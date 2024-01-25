Латинская Америка в тупике

В 2019-2021 годах страны Латинской Америки захлестнула протестная волна. Люди были возмущены антисоциальной политикой, которая привела каждое из государств к экономическому и экологическому кризису. После этого к власти пришли лидеры с разными политическими курсами.
В одних странах победили коалиции, пообещавшие расширить демократические права, а также бросить вызов экономическому неравенству и изменению климата. А в других руководящие посты заняли противники перераспределительной политики государств, прав женщин, сексуальных и этнических меньшинств.
Но, заняв президентские и депутатские кресла, они столкнулись с решительным сопротивлением элит и уличными выступлениями. Иногда они перерастали в попытки захвата власти. А предлагаемые реформы буксовали, потому что их блокировали парламенты, в которых доминировали представители прежних властей.
Власть рассказывает на примерах Аргентины, Бразилии, Чили и Венесуэлы о том, что происходит на южноамериканском континенте.
Аргентина: атаки на социальное государство и уличные выступления
В ноябре 2023 года президентом Аргентины был избран экономист Хавьер Милей, возглавивший консервативную коалицию La Libertad Avanza. Его предвыборная кампания была построена на обещании преодолеть экономический кризис за счет снижения роли государства в экономике.
Ранее в стране доминировали партии «перонистского» толка — последователи одного из бывших президентов Хуана Перона. Идеология перонизма совмещала принципы социального государства, экономического национализма и авторитарного управления. Во время крупных экономических кризисов, происходивших с 1989 года, перонисты преподносили себя в качестве единственной силы, способной удержать страну от коллапса.
Но в последние годы идеи социального государства были дискредитированы коррупцией и мерами жесткой экономии, ухудшившей жизнь населения. Милей сделал это повесткой своей избирательной кампании, назвав социальное государство и коррумпированных чиновников главными виновниками низкого качества жизни.
В момент его избрания в 2023 году инфляция в стране колебалась у отметки в 200%, а уровень бедности достигал 40%. С 1970-х годов он вырос в 10 раз.
«Цель состоит в том, чтобы восстановить свободу и самостоятельность людей, отменить огромное количество ограничений, которые тормозили экономический рост в нашей стране», — заявил он.
Придя к власти, Милей запустил свой «план бензопилы». Он заявил, что его меры поначалу нанесут урон гражданам, но им нет альтернативы. Только так, на его взгляд, можно вывести страну из упадка.
Он начал сокращать социальные расходы и проводить массовую приватизацию госкомпаний. Он также девальвировал национальную валюту, спровоцировав еще больший рост цен.
Он также ввел запреты на регулирование рынка арендной недвижимости и установление лимитов, которые банки и страховые компании могут взимать с клиентов в качестве комиссии.
Следом он объявил о трудовой реформе, которая запрещает забастовки и ухудшает условия труда для работников. Они будут получать меньшие компенсации при увольнении, дольше проходить испытательные сроки и меньше находиться в отпуске по уходу за ребенком.
Однако суд приостановил эту реформу. Против нее выступили профсоюзы, поскольку она подрывает базовую социальную защиту работников. Всеобщая конфедерация труда призвала провести всеобщую забастовку 24 января.
«Милей предлагает приватизировать и дерегулировать всё, лишить рабочих прав и уничтожить целые производства. Все это происходит в обход Конгресса, который мог это обсудить», — выступил с критикой политики Милея губернатор Буэнос-Айреса Аксель Кичиллоф.
Первые крупные протесты против политики Милея прошли сразу после его избрания. Более 10 тысяч человек собирались на улицах Буэнос-Айреса, чтобы опротестовать планы по сокращению государственных расходов.
В ответ Милей пообещал принять «жесткие меры» против любых групп, мешающих его планам. Правительство позднее заявило, что люди, перекрывающие улицы, могут потерять право на получение государственных пособий.
24 января, по призыву профсоюзов Аргентины, на улицы вышли работники здравоохранения, энергетического, транспортного, строительного, банковского сектора и многие другие, протестуя против политики Милея.
В ответ на всеобщую забастовку, Милей заявил, что в стране есть «две Аргентины, одна из них, хочет остаться позади, в прошлом, во временах упадка». Члены его администрации же вовсе заклеймили лидеров профсоюзов «бандитами» и «гарантами бедности».
