Старые страхи Европы

Бейімбет Молдағали, Брюссель, Власть.
9 июня закончились выборы в Европейский парламент. Большинство мест осталось за центристскими партиями. Однако ощутимого успеха добились евроскептики и ультраправые силы, в частности во Франции, Германии и Австрии.
Власть разбирается, как выборы Европарламента повлияют на европейскую политику.
Европарламент — законодательный и представительный институт Евросоюза, избираемый его гражданами напрямую. Места в парламенте заняли семь коалиций, сформированных партиями государств-членов. Граждане Евросоюза голосовали за местные национальные партии, которые заранее объявили с какой европейской партией они будут аффилированы.
«Прошедшие выборы дали нам два сообщения. Во-первых, большинство отдает предпочтение центристам для [сохранения] сильной европы. Это важно для стабильности. Но также верно то, что поддержку получили радикалы справа и слева, поэтому центристам нужно принять результаты с максимальной ответственностью», – заявила бывший председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ночь выборов в Брюсселе.
Исследование, проведенное Европейским советом по международным отношениям еще в январе, показало, что накануне выборов избирателей волновали темы миграции, зеленого перехода, состояние экономики и война России в Украине. Именно с этим предстоит иметь дело новому парламенту, внутри которого теперь будет много противников политики по защите прав беженцев, идеи изменения климата и мер по поддержке Украины.
Будущее зелёного перехода
Вопрос изменения климата и зеленого перехода стоял на повестке выборов еще пять лет назад. Тогда ощутимого прогресса удалось добиться партии «зеленых».
В 2019 году Еврокомиссия запустила Европейское зеленое соглашение, а в 2021 году приняла климатический закон. Они придали юридическую силу целям Европейского союза по нулевому выбросу парниковых газов к 2050 году и установлению целевого показателя выбросов к 2030 году.
Эксперты полагают, что после нынешних выборов экология уйдет с повестки из-за дороговизны зеленого перехода, войны России в Украине и продолжающейся напряженности в международных торговых отношениях. Весной этого года Европейская комиссия уже пересматривала бюджет "Зеленого транзита" для нужд контроля за миграцией и другого нового приоритета — перевооружения.
Правые и ультраправые партии традиционно выступают против зеленого перехода, набирая популярность из-за беспокойства жителей о влиянии этих изменений на стоимость жизни. Их поддержка заставляет правительства стран ЕС с осторожностью относиться к вопросам регулирования.
Ситуация может усугубиться, потому что следующий этап европейского соглашения о зеленом переходе затрагивает жилищный и транспортный вопросы. Он может затронуть жителей и семьи и ЕС заметнее, чем первый этап, потребовав от них больших расходов на базовые нужды.
Политический консультант из Брюсселя и бывший советник в Европейском парламенте Томас Талер не ожидает новых регуляций и указаний по зеленому соглашению. Европа больше будет фокусироваться на исполнении прежних решений.
«Я не думаю, что зеленое соглашение будет отозвано. Теперь национальным властям нужно придумать что-то конкретное для реализации всех принятых правил. Одно дело принимать законы, а другое – реализовывать их», – сказал Талер в интервью Власти.
Новые вызовы Европы
Несмотря на то, что правые и ультраправые коалиции добились ощутимого прогресса, нужно понимать, что все эти партии из 27 стран Евросоюза, вошедшие в коалиции, довольно сильно отличаются друг от друга, утверждает Талер. Поэтому он считает важным не обобщать их так как среди них есть более радикальные и менее радикальные.
По его словам, в этом году главными темами дебатов и борьбы между партиями стали цены на жилье, миграция и война России в Украине.
«Это связано с тем, что люди жалуются на высокую стоимость жилья, инфляцию, будущее экономического развития. Есть и обсуждения вокруг российской агрессии в Украине и стоит ли поддерживать Украину. Некоторые партии сомневаются в этом», – говорит Талер.
