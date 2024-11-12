«Как страна, выступающая за закон и порядок, может избрать президента, обвинённого по 34 эпизодам уголовного дела?»

Спустя день

На следующий день жители США уже знали результаты выборов: Дональд Трамп избран 47-м президентом США.

«Обычно я говорю «добрый день» или «доброе утро», но для многих людей в Америке это не лучший день. Как вы знаете, Дональд Трамп выиграл выборы, что стало неожиданностью для некоторых людей», – отметил в разговоре с журналистами Лин Вашингтон, профессор журналистики в университете Темпл в Филадельфии.

Неожиданностью оказались эти результаты и для пожилой чернокожей жительницы Филадельфии, которая днем отдыхала возле здания городского муниципалитета.

«Мы не хотим Трампа. Я думаю, он просто жаждет власти и использует ее неправильно. Я была шокирована. Думала, что многие люди, знают, что он все еще находится под следствием», - сказала она, не назвав своего имени.

Дональд Трамп стал первым президентом США, привлеченным к уголовной ответственности и осужденным за преступление, но это не помешало ему баллотироваться на пост президента и даже выиграть во второй раз.

Против Трампа расследовали четыре уголовных дела: «дело о фальсификации деловых отчетов»; «дело о попытках отменить результаты выборов 2020 года» (это дело также связано с нападением на Капитолий США 6 января 2021 года, совершенным его сторонниками); «дело о хранении засекреченных документов»; и последнее — «дело по обвинению во вмешательстве в выборы в Джорджии».

В мае он был признан присяжными виновным в фальсификации документов с целью сокрытия денег за молчание, выплаченных порнозвезде, чтобы избежать скандала перед выборами 2016 года. Однако летом этого года Верховный суд США постановил, что Трамп не может быть привлечен к ответственности за другие действия, входящие в его конституционные президентские полномочия, в том числе за попытки отменить свое поражение на выборах 2020 года.

Теперь, когда он переизбран на пост президента, некоторые из экспертов считают, что его криминальные проблемы, связанные с этими делами могут исчезнуть из-за президентских полномочий.