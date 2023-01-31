Съезд как телешоу

Народная партия Казахстана в понедельник первой провела свой внеочередной съезд, на котором утвердила участие в выборах и раздала предвыборные обещания. Партия, пережившая в прошлом году очередную смену руководства, идет на выборы полная оптимизма, рассчитывая получить 40-45 мандатов. Власть сходила на съезд партии, который в этот раз больше походил на телешоу.
К половине третьего дня лобби отеля, в котором собираются на съезд бывшие коммунисты, окрасился в красный цвет – делегатам раздают красные жилетки, на мужчинах – красные галстуки. Стулья в зале расставлены полукругом, в центре – подиум для выступающих с суфлерами, много света и камеры. Из колонок – голос ведущего: «Уважаемые гости! Поскольку наше мероприятие проходит в телевизионном формате, хождение по этому кругу (в центре зала – В.) надо остановиться. Камеры начнут работать через четыре минуты».
Ведущий ждал от выступающих естественности: «На всех съездах говорят по бумажке, мы хотим отличиться и говорить от себя. Поэтому, уважаемые регионы, спикеры, говорите от себя, от души, делайте паузы. Все меня услышали?».
Полсотни делегатов съезда подключились онлайн или расположились в зале, в первых рядах – опытные депутаты мажилиса Ирина Смирнова, Александр Милютин, Магеррам Магеррамов.
Выход лидера партии из дверей к сцене Ермухамета Ертысбаева вышел тоже вполне телевизионным.
«Сегодня мы, Народная партия Казахстана, первыми среди политических партий, проводим съезд, посвященный грядущим выборам и выдвижению кандидатов в мажилис. Быть первыми – это уже стало визитной карточкой НПК. Мы первыми предложили свои поправки в Конституцию страны. Мы - первые поддержали реформы действующего президента Касым-Жомарта Токаева, после его сентябрьского послания народу Казахстана. Именно Народная партия изначально выдвинула кандидатуру действующего главы государства на внеочередных президентских выборах в прошлом году. Мы же предложили создать в поддержку нашего беспартийного президента единую коалицию, в состав которой вошли три партии и множество общественных объединений», - начал съезд Ертысбаев.
Лиде партии обещает не занимать выжидательной позиции, бороться за право «сделать жизнь наших граждан более благополучной и процветающей». В своей речи он затронул 162 олигархов, которые владеют большей частью богатств Казахстана, коррупцию во всех сферах, население, загнанное в кредитную зависимость и работающее за еду, безработицу, галопирующую инфляцию – все те обещания, которые всегда дают избирателям.
«В ближайшее время мы представим нашу реалистическую, всесторонне взвешенную предвыборную программу, в которой будет четко обозначены контуры политики партии по защите интересов страны и ее народа», - заверил председатель НПК.
Ермухамет Ертысбаев – многолетний соратник бывшего президента Нурсултана Назараева, в разное время был его советником, возглавлял Минкульт, был послом в Беларуси и Грузии. С дипломатической работы Ертысбаев ушел на пенсию, а год спустя, после январских событий, которые он активно комментировал, он возглавил Народную партию.
В начале 1990-х Ертысбаев уже был лидером Социалистической партии, теперь он, судя по выступлению на съезде, перестраивает НПК в социал-демократическую партию.
Перед предыдущими парламентскими выборами в январе 2021 года НПК отказалась от слова «коммунистическая» в своем названии и избавилась от многолетнего лидера партии – Владислава Косарева. Перед нынешним съездом тоже не обошлось без скандалов – партию покинули сразу четыре видных члена – все теперь уже бывшие депутаты мажилиса, включая Жамбыла Ахметбекова, дважды баллотировавшегося от партии в президенты.
На съезде в понедельник нет сменившего Косарева на посту лидера партии Айкына Конурова, который в прошлом году уступпил кресло Ертысбаеву. Новый лидер партии уточняет, что Конуров заболел, но в партийный список на выборах в мажилис войдет.
Ертысбаев на съезде называет программу партии реалистичной и социально ориентированной. Среди предложений - прогрессивная шкала налогообложения, введение «налога на роскошь», пересмотр кабальных контрактов с иностранными инвесторами, возвращение незаконно приватизированных активов государству, пресечение вывода капитала в офшоры. Параллельно с этим нужно делать ставку на национализацию инфраструктурных отраслей и стратегических предприятий, новую эффективную промышленную политику и развитие аграрного сектора.
«Лучше строить заводы и фабрики вместо помпезных павильонов ЭКСПО и провального ЛРТ», - говорит лидер партии.
Ертысбаева под софитами сменяет его зам, депутат мажилиса Ирина Смирнова, которая отчитывается по реализации прошлой предвыборной программы и достижениях НПК в мажилисе. Среди них она перечисляет именно инициативу НПК, поддержанную президентом «Нацфонд – детям», принятие закона «О банкротстве физических лиц и мораторий на повышение пенсионного возраста для женщин. В свойственной манере учителя (Смирнова по образованию преподаватель биологии), она заявляет – чтобы строить справедливый Казахстан, не упустить достигнутого и изменить все еще имеющуюся несправедливость в жизни народа, предстоит многое сделать. И приводит статистику, что пока в стране насчитывается 3,5 млн бедных, у 440 чиновников (по данным на 2021 год – В.) имеется зарегистрированных средств на иностранных счетах 58 стран более 700 млрд, не уточняя.
«В нашей богатой стране все должны жить достойно! Наверное, пришло время ни за что не отвечающему министерству национальной экономики стать министерством экономики, семьи и молодежи. Чтобы все траты страны примерять к потребностям реальных людей, в интересах семьи и молодёжи! И нести ответственность за эффективность бюджетных трат», - призвала зампред партии.
