Гражданские активисты и оппозиция идут на выборы

Алмас Кайсар, Ольга Логинова, Назерке Курмангазинова, Юна Коростелева, Власть
Выборы в мажилис и маслихаты в марте будут существенно отличаться от предыдущих - воссоздание смешанной системы открывает возможности для оппозиционных сил на участие в выборах, которые многие годы были недоступны из-за невозможности политпартиям добиться регистрации. Независимые кандидаты в успех своей регистрации пока верят слабо, но побороться за регистрацию, а потом и за победу - готовы.
Власть поговорила со многими потенциальными участниками выборов об их планах.
О том, что в Казахстане пройдут новые парламентские выборы, стало понятно после выступления Касым-Жомарта Токаева о политических реформах 16 марта 2022 года - спустя два месяца после январских событий. Тогда он заявил о необходимости изменить Конституцию и законы о выборах и политпартиях.
Одним из существенных изменений стало возвращение к смешанной системе выборов. Так, мажилис будет избираться на 70% (69 депутатов) по партийным спискам, а на 30% (29 депутатов) по одномандатным округам. В маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы на 50% - по партийным спискам, на 50% - по одномандатным округам. Депутаты маслихатов районов и городов областного значения теперь избираются полностью по одномандатным округам.
Гражданские активисты и представители оппозиции смогут участвовать в выборах только через одномандатные округа: несмотря на формальное облегчение регистрации политических партий, ни одна оппозиционная политпартия так и не был зарегистрирована.
В последние два месяца регистрацию получили лишь Respublica и экологическая партия «Байтақ». Обе заявляют о поддержке «курса реформ» Токаева. При этом Respublica не сможет участвовать в выборах в маслихаты, а «Байтақ» сможет в Атырауской, Карагандинской и Кызылординских областях - только там у них есть зарегистрированные структурные подразделения.
«Оппозиционную партию “Алға, Қазақстан!” не пропускают на следующий этап регистрации. Мы уже 9 раз в течении 9 месяцев сдавали первичные документы. Каждый раз министерство юстиции без всяких обоснований причин и объяснений отказывает. Просто отказывает, и все. Сейчас уже объявили парламентские выборы, опять досрочно, в сжатые сроки - как всегда. Потому об участии в выборах не приходится говорить», — комментирует Власти оппозиционный политик Жасарал Куанышалин.
Он уже несколько раз участвовал в выборах и уверен, что и нынешние пройдут по «старому сценарию».
«Других выборов не бывает. Выборы все подтасованы. Они заранее составляют списки и пропускают своих людей. Это полная профанация. На одномандатных округах - у них тоже много рычагов и методов, чтобы пресечь реальных кандидатов. Неважно как голосуют, важно - кто и как подсчитывает голоса. Избирательные комиссии все известны, от Центризбиркома, до последних - все под колпаком. Это я проходил сам, на практике, неоднократно», — добавляет он.
При этом Куанышалин считает, что бойкот выборов бесполезен.
«Это пройденный этап. Я подумаю, может, я поучаствую, как я заявлял о своем участии в президентских выборах, чтобы показать, что это невозможно. Я доказал это. С такой же целью возможно в парламентских выборах поучаствую. По обстоятельствам посмотрю», — говорит он.
Другой политик Нуржан Альтаев, являющийся лидером незарегистрированной партии El Tiregi, которого не допустили на прошлогодние президентские выборы, заявил, что от их партии кандидаты будут выдвигаться на выборы в мажилис и маслихаты.
«Сам я пока не принял решения, буду ли выдвигаться в мажилис. Но от нашей партии [кандидаты] однозначно будут. Мы сейчас готовим несколько кандидатов и будем активно участвовать в поддержке наших кандидатов - это первое. И второе – мы активно будем участвовать в наблюдении. Пойдем по одномандатным. По всей стране охватить не сможем, но в нескольких округах поучаствуем», — рассказывает он.
