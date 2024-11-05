Самые непредсказуемые выборы Америки

Уже сегодня в США пройдут президентские выборы, за которыми традиционно следит весь мир. Особое противостояние между Камалой Харрис и Дональдом Трампом развернулось в семи ключевых колеблющихся штатах, среди которых - штат Аризона. В этом юго-западном штате кандидаты сражаются за 11 голосов выборщиков и 4,4 миллиона избирателей.
Как прошли последние дни предвыборной кампании в Аризоне и чего жители штата ожидают от выборов, в репортаже «Власти» из Аризоны.
Организация досрочного голосования
До последнего дня выборов гонка остается напряженной в семи колеблющихся штатах и опросы показывают, что эти выборы остаются одними из самых равных в истории. Ни один из кандидатов не имеет существенного преимущества голосов ни в одном из колеблющихся штатов.
Последнюю неделю оба кандидата безперервно посещал одни и те же штаты. За пять дней до дня голосования вице-президент Камала Харрис, кандидат от Демократической партии, провела предвыборный митинг в штате Аризоне, акцентировав внимание на латиноамериканских жителей. Каждый четвертый избиратель штата является латиноамериканцем.
«У нас есть возможность перевернуть страницу десятилетия, в течение которого Дональд Трамп пытался держать нас разделенными и напуганными друг перед другом», - сказала Харрис.
В этот день в Аризоне встретился со своими соратниками и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп - это стало его третьим визитом в штат за октябрь.
Аризона остается основным полем предвыборной битвы. В 2020 году здесь с небольшим перевесом победил Джо Байден, став первым демократом, за которого проголосовали избиратели штата на президентских выборах с 1996 года.
Республиканцы рассчитывают, что привлечь избирателей на участки и увеличить поддержку Трампа им поможет законопроект, превращающий незаконное пересечение границы в уголовное преступление. Демократы стремятся активизировать своих избирателей с помощью законопроекта, закрепляющего право на аборт в конституции штата.
Почти на каждой улице Финикса - предвыборная реклама. На баннерах мелькают не только имена главных кандидатов этого года, но и другие кандидаты, избираемые на разных уровнях - от местного до федерального. На этих выборах жителям Аризоны также предстоит выбрать своих представителей в сенат и палату представителей, а также множество других представителей .
«Я не видел столько гражданской активности в избирательном процессе, как сейчас, и это приятно видеть», — говорит Нейт Янг, главный информационный сотрудник управления регистратора округа Марикопа, отвечающий за почтовые бюллетени и регистрацию избирателей.
Данный округ в Аризоне является третьим по величине избирательным округом в Соединенных Штатах, и вполне вероятно, может решить исход выборов. Обычно тот, кто побеждает в округе Марикопа, побеждает во всем штате — здесь зарегистрировано более 62% или 2,6 миллиона избирателей Аризоны.
Перед входом в здание регистратора округа мы замечаем мужчину в карнавальном костюме - Америка празднует Хэллоуин. Он возмущенно покидает здание.
«Они не позволили мне сдать свою регистрационную форму. Теперь мне нужно идти в следующее ближайшее место», — отметил мужчина, представившийся Стюартом Меззо. Он не стал говорить, за кого хотел бы голосовать, коротко ответив: «Это личное между мной и моим кандидатом. Но я устал быть бедным, и я голосую за своего чувака».
Как пояснили позже в офисе регистратора, они не занимаются осуществлением голосования, а лишь регистрацией избирателей и обработкой полученных бюллетеней.
К концу октября из 2,6 млн зарегистрированных избирателей более 1,1 млн уже досрочно проголосовали. Ожидается, что эта цифра продолжит увеличиваться вплоть до дня выборов, так как более 78% избирателей получили свои бюллетени по почте.
Согласно законодательству штата, избиратели могут голосовать как по почте, так и на специализированных избирательных участках в период досрочного голосования.
Нейт Янг работает в округе Марикопа с 2018 года, и, по его словам, на фоне распространения дезинформации, ставящей под сомнение честность выборов, им предстояло организовать более 150 экскурсий в их здания и брифингов для разъяснения избирательного процесса.
Также на сайте округа Марикопы организована круглосуточная прямая трансляция с избирательных участков и мест, где установлены ящики для бюллетеней.
«В глобальном масштабе мы наблюдаем много теорий заговора, особенно в вопросах манипуляции голосами, и это исходит от самих кандидатов или других высокопоставленных лиц», — говорит он.
В 2020 году штаб Дональда Трампа подал судебный иск, оспаривая результаты выборов в Аризоне, где нынешний президент Джо Байден обошел его с перевесом всего в 10 тысяч голосов. Однако позже иск был отозван.
Как рассказывает Янг, после 2020 года было принято решение увеличить количество камер, усилить меры кибербезопасности, установить временные ограждения и провести тренинги по физической безопасности для сотрудников избирательных участков.
Республиканцы или демократы
Хотя сегодня Аризона относится к числу семи колеблющихся штатов, долгое время здесь побеждали кандидаты от республиканцев. В истории штата лишь трем кандидатам от Демократической партии удавалось с небольшим отрывом победить на президентских выборах: Гарри Трумэну в 1948 году, Биллу Клинтону в 1996-м и нынешнему президенту Джо Байдену в 2020 году.
