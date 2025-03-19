Пока идут обсуждения концепции
Народная партия Казахстана разработает законопроект «об иноагентах»
Ирина Смирнова, фото parlam.kz

Тамара Вааль, Астана, Власть

Разработчиком законопроекта «Об иностранных агентах» выступит Народная партия Казахстана. Об этом в кулуарах мажилиса в среду сообщила депутат от этой партии Ирина Смирнова.

«Закон “Об иностранных агентах”, мы заявились как те, кто будет его разрабатывать. Это – Народная партия Казахстана», - сказала Смирнова.

Она отметила, что пока идут обсуждения концепции законопроекта, и сроков внесения документа в парламент нет.

Напомним, 12 февраля Ирина Смирнова заявила, что Казахстану нужно защитить национальные интересы от деятельности таких организаций, как USAID, и попросила премьер-министра Олжаса Бектенова разработать и принять закон «Об иностранных агентах». Но в начале марта в министерстве юстиции сообщили «Власти», что в плане законопроектных работ правительства нет разработки этого законопроекта.

Источники редакции в администрации президента заверили, что и у президента нет планов предложить такой законопроект.

В Народной партии Казахстана редакции «Власти» заявляли, что не исключают разработки законопроекта в будущем, подчеркнув, что «это будет зависеть от ситуации». Остальные партии сообщали, что не будут инициировать разработку этого законопроекта.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Правящая партия Amanat изменила свою позицию по переводу времени
Новости
Активист Марат Турымбетов выиграл суд против акимата Уральска, отказавшего в проведении митинга
Новости
Противники единого часового пояса в Казахстане намерены создать партию
Новости
Активисты заявили об отмене шествия в Усть-Каменогорске против единого часового пояса из-за угрозы провокаций
Новости
Токаев заявил, что международные НПО десятилетиями вмешивались во внутренние дела стран
Новости
Администрация Трампа готовится ввести ограничения на въезд в США для граждан 43 стран