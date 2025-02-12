Депутат от Народной партии Казахстана просит разработать закон «об иноагентах»

Депутат от фракции «Народная партия Казахстана» Ирина Смирнова заявляет, что Казахстану нужно защитить национальные интересы от деятельности таких организаций, как USAID. В среду в ходе пленарного заседания мажилиса она попросила премьер-министра Олжаса Бектенова разработать и принять закон «Об иностранных агентах».

«Уверена, что Казахстану необходимо поддержать эту практику и создать национальное законодательство, четко маркирующее любого рода структуры для того, чтобы казахстанцы могли оценивать и сравнивать информацию, понимая ее источник. При этом необходимо установить ряд исключений для гуманитарных и научных организаций. Такой подход позволит защитить национальные интересы, но не приведет к преследованию и замедлению развития здорового гражданского общества», - заявила Смирнова.

Как напомнила Смирнова, законы «Об иностранных агентах» работают в Израиле с 2016 года, в Китае – с 2017 года, в Австралии – с 2018 года, в Великобритании – с 2023 года, во Франции – с 2024 года. А один из образцовых, по ее мнению, «действующих в интересах иностранных субъектов» – закон США «О регистрации иностранных агентов», принятый еще в 1938 году.

Она напомнила, что ранее «казахстанской общество взбудоражил запрос» касательно деятельности USAID. А на днях спецпосланник президента США Дональда Трампа предложил закрыть «Радио «Свободная Европа» и «Голос Америки», финансируемые американскими налогоплательщиками.

«Как и в истории с USAID, опять сами американцы признают деструктивность финансируемых ими государственных СМИ. Они сами называют их пережитком прошлого, который создавался для идеологической борьбы в послевоенных реалиях. Любой, кто зайдет сегодня на сайт “Азаттыка”, может наглядно в этом убедиться. Здесь нет ни одного материала о строительстве новой школы, дороги, проведенных реформах, каких-то победах казахстанцев, а только критика и нагнетание негатива», - высказалась депутат.

По ее данным, сегодня в Казахстане иностранное финансирование получают примерно 200 НПО, из которых 70% – через различные источники из США. По официальным данным правительства, в Казахстане предоставляют гранты 165 различных доноров, среди которых 53 – международные организации, 31 – иностранные государственные организации, 81 – зарубежные и казахстанские НПО.

Смирнова отметила, что поддержку получают в основном проекты в области СМИ и свободы слова, защиты прав и интересов целевых групп, продвижения проектов в области развития демократии и гражданского общества, либеральных реформ, повышения толерантности и гражданской активности. Но «даже специалистам невозможно распознать, где дружественные нам ресурсы, а где нужно быть поосторожнее, дабы не нарваться на деструктивную силу».

«Скорее всего, к зарубежным фондам, бесконтрольно орудующим в нашей стране, мы еще долго будем относиться как к тому покойнику, про которого либо хорошо, либо ничего. Слишком уж много за десятилетия их присутствия у нас развелось обратившихся в их веру адептов. И вопрос, чего больше от деятельности иностранных фондов нашей стране – пользы или вреда, требует внятного ответа», - убеждена Смирнова.

По ее мнению, если зарубежные НПО, чувствующие себя в Казахстане комфортно, действительно играют в свою собственную игру, «их влиятельность может выйти нам боком». Поэтому нужно пересмотреть статус «целого ряда неправительственных организаций, годами работающих в серой зоне, и переписать правила игры с иностранными донорами, маскирующими политические интересы под медиаподдержку, правозащиту и повышение толерантности».

Депутат убеждена, что приняв закон «об иноагентах» в Казахстане, получится укрепить суверенитет страны.

«Мы не позволим выдавать навязывание чуждых ценностей за толерантность, в которой казахстанцы и так главные эксперты в мире, а пропаганду – за независимую журналистику», - заключила она.