Альтаев также добавляет, что на данный момент они ведут переговоры, а сам он собирается объехать несколько регионов - чтобы определиться с количеством кандидатов.
Другая незарегистрированная политсила - Демократическая партия - пока не определилась со своим участием в выборах. Ее лидер Жанболат Мамай сейчас является обвиняемым по нескольким уголовным делам, будут ли выдвигаться его соратники - пока неясно.
Лидер незарегистрированной партии Namys Санжар Бокаев сообщил, что от их партии на выборы в мажилис пойдут три человека по одномандатным округам.
«Наша партия не успела пройти регистрацию. Власть отказывала нам всю прошлую осень отказывали в прохождении первого этапа. Стало понятно, что они не хотели нашего участия в предстоящих парламентских выборах. Однако мы имеем возможность участвовать в порядке самовыдвижения. Пусть это очень узкая лазейка, но мы ею воспользуемся. Конкуренция будет высокой, депутатских мандатов по самовыдвижению ничтожно мало. Позже я озвучу, по каким округам и в каких городах пойдут наши кандидаты. В настоящее время мы проводим социологическое исследование, чтобы понять, какие проблемы волнуют наших граждан. Мы пойдем по этому пути - и самое главное, мы понимаем суть работы парламента. Многие депутаты, которые работают в парламенте, даже не знают, что согласно Конституции - правительство подотчетно парламенту. Они не смогли выполнить эту важную миссию. Задача нового парламента в новом Казахстане будет заключаться в том, чтобы подчинить правительство нуждам нашего общества», — сообщил Бокаев.
Председатель незарегистрированной партии Bizdin Tandau Булат Абилов в свою очередь рассказал, что от их партии также будут выдвигаться кандидаты в мажилис и маслихаты. Однако он пока не принял решения, будет ли он лично выдвигаться.
«Мы знаем нашу избирательную систему, закон о выборах. Как партия Bizdin Tandau, мы не получили регистрацию. Закон о выборах не поменяли, все старые избирательные комиссии, подконтрольные правящей партии находятся там, поэтому думать, что эти выборы будут чистые, честные, прозрачные, конкурентные – я бы не стал», — говорит Абилов.
Он считает, что Казахстану нужны политические реформы, конкурентные и честные выборы на всех уровнях, настоящая свобода слова и реальная борьба с коррупцией.
«Сегодня мы видим, насколько социально-экономическая ситуация ухудшается. Конечно, мы можем говорить, что это мировой кризис, что это падение цен на нефть, война России с Украиной. Можем бесконечно искать причины вовне. Но причины в нас, в Казахстане, в самом правительстве непрофессиональном. Но мы можем [утвердить] реально хорошую экономическую программу, конкурентное, новое правительство, и не бояться проводить реформы», — считает Абилов.
Также о желании выдвигаться через одномандатные округа объявил на своей Facebook странице политик и лидер незарегистрированной партии «Жер Қорғаны» Мухтар Тайжан. Сейчас он определяется с округом, где будет баллотироваться .
Председатель «Нағыз атажұрт еріктілері» Бекзат Максутхан, организации, которая занималась защитой этнических казахов из Синьцзяня, а после январских событий решившей преобразоваться в партию, говорит, что он и соратники не планируют участвовать в выборах.
«Закон о выборах не был изменен в пользу народа. Избирательная система остается старой. Она не представляет интересы людей, потому, пока у нас такие законы, мы не считаем, что выборы будут справедливыми. Мы не будем выставлять кандидатов, так же, как и на предыдущих президентских выборах. Это бессмысленные и незаконные выборы», — считает он.
26 декабря 2022 года гражданский Альнур Ильяшев, руководитель ОО «Независимые наблюдатели» Арайлым Назарова, журналисты Думан Мухаметкарим и Динара Егеубаева заявили о создании блока «Алтыншы Қаңтар» для выдвижения кандидатов в мажилис по одномандатным округам. Тогда Егеубаева пояснила, что название - отсылка к январским событиям, а 6 января - день, когда все изменилось. Блок намерен добиваться политических реформ.
