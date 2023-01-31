Съезд как телешоу

«В нашей богатой стране все должны жить достойно! Наверное, пришло время ни за что не отвечающему министерству национальной экономики стать министерством экономики, семьи и молодежи. Чтобы все траты страны примерять к потребностям реальных людей, в интересах семьи и молодёжи! И нести ответственность за эффективность бюджетных трат», - призвала зампред партии.

«Народная партия пополняется новыми силами. К нам идут молодежь и старшее поколение с огромной надеждой изменить положение в различных сферах. Улучшить жизнь народа, направить на это богатство страны, здравый смысл, знания и упорство», - объясняет Смирнова, для чего идут в партию новые члены.

Новым и старым членам тоже дали высказаться. Большинство из них, как станет известно позже – вошли в партийный список кандидатов в мажилис. Как и просил в начале ведущий, выступающие стараются не смотреть в бумажки, хотя получается не у всех. Паравелосипедист Кенжегул Сейтжан говорил о проблемах людей с особыми потребностями, председатель отраслевого горно-металлургического профессионального союза «Казпрофметалл» Асылбек Нуралин – о трудностях профессии шахтеров и металлургов и системных проблемах в этой сфере, а руководитель благотворительного фонда «Объединение матерей Казахстана» Гаухар Танашева – о необходимости давать бесплатно жилье многодетным матерям, неполным семьям и семьям, воспитывающим особенных детей, а также о повышении пособий на каждого ребенка по 70 тыс. тенге с действующих 13 тыс. 800 тенге.

«Увеличение численности населения – это вопрос национальной безопасности. Такую территорию надо защищать. И наша страна, которая занимает 9-е место в мире по территории, по плотности она занимает 184 место из 194. Поэтому мы должны поддерживать матерей. Поддержка матерей – это важнейшая предпосылка развития человеческого капитала», - заявила Танашева.

Неравнодушную молодежь на съезде НПК представила активистка Раушан Жумабекова (которую позже назовут среди кандидатов в депутаты от партии). Она скажет о том, что молодежь в регионах, не имея возможности обучиться востребованным профессиям, вынуждена пополнять ряды безработных и перебиваться временными заработками и объяснит причину необходимости участвовать в выборах.

«Я решила, что не хочу сидеть на месте и вести кухонные разговоры о политике и о том, какие у нас коррумпированные чиновники. Я хочу быть тем самым кирпичиком, о котором говорил Абай, что внесет свой вклад в развитие нашей страны. Я хочу быть тем самым голосом и инструментом для молодежи, которая не получает в действительности качественное образование и не имеют возможности работать с достаточной оплатой труда. Я за то, чтобы высшее образование было более доступным и более качественным для всех, вне зависимости от того, где ты родился или где ты проживаешь – в городе или в отдаленном селе», - сказала она.

А вот руководитель Алматинского городского предвыборного штаба, кандидат в депутаты Нурсултан Шоканов в своем выступлении затронул январские события, отметив, что именно члены Народной партии Казахстана стали основой единого городского штаба в те дни.

«Тогда, в том числе и благодаря нам, под защиту и гуманитарное обеспечение были взяты 11 городских больниц, десятки учреждений и сотни нуждающихся людей…. Мы многое сделали для решения насущных проблем жителей нашего города и работали со всеми слоями населения. Вместе с жителями Жетысуйского района мы сумели добиться решения суда по переносу цементного завода из жилого массива, который на протяжении 8 лет негативно влиял на здоровье сотен людей. Вместе с инициативной группой жителей Алатауского района мы решили проблему вандализма и систематического хулиганства в микрорайоне Карасу. Совместно с эко-активистами мы вернули в госфонд более 20 гектаров земли в предгорных районах Алматы, где располагались незаконные стихийные свалки», - перечислил он, добавив, что также активно члены Алматинского филиала занимались подготовкой референдума и проведением президентских выборов, поэтому хотят и дальше участвовать в реализации реформ Токаева.