И в этом электоральном цикле большинство зарегистрированных избирателей в штате — республиканцы (около 35,5%), среди зарегистрированных избирателей 28,6% составляют демократы. Однако такое численное преимущество не помогло Дональду Трампу выиграть выборы в 2020 году. Одной из причин этого стал значительный рост числа независимых избирателей в последние годы: в 2024 году их доля составляет 34,3%.
«Сейчас в Аризону переезжает много людей. Это влияет на то, как голосуют и кто приходит на выборы. Поэтому сейчас никто не может с уверенностью сказать, в какую сторону пойдет голосование, даже за пять дней до выборов», — поясняет Янг.
«Женщины спасут эту страну, проголосовав за Харрис»
Днем на окраине города, возле фермерского рынка, женщина в футболке с надписью «Доступ к абортам в Аризоне» обращается к прохожим, которые останавливаются около нее, чтобы рассмотреть ее плакаты.
«Можете взять с собой!» — говорит она, указывая на плакат с надписью «Харрис-Уолз».
69-летняя жительница Финикса Робин Уильямс рассказывает, что обычно не занимается агитацией, но еще год назад она начала агитировать и бороться за право на доступ к аборту.
«Мы раздаем плакаты и разговариваем с людьми, если они еще не проголосовали, чтобы голосовали за Камалу и за предложение 139, которое касается репродуктивных прав женщин», — делится Уильямс.
В настоящее время в Аризоне, как и во многих других штатах, действует запрет на аборты. На этих выборах, помимо других поправок к конституции штата, жителям предстоит решить вопрос о закреплении права на аборт. Репродуктивные права женщин также стали одной из ключевых тем кампании Камалы Харрис.
Дональд Трамп подвергается критике за то, что именно под его влиянием Верховный суд США отменил решение по историческому делу «Роу против Уэйда», и вопрос права на аборт был передан на усмотрение штатов и конгресса.
«Я голосую за Камалу и очень надеюсь, что у нас все получится, и репродуктивное право женщин будет включено в Конституцию», — говорит Уильямс.
В это время мимо проезжающий мужчина на электронном велосипеде останавливается и забирает один лист плаката, прокомментировав: «Надеюсь, Трамп потерпит крупное поражение, как он любит говорить, в "большое время”. Я не знаю, как можно голосовать за насильника, преступника и за все остальное, что он сделал. Женщины спасут эту страну, проголосовав за Харрис».
Другие избиратели верят и в миграционную политику Харрис. По мнению Сандры Валенсуэлы и ее мужа, вице-президент стремится объединить людей, вместо того чтобы разъединять их.
«Трамп подстрекает людей, используя вопросы, связанные с испаноязычными мигрантами и границей. Америка — это страна иммигрантов, поэтому мы должны объединяться, а не противостоять друг другу», - говорит Валенсуэла.
Она считает, что если экономика при Трампе была в хорошем состоянии, то только благодаря политике бывшего президента Барак Обамы, который передал ему страну с успешными экономическими показателями.
«Он сам несколько раз подавал на банкротство в своей жизни и сделал то же самое с нашей страной. Он сломал экономику во время пандемии», – добавила она.
В свою очередь другая женщина среднего возраста, представившаяся Деби М. рассказала «Власти», что впервые за долгое время решила зарегистрироваться на голосование ради Камалы Харрис. Она в Финиксе проживает уже 16 лет.
«Я знаю, что важные для американцев вопросы — это экономика и подобные вещи, но она улучшается. Им нужно понять, все проблемы с экономикой страны начались с республиканцев во время коронавируса. Устранить это занимает много времени. Поэтому я думаю, что следует дать ей еще один шанс», - говорит она.
Латиноамериканское сообщество за Харрис
Вечером 1 ноября на окраине Финикса в поддержку местного конгрессмена от демократической партии Рубена Галлего, который баллотируется в сенат США в Аризоне прошло родео-шоу. На мероприятие собрались испаноязычные жители штата, звучала музыка латиноамериканских исполнителей, раздавались агитационные материалы и мерч в поддержку Харрис и кандидата на пост вице-президента Тима Уолза.
Именно Галлего может помочь Харрис добиться расположения латиноамериканцев: он родился в семье иммигрантов — его мать из Колумбии, а отец из Мексики.
Фернандо Браво Ледесма, американец мексиканского происхождения из Калифорнии, прибыл на родео из Лос-Анджелеса вместе с группой из 60 человек. По его словам, он находится в Аризоне, чтобы поддержать демократических кандидатов.
«В Калифорнии мы уверены в победе, а здесь в прошлом выборном цикле победы удалось добиться с трудом. Мы не можем позволить Трампу снова выиграть, потому что мне надоело, как он критикует мигрантское сообщество, сам совершая столько преступлений. На иммигрантов нападать легко, ведь сопротивления мало», — объясняет Ледесма.
