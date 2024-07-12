Илья Матвеев, политолог: «Если ультраправые придут к власти в Европе, мир может остаться без демократических регионов»

В 2024 году западные страны вступили в очередной электоральный цикл. Его главным отличием от предыдущих стало резкое усиление позиций ультраправых политиков. Оно уже произошло во время выборов в Европарламент и ожидается на местных выборах в нескольких странах Евросоюза.

Власть поговорила с политологом, приглашенным исследователем Университета Беркли Ильей Матвеевым о том, что представляют из себя ультраправые политические силы, чем они отличаются от политиков консервативного толка, почему граждане Евросоюза голосуют за их ксенофобные лозунги и что может произойти в случае их массового прихода к власти.

В прессе мы часто видим, как политикам приписывается характеристика «правый», а в последнее время и «ультраправый». В чем между ними принципиальная разница? И почему мы все больше говорим об ультраправых?

Категории «правые» и «ультраправые» имеют разную историю происхождения. Правые партии — это консервативные партии, например, Христианско-демократический союз Германии или английская партия «Тори». Ультраправые же силы — это часто правопопулистские партии, которые гораздо радикальнее правых. Или же те, которые имеют прямую связь с фашистскими движениями прошлого, например, итальянская партия Джорджи Мелони — «Братья Италии».

Консерватизм и фашизм — это разные вещи. Многие исследователи называют ультраправые партии или крайне правые партии неофашистскими, и для этого есть основание. Они отличаются по своим позициям и риторике от просто правых консервативных партий, которые выступают за умеренный прогресс, сохраняя уважение к сложившейся традиции правления государством. Тогда как ультраправые партии имеют часто экстремистские лозунги, касающиеся миграции, культурных проблем и вопросов идентичности, полные ненависти к людям.

Почему вообще у людей растет готовность поддерживать ультраправые партии?

Это большой вопрос. Здесь есть разные стратегии ответа, и одна из них — экономическая. Люди страдают от экономического кризиса, от неравенства и при этом ошибочно понимают его причины. Они увязывают это с мигрантами и начинают голосовать за антимигрантские партии. Другая стратегия касается вопросов идентичности и культуры. Известно, что мужчины чаще голосуют за крайне правые партии, чем женщины. Этот разрыв есть почти во всех странах мира, и иногда он очень большой. Более того, он увеличивается в последние годы: мужчины и женщины начинают радикально по-разному голосовать. Даже если это члены одной семьи, одного домохозяйства.

Это странно, но почему так происходит? Крайне правые партии предлагают нам сексизм и возвращение к патриархальным нормам. То есть к ситуации, когда мужчины были по своему статусу и социальному положению выше, чем женщины. Но гендерный прогресс этот разрыв нивелировал, и теперь мужчины хотят восстановить свою роль главы семьи, когда женщины от них зависели.

Есть и другое объяснение. Люди из рабочего класса видят, что они беднеют, а богатые богатеют. И у них есть паника относительно потери своего статуса в обществе. Если раньше они были уважаемыми рабочими людьми, то сейчас они чувствуют, что теряют и в деньгах, и в социальном статусе. Догнать богатых тяжело и, учитывая нынешнюю широту неравенства, непонятно как. И эта статусная паника ведет к поиску иерархий, в которых рабочий класс может сказать: «Да, мы бедные, но зато мы белые. А белые лучше черных».

То есть ультраправые предлагают своим избирателям иерархическую шкалу, в которой они будут находиться наверху, а не внизу. Они голосуют за крайне правых, чтобы компенсировать ощущение своей бедности и униженности в экономике через отсылку к тому, что они белые или коренные жители страны. А у других социальных групп культура и все остальное — хуже.

Иначе говоря, ультраправые дают избирателям определенную идентичность. Получается, что люди голосуют не за какие-то конкретные требования, а потому что они опознают крайне правые силы как «партию таких, как мы», которые дают избирателям «быть такими, какие они есть». Значение идентичности в политике сейчас огромное, и оно выше конкретных требований.