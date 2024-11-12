«Как страна, выступающая за закон и порядок, может избрать президента, обвинённого по 34 эпизодам уголовного дела?»

«Я ожидаю, что Камала Харрис победит с большим отрывом», — говорит волонтер Натоша Уолкер в Говардском университете, родном вузе вице-президента и кандидата от демократов. Через минуту CNN сообщает о победе 78-летнего Дональда Трампа в традиционно республиканских штатах Алабама и Оклахома. А вскоре начинают приходить похожие результаты и из колеблющихся штатов.
Настроение в Говарде быстро менялось в течение вечера: ожидание триумфа сменилось напряжением, тревогой, а потом и разочарованием. Штаты один за другим переходили в красный цвет и оставалось все меньше шансов на победу Харрис. В итоге самые непредсказуемые выборы США завершились уверенной победой Трампа.
«Власть» поговорила с жителями Пенсильвании, штата, от которого во многом зависел исход выборов, об их ощущениях от победы Трампа, а также с экспертом о том, как республиканцу удалось привлечь на свою сторону тех, о ком он сам и его сторонники говорили с ненавистью многие годы.
В ночь выборов
В ночь выборов тысячи сторонников Камалы Харрис собрались в её альма-матер — Университете Говард в Вашингтоне. Среди них были студенты, выпускники и просто те, кто пришел поддержать своего кандидата или Демократическую партию.
«Я здесь, чтобы стать свидетелем, вероятно, одного из самых исторических моментов в жизни любой афроамериканской женщины», — сказала Памела Банди, имея в виду, что Харрис могла стать первой женщиной-президенткой и вторым чернокожим президентом в истории США.
На большом экране университетской арены периодически транслировали обновления от либерального телеканала CNN о первых результатах выборов. Танцы и песни на время анонсов останавливаются.
Сообщения о победах Харрис в отдельных штатах публика встречает радостными аплодисментами, но с каждой новой победой Трампа атмосфера становится все тревожнее.
«Нельзя недооценивать силу коалиции Трампа. Но я надеюсь, что мы получим те результаты, которые ждем», — отметил Росс Тривисонно, который ранее участвовал в предвыборных кампаниях Харрис.
И он был отчасти прав. К полуночи агентство Associated Press объявило о победе Трампа в двух из семи колеблющихся штатов — Северной Каролине и Джорджии, что принесло ему в сумме 32 голоса выборщиков. После этого надежды на победу Харрис становились всё более туманными, и путь к 270 голосам выборщиков казался всё более сложным.
Но собравшиеся не расходились сразу и ожидали выхода вице-президента Харрис. Около часа ночи на сцену вышел сопредседатель штаба Седрик Ричмонд и сообщил, что «сегодня они не услышат Харрис, что они будут следить за тем, чтобы каждый голос был учтен».
Минуты спустя собравшиеся начали расходиться. Вечер, который должен был стать триумфальным, завершился ровно наоборот.
Спустя день
На следующий день жители США уже знали результаты выборов: Дональд Трамп избран 47-м президентом США.
«Обычно я говорю «добрый день» или «доброе утро», но для многих людей в Америке это не лучший день. Как вы знаете, Дональд Трамп выиграл выборы, что стало неожиданностью для некоторых людей», – отметил в разговоре с журналистами Лин Вашингтон, профессор журналистики в университете Темпл в Филадельфии.
Неожиданностью оказались эти результаты и для пожилой чернокожей жительницы Филадельфии, которая днем отдыхала возле здания городского муниципалитета.
«Мы не хотим Трампа. Я думаю, он просто жаждет власти и использует ее неправильно. Я была шокирована. Думала, что многие люди, знают, что он все еще находится под следствием», - сказала она, не назвав своего имени.
Дональд Трамп стал первым президентом США, привлеченным к уголовной ответственности и осужденным за преступление, но это не помешало ему баллотироваться на пост президента и даже выиграть во второй раз.
Против Трампа расследовали четыре уголовных дела: «дело о фальсификации деловых отчетов»; «дело о попытках отменить результаты выборов 2020 года» (это дело также связано с нападением на Капитолий США 6 января 2021 года, совершенным его сторонниками); «дело о хранении засекреченных документов»; и последнее — «дело по обвинению во вмешательстве в выборы в Джорджии».
В мае он был признан присяжными виновным в фальсификации документов с целью сокрытия денег за молчание, выплаченных порнозвезде, чтобы избежать скандала перед выборами 2016 года. Однако летом этого года Верховный суд США постановил, что Трамп не может быть привлечен к ответственности за другие действия, входящие в его конституционные президентские полномочия, в том числе за попытки отменить свое поражение на выборах 2020 года.
