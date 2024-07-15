Энергетика прежде всего. Отношения Евросоюза и Центральной Азии изменятся мало

В первой половине июня в странах Евросоюза прошли выборы в Европейский парламент. По их итогам большинство мест в парламенте оставили за собой центристские партии, но заметным оказалось и усиление евроскептиков и ультраправых партий.

Власть поговорила с экспертами о том, как прошедшие выборы в Европарламент, а также серия избирательных кампаний в странах Евросоюза повлияет на отношения объединения со странами Центральной Азии, политику в отношении Украины и процесс будущего расширения.

Европейский парламент и его выборы менее важны для внешней политики, чем национальные выборы, отмечает управляющий директор Совета европейского соседства Самуэль Довери Вестербье. Большую роль в формировании внешней политики играют страны-члены ЕС. По его словам, единственный контроль, который есть у Европарламента во внешней политике – это бюджет ЕС.

Свой контроль парламент осуществляет через установку ежегодных лимитов на обязательства ЕС в различных областях политики и определении размера выделяемого бюджета на семь лет вперед.

«Европейский парламент может осуществлять контроль над внешней политикой ЕС, блокируя решения, и они делали это в прошлом», – говорит Вестербье.

«Все больше и больше правительств и коалиций включают в себя ультраправых, например, Джорджу Мелони в Италии», – говорит Вестербье.

Мнение Европарламента также важно при формировании политического курса ЕС, учитывая, что парламент – единственный европейский институт, избираемый напрямую, считает директорка Форума гражданского общества Восточного партнерства Таня Марокки.

По ее словам, получившие большинство мест представители Европейской народной партии (EPP), партии Социал-демократов (S&D) и «Обновить Европу» поддерживают Украину и расширение Европы. Она ожидает, что большинство членов Европарламента продолжит поддерживать оказание Украине финансовой, логистической и военной помощи.