По его словам, в ближайшие пять лет главной задачей европейских политиков будет вернуть гражданам ощущение, что экономическое развитие идет в правильную сторону. Предметом для беспокойства станет международная торговля, потому что в Европе дорого заниматься производством.
Теперь в фокусе европейских политиков будет реиндустриализация, которая нужна для поддержания занятости и увеличения конкурентоспособности европейских компаний, которые отстают от китайских и американских. Поэтому теперь европейскому рынку нужны передовые технологии или уникальные сервисы.
«Можно вспомнить тариф на китайские электромобили и расследования в отношении китайского импорта в Европу. Есть беспокойство о начале крупного торгового спора, или торговой войной, как назвали бы это некоторые. Люди обеспокоены, сможем ли мы продолжить мирное сосуществование, по крайней мере в Европе, или же миром будут двигать конфликты — торговые или военные», – говорит Талер.
Такого же мнения придерживается колумнист Bloomberg Макс Хастингс, считающий спад экономики Европы главной темой обсуждений. По его словам, несмотря на разногласия в интерпретации данных, на которые влияют колебания обменного курса, доля ЕС в мировом ВВП падает, уступая место Китаю.
Рост правых и ультраправых настроений среди европейской молодежи
Влиятельность правых и ультраправых сил будет зависеть от того, насколько центристы, составляющие сегодня большинство в парламенте, будут готовы поддерживать их и вступать с ними в коалиции.
Прежде центристы воздерживались от идеи объединения с правыми. Однако подобная динамика уже прослеживается в Нидерландах. Это может усилить голоса правых и ультраправых, особенно в дискуссии о миграции, считает экспертка Европейского совета по международным отношениям Лиана Фикс.
Хастингс полагает, что ультраправые поднимаются «на фоне тех же страхов, которые привели к появлению фашизма перед Второй мировой войной». А их политика, которая пять лет назад была бы заклеймена как экстремистская, сегодня считается мейнстримом.
С ним согласен журналист Пол Хокенос. В своей колонке он пишет, что к росту правых и ультраправых, особенно среди молодежи, привело разочарование избирателей антикризисной политикой властей в период пандемии. В этом году 16-летние граждане смогли проголосовать на европейских выборах в Германии, Бельгии, Мальте и Австрии. В Греции жители могут голосовать с 17 лет.
Как показывают приведенные Хокеносом исследования, «молодые люди (в возрасте от 18 до 24 лет) в демократических странах по обе стороны Атлантики, как правило, отдают свои голоса за более реформаторски настроенные левоцентристские партии, а не за правые».
Хаконос объясняет этим то, что европейские консерваторы долгое время выступали против предоставления права голоса подросткам, хотя по закону им уже разрешено работать, водить транспорт и платить федеральные подоходные налоги.
По его словам, на прошлых выборах в Европарламент самые молодые избиратели выражали свою обеспокоенность глобальным потеплением. Треть молодежи в Германии проголосовали за зеленых.
Однако пять лет спустя картина выглядит иначе. Провал зеленых на этих выборах произошел именно из-за результатов в Германии, где молодежь во многих случаях голосовала за ультраправых.
На этих выборах за ультраправую партию «Альтернатива для Германии» (АДГ) проголосовали 16% молодежи от 16 до 24 лет. Это на 11% больше, чем пять лет назад.
Молодые избирателей также проголосовали за крайних националистов и евроскептиков в Португалии, Италии, Швеции, Нидерландах и Франции.
«Похоже, что пандемия коронавируса вызвала у [молодежи] раздражение по поводу нашей способности справиться с будущим», — цитирует Хокенос авторов исследования “Jugend in Deutschland 2024”.
Наиболее популярными вопросами для молодых людей стали: личные финансы, профессиональные возможности, медицина, жилье и общественное признание.
Но у правых и ультраправых нет ответа на эти проблемы. Более того, их причиной они считают только миграцию.
«АДГ не предлагает решения ни по одной из проблем, но видит ужесточение миграции и ослабление контроля со стороны властей Евросоюза как панацею от всех бед», – пишет Хокенос.
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