Самые непредсказуемые выборы Америки

Организация досрочного голосования

До последнего дня выборов гонка остается напряженной в семи колеблющихся штатах и опросы показывают, что эти выборы остаются одними из самых равных в истории. Ни один из кандидатов не имеет существенного преимущества голосов ни в одном из колеблющихся штатов.

Последнюю неделю оба кандидата безперервно посещал одни и те же штаты. За пять дней до дня голосования вице-президент Камала Харрис, кандидат от Демократической партии, провела предвыборный митинг в штате Аризоне, акцентировав внимание на латиноамериканских жителей. Каждый четвертый избиратель штата является латиноамериканцем.

«У нас есть возможность перевернуть страницу десятилетия, в течение которого Дональд Трамп пытался держать нас разделенными и напуганными друг перед другом», - сказала Харрис.

В этот день в Аризоне встретился со своими соратниками и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп - это стало его третьим визитом в штат за октябрь.