Писателя Юсупжанова сняли с выборов из-за того, что он не указал в декларации написанные им книги

Окружная избирательная комиссия №7 Алматы сообщила кандидату в депутаты маслихата города Ильясу Юсупжанову о снятии с выборов из-за того, что он не указал в декларации объекты интеллектуальной собственности – свои книги, рассказал он Власти.

20-летний Ильяс Юсупжанов был самым молодым кандидатом на выборах в маслихат. Он автор четырех книг и сейчас учится в университете имени Сулеймана Демиреля на факультете международного права.

После регистрации в качестве кандидата в депутаты маслихата Юсупжанова вызвали в департамент госдоходов и спросили, почему он не загрузил свидетельства о том, что он автор книг, а через несколько дней ему сообщили, что его снимают с выборов.

«Мне сообщили об отмене моей регистрации по причине расхождения поданной мной первичной декларации, потому что я не указал объект интеллектуальной собственности. Я автор книг и эти личные неимущественные права не подлежат декларированию. А другие - договор о реализации, распространении моих книг по книжным магазинам, отображены в первичной декларации. И далее распространением моих работ занимается издательство. Авторские права не подлежат декларированию, когда они связаны с неимущественными правами. Я отправил заявление об обжаловании в территориальную избирательную комиссию и в департамент госдоходов с просьбой пересмотреть это решение. Мои авторские права являются личными неимущественными, в декларации об объектах интеллектуальной собственности вообще не написано, непонятно, что под этим подразумевается. Даже в Налоговом кодексе этого не указано. На этом пробеле они пытаются меня поймать», - рассказал Юсупжанов.

Он отметил, что по совпадению каждый раз после того, как он публиковал у себя в Instagram агитационные посты, его сразу же вызывали в департамент госдоходов.