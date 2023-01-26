Гражданские активисты и оппозиция идут на выборы

О том, что в Казахстане пройдут новые парламентские выборы, стало понятно после выступления Касым-Жомарта Токаева о политических реформах 16 марта 2022 года - спустя два месяца после январских событий. Тогда он заявил о необходимости изменить Конституцию и законы о выборах и политпартиях.

Одним из существенных изменений стало возвращение к смешанной системе выборов. Так, мажилис будет избираться на 70% (69 депутатов) по партийным спискам, а на 30% (29 депутатов) по одномандатным округам. В маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы на 50% - по партийным спискам, на 50% - по одномандатным округам. Депутаты маслихатов районов и городов областного значения теперь избираются полностью по одномандатным округам.

Гражданские активисты и представители оппозиции смогут участвовать в выборах только через одномандатные округа: несмотря на формальное облегчение регистрации политических партий, ни одна оппозиционная политпартия так и не был зарегистрирована.

В последние два месяца регистрацию получили лишь Respublica и экологическая партия «Байтақ». Обе заявляют о поддержке «курса реформ» Токаева. При этом Respublica не сможет участвовать в выборах в маслихаты, а «Байтақ» сможет в Атырауской, Карагандинской и Кызылординских областях - только там у них есть зарегистрированные структурные подразделения.

«Оппозиционную партию “Алға, Қазақстан!” не пропускают на следующий этап регистрации. Мы уже 9 раз в течении 9 месяцев сдавали первичные документы. Каждый раз министерство юстиции без всяких обоснований причин и объяснений отказывает. Просто отказывает, и все. Сейчас уже объявили парламентские выборы, опять досрочно, в сжатые сроки - как всегда. Потому об участии в выборах не приходится говорить», — комментирует Власти оппозиционный политик Жасарал Куанышалин.