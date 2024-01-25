Латинская Америка в тупике

В 2019-2021 годах страны Латинской Америки захлестнула протестная волна. Люди были возмущены антисоциальной политикой, которая привела каждое из государств к экономическому и экологическому кризису. После этого к власти пришли лидеры с разными политическими курсами.

В одних странах победили коалиции, пообещавшие расширить демократические права, а также бросить вызов экономическому неравенству и изменению климата. А в других руководящие посты заняли противники перераспределительной политики государств, прав женщин, сексуальных и этнических меньшинств.

Но, заняв президентские и депутатские кресла, они столкнулись с решительным сопротивлением элит и уличными выступлениями. Иногда они перерастали в попытки захвата власти. А предлагаемые реформы буксовали, потому что их блокировали парламенты, в которых доминировали представители прежних властей.

Власть рассказывает на примерах Аргентины, Бразилии, Чили и Венесуэлы о том, что происходит на южноамериканском континенте.