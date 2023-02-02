«Ак жол» в ожидании перемен

В демократической партии «Ак жол» продолжают ждать перемен: что однажды правящая партия перестанет быть таковой, а ее место займет «Ак жол». Именно с таким настроением партия намерена идти на мартовские выборы.
«Ак жол», в отличии от Народной партии Казахстана, не стала менять ни место проведения съезда, ни его формат – все традиционно. С утра в среду отель, где проходит съезд, постепенно наполняется делегатами, преимущественно - бизнесменами. Да так, что очередь в гардероб мешает заходить новым прибывающим. Предприниматели, как и лидеры партии, в приподнятом настроении.
Улыбающийся лидер партии Азат Перуашев никому не отказывает в совместном фото. В зале, пока он наполняется делегатами, звучит песня Виктора Цоя «Перемен» в исполнении оркестра.
В начале одиннадцатого утра Перуашев все же поднялся в президиум и призвал однопартийцев рассаживаться - время для начала съезда подошло, но зал продолжал гудеть словно пчелиный улей. Еще пять минут - съезд открыт.
Пока на сцене отчитывается теперь уже бывший депутат мажилиса Берик Дюсембинов, в курилке – горячая беседа о предстоящих выборах: «Новые партии - неизвестные, да кто за них будет голосовать? Они так, чтобы оттянуть голоса», - говорит один из делегатов, выражая уверенность, что проходной балл новым партиям не преодолеть.
Дюсембинов тем временем рассказывает, что партии удалось существенно продвинуться в вопросе деоффшоризации, провести работу над законом «О банкротстве физических лиц», предпринимательском кодексе и о сотнях депутатских запросов. Периодически он упоминает и президента Касым-Жомарт Токаева и его политику, на которую повлияла, в том числе, и деятельность фракция партии «Ак жол» в мажилисе.
Вслед за голосованием за участие партии в выборах, Перуашев представляет предвыборную программу партии, названную «Перемены неизбежны».
«Январская трагедия потрясла всю страну. Те, кто пытался совершить государственный переворот, ради достижения своих кровавых целей, едва не пожертвовали самым святым - независимостью нашей страны. Государство заявило курс на глубокие реформы и обозначило новые приоритеты политического развития. Главной формулой реформы Токаева стал принцип «сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство»…. Считаем, что страна находится только в начале системных изменений, которые должны развить конституционную реформу президента и содействовать ее реализации не на словах, а на деле», - выступает Перуашев, практически слово в слово повторяя многократно сказанную президентом Токаевым речь.
Из нового в предвыборной программе «Ак жола» - усиление роли парламента и увеличение его финансирования.
«Ни у парламента, ни у маслихатов нет резервов бюджета, используемых по своему решению, хотя именно они напрямую работают с населением… При этом, резерв правительства даже больше резерва президента и сегодня составляет 3,6% от ежегодных расходов бюджета, тогда как у президента и акиматов - по 2%, у парламента и маслихатов - 0. То есть, в нынешней системе реально влиятельным является правительство и акимы, а парламент и маслихаты - подотчётны перед ними в инициативных вопросах», - привел пример Перуашев.
Поэтому он считает, что по формуле «сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство» резерв президента должен составлять 3% расходной части бюджета, и по два процента у правительства и мажилиса - как раз на финансирование наказов избирателей. А также целесообразно наделить мажилис правом принятия решения о финансировании поручений избирателей в самостоятельном порядке.
«Если бы у парламента были полномочия прямого финансирования наказов избирателей, то, скорее всего, не было бы нынешней остроты проблем многодетных, нехватки жилья, неверия в справедливость и чувства безнадеги у молодёжи, как и взрывов на складах боеприпасов Арыси и Таразе, аварий на ТЭЦ в лютые морозы в Экибастузе, Риддере и Рудном, и многих других провалов и катастроф», - уверен он.
И вообще, считает Перуашев, состав правительства должен формировать не глава государства, а победившая на парламентских выборах партия. Именно этим шагом Казахстан может завершить переход от суперпрезидентской модели - к современной, сбалансированной и реально демократической президентской-парламентской системе.
Перуашев выступает долго и говорит о многом – от закона о выборах до ужесточения наказания за коррупцию, возврата капитала, о необходимости поддержки честного бизнеса и облегчения их деятельности, а также о честном налогообложении.
Выступающие за ним делегаты часто говорят о честных выборах. В «Ак жоле» считают, что при корректное подсчете голосов, именно их партия получит большинство депутатских мандатов.
«42 года я был аполитичным, не мог участвовать в выборах, а дальше - не верил. Сейчас я наглядно убедился что новый Казахстан - не утопия. С такими людьми, как Азат Перуашев и всеми членами партии - это реальность…. Политолог Данияр Ашимбаев 7 декабря публиковал соцопрос, по которому «Ак жол» заняла пятое место, а полтора месяца спустя - лидирует с 27 процентами», - привел данные Руслан Кальянов из Шымкента.
Дания Еспаева, теперь уже бывшая депутат мажилиса, тоже уверена, что проделанная фракцией работа даст результат, а предвыборная программа - реальна и качественная.
«Наша идея реальна и нам будет очень легко на выборной кампании обсуждать и предлагать гражданам нашу программу, потому что каждое слово, каждая статья основана на реальных возможностях. Здесь нет ни одной популистской идеи. Я готова оставить каждую строчку программы. Уверена, что на будущих выборах, если выборы будут честными и если мы сможем добиться, чтобы нас услышали все граждане Казахстана, "Ак жол» наберет (запнулась - В)… хорошее количество голосов», - выразила уверенность Еспаева.
«Многие вещи, которые были в нашей предвыборной программе 2020 года, президент Токаев принял в работу и они даже оказались как бы платформой нынешнего нового Казахстана», - начал Олжас Нурдалинов из Алматы, но его прервал Перуашев - «Я бы был скромнее. Здравые идеи - в воздухе, их просто надо брать и делать».
«Наша программа стала лучше, дополнилась, На предстоящих выборах у нас есть большие шансы, проявить себя и взять свои положенные места», - тоже без прогнозов завершил свою речь Нурдалинов.
«Любая правящая партия рано или поздно теряет власть. Это закон. Нет ни одной страны, ни одной партии, которая вечно была бы у власти. Рано или поздно они проигрывают, на их смену приходят другие партии. Это - должны быть мы» - закончил выступления Перуашев.
«Ак жол», так акцентирующий внимание на честности подсчета голосов, ни на прошлых выборах ни до них не оспаривал результаты голосования. На предстоящих выборах партия в итоге выдвинула список из 54 кандидатов по партийному списку, еще 24 кандидата будут бороться в одномандатных округах.