Бразилия: попытка захвата власти и борьба с изменением климата
В октябре 2022 года Лула Да Силва, выдвинувшейся от левой коалиции Federação Brasil da Esperança, победил на президентских выборах консервативного политика и действующего президента Жаира Болсонару. Действия Болсонару, который правил страной с 2019 года, серьезно обострили давние социальный и климатический кризисы.
Возвращаясь на пост президента, который он уже занимал с 2003 по 2011 год, Лула давал гражданам большие надежды на демократизацию политики. Во время предыдущих сроков ему удалось достичь хороших показателей экономического роста, сократив уровень бедности и социального неравенства.
«К сожалению, сегодня, 20 лет спустя, мы возвращаемся в прошлое, которое, как мы думали, было похоронено. Многое из того, что мы сделали, было отменено безответственным и преступным путем. Неравенство и крайняя бедность снова растут», — заявил Лула во время своей инаугурационной речи.
Однако спустя неделю после его инаугурации, в столице Бразилии начались протесты сторонников Болсонару. Они утверждали, что результаты выборов были сфальсифицированы.
За считанные часы протестующие ворвались в правительственные здания и начали разрушать все, что было внутри. Так как полиция не справлялась с демонстрантами, Лула вызвал федеральные войска в столицу и сумел подавить беспорядки.
Эти события в СМИ сравнивают с бунтом сторонников Трампа в Капитолии США в 2021 году.
Спустя шесть месяцев Верховный суд, полномочия которого были расширены для расследования этих событий, запретил Болсонару баллотироваться в президенты до 2030 года. Суд пришел к выводу, что бунт был спровоцирован заявлениями политика о фальсификациях.
Многие правые политики, бывшие ранее в команде Болсонару, осудили его и нападения на правительственные здания, посчитав это угрозой демократии.
«В нашей стране среди политического класса существует консенсус в осуждении этих действий», — заявил политик Сиро Ногейра, возглавлявший администрацию президента при Болсонару.
В 2023 году в Бразилии были осуждены 880 человек, которые признали свою вину. Во время расследования было установлено, что в событиях 8 января 2022 года активную роль сыграли военные, позиции которых были усилены во время правления Болсонару.
Придя к власти, Лула пообещал сделать экологическую политику краеугольным камнем своего курса. Изменение климата он назвал «самой большой проблемой, с которой человечество сталкивалось до сих пор».
За год его президентства темпы вырубки лесов Бразилии уже упали до пятилетнего минимума. Он заявил, что перезапустит финансирование Института окружающей среды и возобновляемых природных ресурсов, а также Национального индейского фонда, которое прекратил Болсонару.
Вместе с другими южноамериканскими лидерами, в том числе президентом Колумбии от левой коалиции Густаво Петро, Лула выступил за то, чтобы вместо выплаты внешнего долга кредиторы обязали бедные страны Глобального Юга вести активную политику по защите окружающей среды.
Помимо прочего, было создано министерство расового равенства. Однако международная правозащитная организация Human Rights Watch констатирует, что оно не смогло принять решительные меры по борьбе с насилием со стороны полиции, которое наносит большой урон людям африканского происхождения.
В то же время HRW замечает, что администрация Лулы добилась важного прогресса в защите лесов Амазонки, прав женщин и других прав в 2023 году. Однако проблемным для его администрации остается отсутствие большинства, которое бы поддерживало его в парламенте.
На выборах 2022 года Лула создал коалицию, которая стремилась не дать Болсонару пойти на следующий срок. Однако в нижнюю палату парламента от коалиции смог избраться лишь 81 депутат из 513. Вместе с другими пропрезидентскими фракциями в парламенте, Лула может рассчитывать лишь на 220 депутатов и на 14 членов верхней палаты из 81.
В результате конгресс Бразилии продолжает действовать в духе Болсонару. Он одобрил закон, который в перспективе ставит под угрозу права коренных народов (около 1,7 млн. человек) на большую часть земель, где они живут. Лула наложил вето на него, но парламент преодолел это ограничение.
Чили: неудавшиеся конституционные референдумы и сопротивление элит
В 2021 году президентом Чили стал кандидат от левой коалиции Apruebo Digninad Габриль Борич, получив 56% голосов во втором туре. Он оказался самым молодым президентом за всю историю — ему было 35 лет.
Борич, как и многие другие главы государств региона, построил свою кампанию на обещании увеличить социальные расходы и сократить неравенство.
Его избрание связывают с массовыми протестами 2019 года, главным требованием которых было принятие новой Конституции. Прежняя, антисоциальная Конституция, принятая в период 15-летней диктатуры Аугусто Пиночета, свела на нет ответственность государства за благополучие граждан.