Теперь, когда он переизбран на пост президента, некоторые из экспертов считают, что его криминальные проблемы, связанные с этими делами могут исчезнуть из-за президентских полномочий.
В этот день в столице Пенсильвании все разговоры сводились к итогам выборов. В этом штате Дональд Трамп набрал все 19 голосов выборщиков, опередив Камалу Харрис на 2,1%.
Филадельфия, как и большинство других крупных городов в США - почти полностью голосует за демократов. Джон Кинкейд, профессор политологии колледжа Лафайет, говорит, что ситуация начинает меняться уже в пригородах, где становится больше сторонников Республиканской партии.
По его словам, в этом году демократы оказались более уязвимыми на выборах по сравнению с выборами 2020 года из-за инфляции.
«Экономическая ситуация может подтолкнуть избирателей к возвращению к Трампу», — предполагал Кинкейд.
Таксист, с которым мы говорим в день после выборов, пытается найти причину победы Трампа.
«Но есть кое-что в американцах, чего люди не понимают, мы любим крутых парней. Поэтому, когда Дональд Трамп говорит что-то вроде ”я защищу страну”, это заставляет людей говорить, “это же то, что мы хотим видеть”. Людям не нравятся мягкие лидеры», - считает он.
Он также беспокоится о последствиях расистских высказываний Трампа относительно чернокожих и латиноамериканцев. Он считает, что большинство сторонников Трампа склонны скрывать свои похожие взгляды, но с его приходом в Белый дом им нечего будет скрывать.
«Он просто сорвет пластырь с меча. А меч всегда был там», - говорит он.
Другой житель Филадельфии, Антонио, считает, что обещания Трампа о налоговых реформах и снижении налогов для миллиардеров не принесут пользы среднему классу. Хотя он ожидал, что Трамп будет силен на этих выборах, но столь убедительных результатов он не предвидел.
«Я голосовал за Камалу, поэтому я недоволен. Но теперь он президент, так решила Америка. Это кажется ненормальным для меня, но, видимо, нормально для страны. Если он выполнит все, что обещал, не думаю, что это приведет к чему-то хорошему. Посмотрим. Время сейчас очень интересное», — заметил Антонио.
Иммигрант Уонг, гулявший в среду со своей семьей, выразил опасение по поводу депортации мигрантов, но при этом он добавил, что первые четыре года его президентства администрация Трампа депортировала не слишком много людей. Сам Уонг сейчас работает над получением гражданства.
«Хорошая сторона того, что Трамп выиграл - экономика будет лучше. Сейчас все дорого, оплата труда рабочих не слишком высока», – с надеждой высказался Уонг.
Его мнение оказалось одним из самых оптимистичных из всех, с кем удалось поговорить в тот день, большинство настроены пессимистично.
«Он сделает налоги лучше для людей с очень высокими доходами, а не для среднего класса и не для рабочих», - говорит пожилая женщина, не хотевшая назвать своего имени. По ее словам, если раньше люди могли купить жилье меньше чем за 100 тысяч долларов, пусть и не обязательно в хорошем состоянии, то сейчас люди больше не могут купить жилье, а самый дешевый дом будет стоить 300 тысяч долларов.
На вопрос о том, согласна ли она с утверждением Дональда Трампа, что все экономические проблемы начались при нынешнем президенте Джо Байдене, женщина отвечает: «Я в это не верю. Многие вещи закладывались еще до того, как Байден пришел к власти».
Другая женщина, сидевшая неподалеку, добавила, что, возможно, в первые годы президентства Трамп еще беспокоился о своем переизбрании, и это сдерживало его.
«Теперь же ему не нужно думать о других выборах, поскольку нельзя быть президентом более двух сроков. Он будет делать все, что захочет. Мы все понимаем, что это может обернуться разрушительными последствиями. У нас демократия, а он собирается превратить ее в диктатуру», - отмечает она.
Молодая девушка Хлоя опасается, что Трамп может назначить новых консервативных судей в Верховный суд, как он делал в 2016-2020 годах. В свой первый срок Трамп уже назначил троих судей с консервативными взглядами, что привело к резонансному для страны решению — Верховный суд отменил федеральное право на аборт, передав эту ответственность штатам.
«Как человеку, работающему в сфере общественного здравоохранения, для меня это тема особенно важна. Я ожидаю такого же хаоса, как и в его прошлом президентстве», — добавляет она.
