астане 14 января будут выбирать сразу двух сенаторов. Одного вместо выбывшего депутата Ахылбека Куришбаева, бывшего главы Минсельхоза, отработавшего в сенате всего два года. Выборы должны были пройти в декабре, но их совместили с очередными выборами, назначенными на январь.
Ключевым претендентов на место сенатора на этих выборах выглядит ректор Евразийского нацуниверситета им. Гумилева Ерлан Сыдыков, ставший известным благодаря сбору подписей за проведение референдума о продлении полномочий президента Нурсултана Назарбаева в 2015 году.
На второе депутатское место от столицы претендует три кандидата, среди них - Бибигул Жексенбай, бывшая руководительница 7 канала и телеканала Астана, советница спикера сената и с июня этого года – зампредседателя Национального курултая.
Попытка побороться за места сенаторов
Выборы в сенат – единственные, при которых используется косвенное избирательное право. То есть сенаторов избирают не граждане, а их представители – выборщики. Ими в этом случае выступают депутаты маслихатов всех уровней в каждом регионе.
При этом для кандидатов в сенаторы существует несколько фильтров (возраст, срок проживания в стране и другие), самый сложный из которых – необходимость собрать нужное количество подписей в свою поддержку от выборщиков. В условиях, когда маслихаты в стране находятся под контролем правящей партии и лояльных власти партий пройти этот фильтр у независимых кандидатов возможности нет.
Эти «особенности» делают выборы в сенат малозаметными и малоинтересными для широкой общественности. Тем не менее, в нынешней избирательной кампании несколько общественных и политических деятелей предприняли попытки стать кандидатами в депутаты.
В Атырауской области документы на регистрацию подавал известный общественный деятель Макс Бокай, который провел несколько лет в тюрьме после организации в регионе митингов против земельной реформы. В Алматы в сенат пробовал избраться другой бывший политзаключенный – Альнур Ильяшев, который провел несколько месяцев в СИЗО, а затем был приговорен к ограничению свободы за якобы распространение заведомо ложной информации, а фактически – за критику бывшего президента Назарбаева и правящей партии.
В Улытауской области на место сенатора претендовал Уалихан Кайсаров. В 1999-2005 годах он уже был депутатом сената от Карагандинской области, но после ухода в оппозицию тщетно пытался избраться в мажилис и стать кандидатом в президенты.
Все трое кандидатов не смогли пройти фильтр для кандидатов по разным причинам. Двое пытались оспорить эти решения – в суде или Центризбиркоме. На отказ в регистрации в ЦИК жаловался и известный общественный деятель врач из Алматы Кайргельды Конеев. Во всех случаях решения избиркомов оставались неизменными.
На места в сенате, таким образом, претендуют только те, кто все фильтры прошел и никаких вопросов не вызвал. При этом конкуренция кандидатов в регионах является искусственной – подавляющее большинство из них представляет только одну партию – правящую.
Президентский список
Вслед за выборами сенаторов от регионов обновить свой депутатский список предстоит и президенту Касым-Жомарту Токаеву. Согласно изменениям в Конституцию, принятым на референдуме в июне, теперь у президента не 15, а десять назначаемых им сенаторов. При этом половину из них ему предстоит согласовать с Ассамблеей народа Казахстана, которая после изменений в Конституцию теряет своих представителей в мажилисе.
Изменения в президентском списке могут привести и к переменам в руководящем составе палаты. Сейчас спикер, один из двух вице-спикеров и четверо из шести председателей комитетов сената – депутаты, назначенные президентом. Кто из них сохранит полномочия – неизвестно.
Среди сенаторов, назначенных президентом, чьи шестилетние полномочия истекают в следующем году, в частности, бывший глава Минобразования Бакытжан Жумагулов, бывший глава Казкосмоса Талгат Мусабаев, нынешний председатель комитета сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Владимир Волков и другие.
Выборы в сенат, которые были объявлены Токаевым для продолжения обновления политической системы страны, пройдут 14 января и благодаря форме их проведения и составу кандидатов окажутся, как и обычно, предсказуемыми. Новым и старым депутатам предстоит работать в палате по новым правилам – законы теперь будет принимать мажилис, а сенат – одобрять или отклонять их.