Старые страхи Европы

Европарламент — законодательный и представительный институт Евросоюза, избираемый его гражданами напрямую. Места в парламенте заняли семь коалиций, сформированных партиями государств-членов. Граждане Евросоюза голосовали за местные национальные партии, которые заранее объявили с какой европейской партией они будут аффилированы.

«Прошедшие выборы дали нам два сообщения. Во-первых, большинство отдает предпочтение центристам для [сохранения] сильной европы. Это важно для стабильности. Но также верно то, что поддержку получили радикалы справа и слева, поэтому центристам нужно принять результаты с максимальной ответственностью», – заявила бывший председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ночь выборов в Брюсселе.

Исследование, проведенное Европейским советом по международным отношениям еще в январе, показало, что накануне выборов избирателей волновали темы миграции, зеленого перехода, состояние экономики и война России в Украине. Именно с этим предстоит иметь дело новому парламенту, внутри которого теперь будет много противников политики по защите прав беженцев, идеи изменения климата и мер по поддержке Украины.