Нурлан Кылышбаев назначен председателем комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии

Нурлан Кылышбаев родился в 1971 году в Талдыкоргане. Окончил Казахский ордена Трудового Красного знамени сельскохозяйственный институт, Гуманитарный институт им. Д.А. Кунаева. Трудовую деятельность начал в 1993 году ведущим специалистом торгового дома «Талдыкорган – Нижний Новгород». В разные годы был ведущим инженером Талдыкорганского лесохозяйственного производственного объединения, служил в органах МВД РК, был помощником акима Талдыкоргана, начальником управления в аппарате акима Жамбылской области, занимал руководящие должности в управлении природных ресурсов Алматинской области, был акимом Ескельдинского района Алматинской области, с. Карабулак. В 2016-2017 годах — депутат сената парламента РК шестого созыва, член постоянного комитета по социально-культурному развитию и науке. С сентября 2017 года являлся депутатом сената парламента шестого созыва, членом постоянного комитета по финансам и бюджету.



