Верховный суд США постановил, что Трамп обладает иммунитетом от судебного преследования

Верховный суд США в понедельник постановил, что бывший президент Дональд Трамп не может быть привлечен к ответственности за действия, которые входят в конституционные президентские полномочия, сообщает Reuters .

Судьи отменили решение суда низшей инстанции, отклонившее требование Трампа об иммунитете от федеральных уголовных обвинений, связанных с его попытками отменить свое поражение на выборах 2020 года.

«Мы приходим к выводу, что, в соответствии с нашей конституционной структурой разделения властей, характер президентской власти требует, чтобы бывший президент имел определенный иммунитет от уголовного преследования за официальные действия, совершенные во время его пребывания в должности», - заявил судья Джон Робертс.

«Что касается неофициальных действий президента, то иммунитета не существует», - добавил Робертс.

Суд проанализировал четыре категории поведения, содержащиеся в обвинительном заключении. Это обсуждения Трампа с должностными лицами министерства юстиции США после выборов; его предполагаемое давление на тогдашнего вице-президента Майка Пенса с целью заблокировать сертификацию конгрессом победы Джо Байдена; его предполагаемая роль в сборе поддельных протрамповских выборщиков для использования в процессе сертификации; и его поведение, связанное с нападением на Капитолий США 6 января 2021 года, совершенным его сторонниками. Суд установил, что Трамп был абсолютно неуязвим для разговоров с чиновниками министерства юстиции, а также «предположительно неуязвим» в отношении своих взаимодействий с Пенсом. Однако Верховный суд вернул эту и две другие категории в суды низшей инстанции, чтобы определить, обладает ли Трамп иммунитетом.

Как отмечает агентство Reuters, это решение Верховного суда может частично свести на нет дело спецпрокурора Джека Смита, поскольку окружной судья США Таня Чуткан рассматривает расширение иммунитета Трампа.

Выступая в Белом доме, действующий президент США Джо Байден назвал это решение «опасным прецедентом», поскольку власть президента больше не будет ограничиваться законом.

78-летний Дональд Трамп стал первым бывший президентом США, привлеченным к уголовной ответственности, и первым бывшим президентом, осужденным за преступление. Обвинения спецпрокурора Смита в подрыве избирательной кампании являются одним из четырех уголовных дел в отношении Трампа.

В мае Дональд Трамп в суде штата Нью-Йорк был признан присяжными виновным в фальсификации документов с целью сокрытия денег за молчание, выплаченных порнозвезде, чтобы избежать сексуального скандала перед выборами 2016 года.