Есть ли соперничество между Китаем и Россией в Центральной Азии?

После начала войны России в Украине эксперты неоднократно говорили, что позиции России в Центральной Азии могут ослабнуть, а Китай перехватит инициативу за счет усиления экономического сотрудничества. Однако спустя два года никакой кардинальной перестройки региональных отношений не произошло. Напротив, стороны расширяют взаимодействие, охватывая помимо политики и экономики также военную сферу. Это на площадке CAPS Unlock обсуждали специалисты по международным отношениям.

По словам Темура Умарова, научного сотрудника Берлинского центра Карнеги, в экспертных и публичных обсуждениях сложился стереотип о том, что Китай и Россия задают динамику всем политическим и экономическим процессам в Центральной Азии. А сами страны региона пассивно следуют их курсу. Например, Китай якобы принуждает их голосовать на Генеральной Ассамблее ООН в угоду его интересам.

«Страны Центральной Азии действуют из собственных прагматических интересов. Мы недооцениваем то, насколько наши элиты контролируют ситуацию внутри собственных стран. Любое действие Китая или России возможно только если на это пойдет местный политический режим. То есть Кыргызстан принимает закон об иностранных агентах потому, что это нужно ему самому, а не России», — подчеркивает Умаров.

Важным моментом в политике стран региона является то, что они не хотят видеть конфликтов между Китаем и Россией. Поэтому они стараются балансировать их позиции, не допуская конкуренции друг с другом. В том числе через вовлечение в какие-то вопросы третьих сторон. К примеру, Таджикистан, помимо России, просит Индию о помощи в обеспечении безопасности на границе с Афганистаном.

И эта балансировка часто позволяет центрально-азиатским государствам обращать потенциальные противоречия России и Китая в свою пользу.

Но сейчас между Москвой и Пекином возникают, скорее, линии сотрудничества в регионе, считает Умаров. И они касаются не только экономической части, например, урановой промышленности в Казахстане.

В частности, это видно по дипломатическим документам, которые они подписывают. Эти документы предполагают, что две страны будут координировать свои действия в Центральной Азии и препятствовать импорту в регион «цветных революций».

Между всеми сторонами появляются формы сотрудничества и в военной сфере. Делегации китайских военных посещают российские базы в Таджикистане. Или же Россия и Китай проводят в одной из стран совместные учения в рамках Шанхайской организации сотрудничества.