«Ак жол» в ожидании перемен

«Январская трагедия потрясла всю страну. Те, кто пытался совершить государственный переворот, ради достижения своих кровавых целей, едва не пожертвовали самым святым - независимостью нашей страны. Государство заявило курс на глубокие реформы и обозначило новые приоритеты политического развития. Главной формулой реформы Токаева стал принцип «сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство»…. Считаем, что страна находится только в начале системных изменений, которые должны развить конституционную реформу президента и содействовать ее реализации не на словах, а на деле», - выступает Перуашев, практически слово в слово повторяя многократно сказанную президентом Токаевым речь.

Из нового в предвыборной программе «Ак жола» - усиление роли парламента и увеличение его финансирования.

«Ни у парламента, ни у маслихатов нет резервов бюджета, используемых по своему решению, хотя именно они напрямую работают с населением… При этом, резерв правительства даже больше резерва президента и сегодня составляет 3,6% от ежегодных расходов бюджета, тогда как у президента и акиматов - по 2%, у парламента и маслихатов - 0. То есть, в нынешней системе реально влиятельным является правительство и акимы, а парламент и маслихаты - подотчётны перед ними в инициативных вопросах», - привел пример Перуашев.

Поэтому он считает, что по формуле «сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство» резерв президента должен составлять 3% расходной части бюджета, и по два процента у правительства и мажилиса - как раз на финансирование наказов избирателей. А также целесообразно наделить мажилис правом принятия решения о финансировании поручений избирателей в самостоятельном порядке.

«Если бы у парламента были полномочия прямого финансирования наказов избирателей, то, скорее всего, не было бы нынешней остроты проблем многодетных, нехватки жилья, неверия в справедливость и чувства безнадеги у молодёжи, как и взрывов на складах боеприпасов Арыси и Таразе, аварий на ТЭЦ в лютые морозы в Экибастузе, Риддере и Рудном, и многих других провалов и катастроф», - уверен он.

И вообще, считает Перуашев, состав правительства должен формировать не глава государства, а победившая на парламентских выборах партия. Именно этим шагом Казахстан может завершить переход от суперпрезидентской модели - к современной, сбалансированной и реально демократической президентской-парламентской системе.

Перуашев выступает долго и говорит о многом – от закона о выборах до ужесточения наказания за коррупцию, возврата капитала, о необходимости поддержки честного бизнеса и облегчения их деятельности, а также о честном налогообложении.