Другие две девушки, Милли и Хернандес, приехали поддержать конгрессмена Рубена Галлего, который, по их словам, защищает их репродуктивные права и разделяет их ценности. Обе уже проголосовали досрочно за Камалу Харрис.
«Мы хотим видеть лидера, который будет представлять интересы не только своей партии, но и всех граждан. Камала как раз такая. Голосование сегодня особенно важно на фоне текущих политических реалий», — объясняет Милли.
«Испаноязычное сообщество — это про радость и единство», — добавляет 31-летний Мигель Ортега Ромеро, отвечая на вопрос о значимости таких мероприятий для кандидатов. Он сам участвует в выборах в школьный округ Толлесон-Юнион.
«Наша культура ориентирована на семью, и это именно то, что здесь важно. Это событие, на котором мы все можем повеселиться, но также поддерживаем Камалу Харрис и Рубена Галлего», — говорит он всё громче, перекрикивая музыку.
Позже зрители увлеченно наблюдали за скачками на быках.
Уверенные в победе республиканцы
На следующий день вечером, 2 ноября, на другом конце Финикса организовали свое мероприятие и местные сторонники республиканца Дональда Трампа. Они свое мероприятие назвали одним из популярных слоганов Трампа - «Too Big to Rig», что в переводе означает «настолько велика, что ее невозможно переделать».
И на это мероприятие республиканцев многие пришли посмотреть скачки на быках.
Мероприятие здесь больше похоже по атмосфере на фестиваль: повсюду продаются товары с изображением Дональда Трампа и его известных фраз. Его сторонникам предлагается широкий выбор — от футболок и бейсболок до наклеек.
Мужчина, одетый в образ Трампа, в парике с желтыми волосами, не понимает, как Аризона стала колеблющимся штатом, но несмотря на это он уверен в паобеде своего кандидата.
«Вероятно, это из-за того, что много калифорнийцев переехали сюда и принесли с собой свои плохие политические взгляды, штат стал колеблющимся. Если Трамп не выиграет, это будет явным воровством. Если я был бы Трампом, я подал бы в суд с первого дня, потому что количество людей на его митингах показывает, что у него нет шансов проиграть», - уверен Дин Ковал.
Он также убежден, что если бы Трамп оставался президентом, война в Украине не началась бы.
Другая участница, Ракель Сандовал, подчеркивает, что ничего страшного не произойдет, если Трамп проиграет. «Люди считают сторонников MAGA (Make America Great Again) сумасшедшими. Мы не такие. Мы просто хотим, чтобы нашей стране было хорошо», — добавила она.
Что касается недовольства некоторых граждан штата политикой Трампа по вопросу абортов, Ракель отмечает, что Трамп передал этот вопрос на усмотрение самих штатов, поэтому его позиция не должна вызывать вопросов.
67-летние супруги Жилет пришли сюда, чтобы быть среди единомышленников и поддержать всех, кто разделяет консервативные ценности.
«Здесь здорово видеть единство и американские ценности — это радует», - отмечает Дебби Жилет.
В этот момент к разговору присоединяется ее муж Линн Жилет и подчеркивает, что они имеют в виду «нормальные американские ценности».
Супруги два года назад переехали в Аризону из преимущественно демократического региона Калифорнии, потому что, по их словам, там высокая преступность.
«Здесь хотят продвинуть законопроект о предложении 140, и так быть не должно. Верховный суд Аризоны, с левым уклоном, вынес его на голосование, хотя для этого не набрали достаточное количество подписей. Это неправильно», – говорит Линн Жилет.
Они, как и многие сторонники Трампа поддерживает его политику против «нелегальных иммигрантов».
«Они впустили сотни тысяч иммигрантов без каких-либо проверок. Им не нужно было даже делать прививки от COVID, а меня заставляли делать прививку, иначе я бы потеряла работу», – возмущена Деби Жилет.
Помимо антииммиграционной политики Трампа, некоторые из его сторонников, рассказали, что для них важными вопросвми явлюется также сохранение права на ношение оружие, улучшение экономики.
«Когда левая сторона утверждает, что Камала Харрис сделала больше для черного сообщества, чем Трамп, важно помнить, что при администрации Трампа афроамериканцы и меньшинства зарабатывали больше», – рассказывает молодой парень Музи Ситчела. Его семья эмигрировала из Зимбабве, но «следуя по всем правилам».
«Ни одна другая страна в Европе не имеет открытых границ, и Соединенные Штаты тоже не должны их иметь. Если люди хотят иммигрировать, они должны пройти надлежащую проверку», – считает он.
Супруги Рональд Пасси и Патрисия Ричлинг беспокоится за геополитическую ситуацию. Они верят, что Трамп остановит войну в Украине, как он утверждал недавно «за сутки». На вопрос о том, как по их мнению Трамп собирается это сделать, они ответили «вероятно путем переговоров».
Аризона - один из немногих колеблющихся штатов, где опросы последних недель показывали небольшое (на уровне погрешности) преимущество Трампа. Ошибутся ли опросы, как это уже бывали, или окажутся верны - станет ясно очень скоро.
Поддержите журналистику, которой доверяют.