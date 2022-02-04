Ранее он был депутатом сената парламента
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Нурлан Кылышбаев назначен председателем комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии
Фото primeminister.kz

Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Нурлан Кылышбаев назначен на должность председателя комитета лесного хозяйства и животного мира, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Нурлан Кылышбаев родился в 1971 году в Талдыкоргане. Окончил Казахский ордена Трудового Красного знамени сельскохозяйственный институт, Гуманитарный институт им. Д.А. Кунаева. Трудовую деятельность начал в 1993 году ведущим специалистом торгового дома «Талдыкорган – Нижний Новгород». В разные годы был ведущим инженером Талдыкорганского лесохозяйственного производственного объединения, служил в органах МВД РК, был помощником акима Талдыкоргана, начальником управления в аппарате акима Жамбылской области, занимал руководящие должности в управлении природных ресурсов Алматинской области, был акимом Ескельдинского района Алматинской области, с. Карабулак. В 2016-2017 годах — депутат сената парламента РК шестого созыва, член постоянного комитета по социально-культурному развитию и науке. С сентября 2017 года являлся депутатом сената парламента шестого созыва, членом постоянного комитета по финансам и бюджету.

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