«Выборы в маслихат как будто бы важнее»

Летом прошлого года Равкат Мухтаров хотел организовать митинг уйгурской диаспоры. После того, как он подал в акимат уведомление, позвонили несколько уйгурских деятелей, предлагали отозвать заявление, кто-то из них даже предложил «двигаться вместе» с Ассамблеей народа Казахстана. Мухтаров говорит, что после выдвижения в маслихат, был только один звонок от «уважаемого человека из акимата», но ничего «такого он не сказал»: «В этот раз они решили со мной не разговаривать. Я думаю, они не видят во мне угрозы. У меня нет какого-то большого сильного социального капитала. В этом районе моё имя никто не знает, возможно, поэтому меня не сняли».

Мухтаров был сразу нацелен на выборы в маслихат, а не мажилис, объясняя это так:

«Я сейчас понимаю, что как будто бы выборы в маслихат важнее. Поскольку через эти выборы мы сможем напрямую повлиять именно на исход выборов. У нас в маслихате будут сидеть 42 человека, из них половина — по партийным спискам, а половина — из округов. Если мы выберем 50% человек, мы сможем, я думаю, влиять на то, как развивается город. Всё, что касается нашей повседневной жизни, можно делать в рамках маслихата. Если маслихат будет избирать акимов, то он будет играть важную роль. Для меня выборы в мажилис вторичные, потому что от миллионного Алматы там всего три депутата избираются, там очень сильная конкуренция и 70% все еще остается за «Аманатом».

В феврале Равкат Мухтаров объявил сбор донатов для проведения избирательной компании, уже помогли человек 60-70. Деньги ушли на оплату услуг типографии, в целом он считает, что на агитацию нужно тысяч 600-700 тенге, это без учета взноса.

По городу Равкат передвигается на велосипеде и общественном транспорте, возможно, поэтому первый пункт его программы касается доступного общественного транспорта, второй — чистого воздуха, третий — комфортной среды для всех, затем — прозрачность маслихата и контроль подрядчиков акимата и исполнения местного бюджета.

«Горечь поражения должна двигать нас вперед»

Равкат был наблюдателем на трех выборах и прекрасно осознает, как работает система, поэтому пытается сейчас набрать 28 наблюдателей — по одному на участок.

«Мы понимаем, что подсчет голосов — самый важный момент. Я три раза наблюдал за разными выборами и только однажды получил свой протокол. Председательницы были со мной вежливы и добры, не было никаких нарушений, кроме мелочей, которые не влияют на исход выборов. Но как только закрывается дверь, всегда есть заместительница председательницы, которая провоцирует конфликт, начинает ругаться. Есть наблюдатели, которые помогают им. Меня дважды исключили и я не получил протокол. Я понимал, что будут какие-то фальсификации. Самая большая цель для меня и моих соратников, соратниц, это все же пропагандировать идею выборов. Нужно, чтобы все шли на выборы и проигрывали там, эта горечь поражения должна двигать нас вперед. Хочется, чтобы молодежь приходила на выборы, а она игнорирует их. Я сам наблюдал за выборами, я вижу, кто приходит на них, хочется, чтобы люди приходили и тогда у нас, независимых кандидатов, появится шанс».