23 января Егеубаева сообщила, что получила протокол соответствия своей кандидатуры на выборах в мажилис. Теперь ей предстоит сдать декларацию об активах и обязательствах, а также внести избирательный взнос.
«Впереди подача декларации об активах и обязательствах. Исходя из предыдущего опыта, именно на этом этапе отсеивают нежелательных кандидатов. Сыграть роль может разница даже в 1 тиын. Однако, как нам сообщили в департаменте государственных доходов, казахстанские счета и активы декларировать не нужно, если только вы не участник долевого строительства. Эти данные они могут проверить сами. В декларации нужно указать наличие, к примеру, антикварных изделий, дорогих часов, чем я не обладаю, поэтому не заостряю на этом свое внимание. Необходимо в обязательном порядке задекларировать свои зарубежные счета и недвижимость при их наличии», — сообщила Егеубаева
Она добавила, что «ее смущает дружелюбность, с которой их встречают».
«Я ясно понимаю, что система выборов не изменилась, и проходить они будут по прежним правилам. Поэтому никаких иллюзий у меня нет. Думаю, впереди нас ждут и сложности, и провокации, и препоны», - считает Егеубаева.
От блока также будут выдвигаться Думан Мухаметкарим, Арайлым Назар и Альнур Ильяшев. В регионах - журналист Лукпан Ахмедьяров в Уральске и юрист Канатбек Белсариев в Темиртау.
«Да, под эгидой нашего Блока также собираются выдвигаться граждане в маслихаты регионов. Мы также оказываем им консультативную помощь на данном этапе, но сбор средств для избирательного взноса (350 тысяч тенге) они будут вести самостоятельно. Из-за непогашенной судимости за критику партии Nur Otan откажут в выдвижении Ильяшеву. Альнур пойдет в тандеме с другим кандидатом - журналистом газеты "DАТ" Молдасановым Азаматом и будет работать на его победу. Затем, когда его судимость погасится в октябре 2025 года, по их договоренности Азамат подаст в отставку, чтобы провести по 4-му округу новые выборы на освободившееся место в маслихате Алматы, в которых будет участвовать уже Альнур, а Азамат агитировать за него. Следует отметить, что сейчас мы наблюдаем, что по Алматы основная масса известных активистов хочет попробовать свои силы именно на выборах в мажилис, хотя по маслихату, где "разыгрывается" 21 место по одномандатным округам, у них больше шансов на победу и, соответственно, возможностей отстаивать интересы своих избирателей», - добавляет Егеубаева.
«Мы на Youtube канале Думана Мухаметкарима (ND) будем выкладывать видео, обучающие ролики и снимать прямые эфиры. Чтобы было объяснение гражданам, как выдвигаться в кандидаты.Нам с разных регионов люди пишут, с Костаная, Караганды и Акмолинской области. Стараемся обеспечить максимальную вовлеченность граждан в выборах, даем консультации», — говорит Ильяшев.
При этом сам Ильяшев уверен, что ему откажут в регистрации из-за непогашенной судимости. Он был приговорен к ограничению свободы за якобы распространение заведомо ложной информации, а фактически – за критику бывшего президента Назарбаева и партии власти.
Из-за таких же ограничений выдвинуться на выборы не может и гражданский активист из Атырау Макс Бокай. Он провел несколько лет в тюрьме после земельных митингов в 2016 году. Над ним установлен административный надзор до 2024 года, также есть судебный запрет на занятие общественной деятельностью.
«У меня есть ограничения моих гражданских прав. До 2027 году я не могу быть избранным в представительные органы или занимать посты в исполнительной ветви власти. Потому я не смогу выдвинуться. Но я гражданский активист, как говорится, нарисовался - не сотрёшь. Сейчас наблюдаю за событиями в общественной сфере и планирую помогать независимым кандидатам проводить предвыборную кампанию», — говорит Бокай.
