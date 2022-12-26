Они призывают независимых кандидатов присоединиться к ним
В Алматы гражданские активисты и журналисты заявили о создании блока для участия в выборах в мажилис
фото Ольги Логиновой

Гражданский активист Альнур Ильяшев, руководитель ОО «Независимые наблюдатели» Арайлым Назарова и журналисты Думан Мухаметкарим и Динара Егеубаева заявили о создании блока для выдвижения в мажилис по одномандатным округам. Они сделали это заявление на пресс-конференции в понедельник на площадке Казахстанского международного бюро по правам человека.

«Мы создаем блок независимых, который мы назвали "Алтыншы Қаңтар". Мы будем участвовать в выборах в мажилис по одномандатному округу» - сообщила Динара Егеубаева.

Она пояснила, что название – это отсылка к январским событиям, и 6 января – это день, когда все изменилось.

«Моя активная деятельность связана с теми активными людьми, которые вышли тогда на площадь. Нужно подхватывать эту эстафету», - также добавила Егеубаева.

По ее информации, блок открытый, к нему могут присоединиться и другие независимые кандидаты.

Альнур Ильяшев также сообщил, что одна из задач блока – показать пример тем, кто хочет поучаствовать в предстоящих выборах. По его словам, подготовку необходимо начинать сейчас, и блок будет демонстрировать, как нужно действовать политикам еще до объявления даты выборов.

«Помимо мажилиса, мы также планируем оказывать поддержку тем, кто захочет выдвигаться в маслихаты как самовыдвиженцы, готовы оказывать им консультативную поддержку, - сказал он. - Чем больше будет независимых кандидатов, тем больше шансов будет попасть в мажилис».

По его словам, в мажилисе блок будет добиваться конкретных политических реформ, так как говорить об этом на мирных митингах и интернет-площадках уже неэффективно.

Журналист Думан Мухаметкарим также добавил, что блок готов поддержать многочисленных активистов, которым не удается зарегистрировать политические партии.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналистка Власти

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