Протесты 2019 года были встречены насилием и объявлением чрезвычайного положения. Несмотря на это после них состоялся референдум, на котором было решено разработать новую Конституцию.
Эта работа началась после вступления Борича в должность. Согласно документу, государство становится «социальным, демократическим и правовым», признавая достоинство, свободу, фактическое равенство людей и их неразрывную связь с природой. Конституция закрепила права на аборт, суверенитет для коренных народов, на жилье, доступ в интернет, чистый воздух и другое.
Противники Конституции с таким содержанием попытались ее дискредитировать. Они заявили, что «жилье будет экспроприировано, а частная собственность будет отменена». И что «принцип равенства перед законом будет отменен в пользу коренных народов и других меньшинств» в случае ее принятия.
В результате 62% избирателей возразили принятию новой Конституции. Это стало самым серьезным поражением для левой коалиции. После этого началась повторная разработка Конституции, процесс которой возглавили консерваторы.
Их версия документа предполагала, что ключевую роль в развитии здравоохранения, образования и социального обеспечения получит частный сектор. Но на референдуме в декабре 2023 года она также была отвергнута 56% избирателей. После этого Борич заявил, что до конца его срока разработки новой конституции больше не будет.
«Страна стала поляризованной и разделенной. Разработка Конституции не оправдала надежд на создание нового документа, написанного в интересах всех», — заключил он.
При принятии других решений Борич также сталкивается с сопротивлением парламента. В результате рушатся его планы по отказу страны от частной пенсионной системы и повышению налогов для финансирования социальных программ.
Ему удалось достичь лишь нескольких побед: повышения минимальной заработной платы и введения 40-часовой рабочей недели. Он также смог создать гендерно-сбалансированный кабинет министров и принять закон, признающий право однополых пар на гражданский брак.
Венесуэла: выборы, оппозиция и территориальные претензии
Президентом Венесуэлы с 2013 года остается Николас Мадуро. Но в 2023 году правительство страны подписало соглашение с лидерами оппозиции о том, что в 2024 в стране пройдут справедливые президентские выборы.
Соглашения удалось достичь во время переговоров с США. Оно также предполагает принятие венесуэльских мигрантов, депортированных из США. Взамен Америка снимет часть экономических санкций с нефтяной промышленности Венесуэлы.
Оппозиция уже провела предварительное голосование для выбора единого кандидата против Мадуро. В нем приняло участие около 10% населения
Единым кандидатом стала Мария Мачадо, сторонница снижения роли государства в экономике, которую преследовали после антиправительственных протестов в 2014 году.
Позднее Генеральная прокуратура Венесуэлы обвинила несколько ведущих деятелей оппозиции в госизмене. Но правительство все же достигло очередного соглашения с оппозицией, разрешающего им обжаловать запрет баллотироваться на государственные посты. Мачадо обжаловала его в декабре 2023 года.
«[Правительство] ищет оправдание, чтобы помешать мне участвовать в выборах. Но мы собираемся показать, что они не заставлят нас отказаться от избирательного состязания», — заявила Мачадо, выходя из здания Верховного суда.
Одновременно с этим в Венесуэле прошел другой референдум. На нем более 95% избирателей поддержали утверждение о том, что богатый нефтью регион Эссекибо в соседней стране — Гайане — является частью Венесуэлы. Как заявил Мадуро, венесуэльцы считают незаконным соглашение XIX века, на основании которого Эссекибо был передан Гайане.
14 декабря между Гайаной и Венесуэлой состоялись переговоры. Они договорились избегать применения силы и решать споры в соответствии с международным правом. Однако Мадуро не признает последнее.
Напряжение между странами вновь накалилось после того, как Великобритания направила патрульный корабль в Гайану, что Мадуро расценил как провокацию.
Всё это происходит на фоне многолетнего экономического кризиса в Венесуэле, начавшегося еще с падением цен на нефть в 2014 году и последующими санкциями со стороны США.
При бывшем президенте Уго Чавесе уровень бедности в период 1998-2011 годов снизился вдвое — до 32%. Государство активно наращивало расходы, сделав бесплатными госуслуги и продукты питания.
Однако обвал цен на нефть в 2014 году и последовавший за этим экономический кризис вместе с международной изоляцией побудили Мадуро начать репрессии против оппозиции и активистов в Венесуэле. Это сделало его режим крайне авторитарным и враждебным международному сообществу.
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