Однако он отмечает, что гражданское общество в Атырау сейчас «разбомблено».
«Его начали бомбить в 2016 году после земельных митингов. В Атырау же также первыми поддержали Мангистау во время Қаңтара. До сих пор 27 человек находятся под судебным следствием по январским событиям. Из них трое сидят в следственном изоляторе - участники митинга. Молодые ребята, по тем или иным причинам не смогли себя сдержать и вступили в схватки с полицией. Их сейчас судят. Надеюсь их всех отпустят. Те, кто сидят, должны выйти с условным наказанием вроде бы. На этом примере я хотел показать, что гражданское общество разбомблено. Есть провластные активисты всех мастей, которые скорее всего и будут выдвигаться. Им я помогать не собираюсь. Из тех, кого я называю независимыми гражданскими активистами – в Атырау их сейчас просто нет», — констатирует Бокай.
Тем не менее, о намерении выдвигаться в мажилис и маслихаты Власти заявили несколько человек в разных регионах Казахстана - от Мангистауской области до Восточно-Казахстанской. Один из них - журналист Лукпан Ахмедьяров из Уральска.
«Буду выдвигаться от Западно-Казахстанской области. Я решил выдвигаться, потому что был период, когда я участвовал только в протестном поле и сейчас власть в лице Токаева говорит, что они строят “Жаңа Қазақстан”. Я решил протестировать, насколько этот Казахстан новый, готовы ли они реально к тому, что в органы представительной власти могут войти люди, которые явно не разделяют точку зрения и политику государства, особенно в части свободы слова и свободы собраний. Я воспринимаю парламент как законотворческий орган и для меня принципиально важно через представительную власть инициировать изменения в законодательства, которые касаются свободы слова и свободы мирных собраний. Я планирую выдвигаться в мажилис», — заявил он.
Он также сообщил, что будет проводить агитацию через листовки, а также широко использовать социальные сети.
«Сейчас я хочу понять, что требуется от самовыдвиженца. Какие документы сдавать, что подготовить, какие деньги заплатить. Буду объявлять краудфандинг и обращусь к аудитории с просьбой меня поддержать, чтобы заплатить взнос. Также есть декларации – я хочу задекларировать все, что у меня есть, и тут же закрыть все свои банковские счета, потому что опыт предыдущих выборов показывает, что власть может на счет неугодного кандидата закинуть 100-200 лишних тенге. Это уже считается расхождением в декларациях и кандидата снимают с гонки», — говорит Ахмедьяров.
Также от области Жетысу из Талдыкоргана планирует выдвинуться гражданская активистка Санавар Закирова. Она планировала провести кампанию с социальной программой, в первую очередь сфокусированную на снижении пенсионного возраста и увеличении пенсионных выплат, а также реформе судебной системы. Но она также сомневается в том, что ее зарегистрируют.
«У меня же судимость (из-за инцидента с дочерью одного из членов партии «Нур Отан» - В.) Там прошло два года, а надо, чтобы три года прошло (для погашения – В.). Но, смотрите, есть такой момент, 13 января Верховный суд отменил приговор в отношении меня, и направил на новое рассмотрение. Я сейчас в правовой статистике узнавала, говорю, приговор в отношении меня отменен, может, я считаюсь уже не судимой? Они говорят, нет, на новое рассмотрение отправили. И вот я сижу и думаю все-таки подать, и потом, если территориальная избирательная комиссия мне откажет, то в Верховном суде судиться по данному поводу», — говорит она.
В мажилис от Алматы также планирует выдвигаться по одномандатному округу активистка и глава фонда HAQ Тогжан Кожалиева.
«Пока я еще определяюсь с округом, откуда. Но помимо прочего наши также будут выдвигаться по регионам. Там не только HAQ, мы решили идти большой группой. Будем также информационно поддерживать. Там будут еще разные блоки людей. Хотим создать независимую коалицию», — заявила она.