Глубоко укоренившаяся и системная дискриминация
Трамп на этих выборах смог заручиться большей поддержкой среди чернокожих мужчин и латиноамериканцев, отмечает профессор журналистики Линн Вашингтон.
«Стоит помнить, что чернокожие тоже не застрахованы от дезинформации и обмана. Многие люди верят в большие обещания и верят в реконструкцию недавнего прошлого. К сожалению, в этой демократии у нас нет людей, которые вовлечены в эту демократию», – говорит Вашингтон.
По его мнению, многие американцы посчитали, что Трамп сможет лучше управлять экономикой, но он с его налоговыми льготами для сверхбогатых, на самом деле значительно увеличил государственный долг.
«Каким-то образом они просто забыли, что экономика во время его правления была не так уж и хороша, и эта экономика была экономикой Барака Обамы, который буквально вытащил страну из почти экономического коллапса», – сказал Вашингтон журналистам после дня выборов.
Он также сомневается в том как будут выполнены обещания Трампа в сфере безопасности.
«Как говорил один из основателей нашей страны Бенджамин Франклин, люди, которые готовы пожертвовать свободой ради безопасности, не имеют права ни на то, ни на другое. И я думаю, что это то, где мы сейчас находимся», – сказал Вашингтон.
Республиканцы в Конгрессе
Вашингтон считает, что несмотря на проигрыш, Камала Харрис за 100 дней, после того как официально стала кандидатом в президенты США от Демократической партии, провела невероятную кампанию. Но реальность также такова, что она вела тяжелую кампанию, после того, как ее предшественник Джо Байден снялся с гонки, а еще раньше нынешняя администрация не справилась с миграционным кризисом.
«Они позволили республиканцам в значительной степени контролировать эту повестку. И я не думаю, что этот шаг был достаточно подчеркнут демократами», – отметил он.
По его мнению, есть также много мужчин, которые просто не могут принять идею о том, что женщина может быть президентом и это было одним из препятствий.
При этом победа Трампа - не единственная радость для республиканцев в этом году, они также получили большинство мест в верхней палате конгресса США — сенате. По последним данным The New York Times, Республиканская партия получила 52 мест в сенате, тогда как Демократическая партия получила 46 мест (в двух штатах голоса еще считают). Сейчас большинство мест в Сенате у демократов – 51 место, а у республиканцев — 49.
Палата представителей также вероятно останется под контролем Республиканцев.
«Если федеральные судьи назначаются пожизненно, они могут оставаться на посту до самой смерти. Поэтому те сдержки, которые защищают демократию, попросту исчезнут, и это действительно опасно», — считает профессор.
Вашингтон отмечает, что одна из серьезных угроз при возвращении Трампа к власти — это возможность окружить себя исключительно преданными ему людьми, не обращая внимания на их опыт и компетентность. По словам профессора, многие из «здравомыслящих» бывших советников, такие как Джон Болтон, который впоследствии критиковал Трампа, уже ушли, а оставшиеся в основном являются преданными “трампистами”.
«На митинге в Джорджии несколько дней назад Трамп стоял на сцене с Гершелем Уокером, который проиграл выборы в Сенат пару лет назад. И он сказал: почему бы не назначить Уокера руководителем программы противоракетной обороны? Гершел Уокер едва может связать два предложения, он ничего не знает о ракетах, но предан Трампу, и этого может быть достаточно для должности», — полагает Вашингтон.
Теперь же он удивляется тому, что как так получается, что страна, которая всему миру проповедует уважение к закону, основанному на правилах, может избрать человека, который не только был осужден по 34 эпизодам, но и дважды подвергся импичменту.
Ответ на это Вашингтон находит в том, что Америка с момента основания в 1776 году, отказывается признать существование глубоких и системных форм дискриминации.
«В Америке существует долгий процесс подавления прав черных, женщин, латиноамериканцев и других меньшинств на голосование. И это то, что мы видим до сих пор», – отметил профессор.
Он рассказывает, что сейчас общество пытается понять, что демократы сделали, а что республиканцы не сделали. Но он напоминает, что в 1807 году законодательный орган Нью-Джерси лишил права голоса женщин, чернокожих, не являющихся рабами и партия, которая настояла на этом называлась Демократическо-республиканская партия.
Спустя годы эта партия разделилась на Демократическую и Республиканскую.
«Так что вопрос системной несправедливости в Америке не ограничивается только одной партией. Это философия самой Америки. И это то, что слишком много людей просто отбрасывают в сторону, говоря “это не то, кто мы есть, мы лучше этого”. Нет. Это именно то, кто мы есть. И вот почему мы там, где мы есть сегодня», - заключает Вашингтон.
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