«Народная партия пополняется новыми силами. К нам идут молодежь и старшее поколение с огромной надеждой изменить положение в различных сферах. Улучшить жизнь народа, направить на это богатство страны, здравый смысл, знания и упорство», - объясняет Смирнова, для чего идут в партию новые члены.
Новым и старым членам тоже дали высказаться. Большинство из них, как станет известно позже – вошли в партийный список кандидатов в мажилис. Как и просил в начале ведущий, выступающие стараются не смотреть в бумажки, хотя получается не у всех. Паравелосипедист Кенжегул Сейтжан говорил о проблемах людей с особыми потребностями, председатель отраслевого горно-металлургического профессионального союза «Казпрофметалл» Асылбек Нуралин – о трудностях профессии шахтеров и металлургов и системных проблемах в этой сфере, а руководитель благотворительного фонда «Объединение матерей Казахстана» Гаухар Танашева – о необходимости давать бесплатно жилье многодетным матерям, неполным семьям и семьям, воспитывающим особенных детей, а также о повышении пособий на каждого ребенка по 70 тыс. тенге с действующих 13 тыс. 800 тенге.
«Увеличение численности населения – это вопрос национальной безопасности. Такую территорию надо защищать. И наша страна, которая занимает 9-е место в мире по территории, по плотности она занимает 184 место из 194. Поэтому мы должны поддерживать матерей. Поддержка матерей – это важнейшая предпосылка развития человеческого капитала», - заявила Танашева.
Неравнодушную молодежь на съезде НПК представила активистка Раушан Жумабекова (которую позже назовут среди кандидатов в депутаты от партии). Она скажет о том, что молодежь в регионах, не имея возможности обучиться востребованным профессиям, вынуждена пополнять ряды безработных и перебиваться временными заработками и объяснит причину необходимости участвовать в выборах.
«Я решила, что не хочу сидеть на месте и вести кухонные разговоры о политике и о том, какие у нас коррумпированные чиновники. Я хочу быть тем самым кирпичиком, о котором говорил Абай, что внесет свой вклад в развитие нашей страны. Я хочу быть тем самым голосом и инструментом для молодежи, которая не получает в действительности качественное образование и не имеют возможности работать с достаточной оплатой труда. Я за то, чтобы высшее образование было более доступным и более качественным для всех, вне зависимости от того, где ты родился или где ты проживаешь – в городе или в отдаленном селе», - сказала она.
А вот руководитель Алматинского городского предвыборного штаба, кандидат в депутаты Нурсултан Шоканов в своем выступлении затронул январские события, отметив, что именно члены Народной партии Казахстана стали основой единого городского штаба в те дни.
«Тогда, в том числе и благодаря нам, под защиту и гуманитарное обеспечение были взяты 11 городских больниц, десятки учреждений и сотни нуждающихся людей…. Мы многое сделали для решения насущных проблем жителей нашего города и работали со всеми слоями населения. Вместе с жителями Жетысуйского района мы сумели добиться решения суда по переносу цементного завода из жилого массива, который на протяжении 8 лет негативно влиял на здоровье сотен людей. Вместе с инициативной группой жителей Алатауского района мы решили проблему вандализма и систематического хулиганства в микрорайоне Карасу. Совместно с эко-активистами мы вернули в госфонд более 20 гектаров земли в предгорных районах Алматы, где располагались незаконные стихийные свалки», - перечислил он, добавив, что также активно члены Алматинского филиала занимались подготовкой референдума и проведением президентских выборов, поэтому хотят и дальше участвовать в реализации реформ Токаева.
Вернувшийся на сцену после многочисленных выступающих Ертысбаев огласил список кандидатов партии в мажилис.
Первоначально в списке было больше 120 человек, но с учетом «реального распределения мест в мажилисе» было принято сократить его до 52 человек. В него включены представители шести разных национальностей, 32,6% - это женщины и молодежь, средний возраст 50 лет. Возглавляет список сам Ертысбаев.
В самом списке - четверо депутатов мажилиса, бывший председатель Верховного суда Мусабек Алимбеков, руководители региональных филиалов партии, общественные деятели, включая Танашеву и Бекнура Кисикова, и другие.
«Мне задают вопрос, пойду ли я с мажилис. Я вам честно отвечу, если мы одержим победу [и фракция будет включать] 35-40 депутатов, конечно, пойду, чтобы быстро все наши идеи, программные установки всё, что прозвучало с этой трибуны, воплотить в жизнь в кратчайшие сроки. Я уверен, что при честном подсчете, если не будет фальсификации, мы 40-45 мест завоюем. Но может все случиться, 19 марта мы живем в условиях резко-континентального климата, существует понятие адмресурс, вмешательство власти, чтобы оградить себя от электоральных сюрпризов и так далее - это давняя практика. Поэтому если будет фракция небольшая 10-12-15 человек, я вам честно говорю, я свое место уступлю другому в списке, а сам буду дальше заниматься становлением развитием нашей партии, весь остаток своей жизни хочу посвятить, чтобы мощная социал-демократическая народная партия была в нашей стране», - пообещал лидер партии.
Самыми успешными для партии были прошлые выборы – тогда она добилась формирования фракции из 10 депутатов (до этого в двух созывах у нее было по 7 депутатов), а ее представитель возглавил один из комитетов мажилиса. Ни одни выборы партия не оспаривала и о фальсификациях (о которых так активно упоминал Ертысбаев) не заявляла.