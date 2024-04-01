«Антимигрант». Теракт в «Крокусе» вызвал усиление ксенофобии против трудовых мигрантов в России

После теракта в Подмосковье российские органы безопасности арестовали 11 человек, семеро из которых являются этническими таджиками, что вызвало ксенофобию по отношению к мигрантам из Центральной Азии в России.
Правозащитные организации заявили о том, что получают тысячи обращений об угрозах и насилии в отношении трудовых мигрантов. Эксперты же говорят о том, что хоть и радикализация в основном происходит в миграции, на самом деле количество людей, которых террористическим организациям удается привлечь из числа трудовых мигрантов, невелико.
Алмас Қайсар, Паоло Сорбелло, Власть.
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Вечером 22 марта несколько человек устроили теракт в развлекательном центре «Крокус-Сити» в Подмосковье. По последним данным, в результате теракта погибло 144 человека, более 550 человек пострадали.
Российские силовики, по некоторым данным, приехали лишь спустя полтора часа - в это время боевики уже успели скрыться. Спецслужбы устроили за предполагаемыми стрелками погоню и задержали их в Брянской области в десятках километров от границ с Беларусью и Украиной.
Различные наводки, которые опубликовали российские СМИ указывали сперва на уроженцев Ингушетии, а после Таджикистана. Часть из них оказалась неверной, МИД Таджикистана представил информацию и фотографии о том, что указанные в наводках граждане на данный момент проживают в Таджикистане.
Позже было задержано четверо граждан Таджикистана. Силовики и провластные каналы наряду с этим публиковали видео с пытками и насилием по отношению к задержанным. В зале суда, избравшего им меру пресечения, на всех задержанных были заметны следы пыток.
Одному из них отрезали ухо, другого привезли на кресле-каталке, на его теле был прикреплен катетер с мочеприемником, он не открывал глаза. Перед заседанием суда в социальных сетях распространялись фотографии пыток током еще одного задержанного - Шамсудина Фаридуни. Перед этим, на вопросы силовиков он заявлял, что устроил расстрел за 500 тысяч рублей. Трое других граждан Таджикистана и уроженец Кыргызстана были арестованы за предполагаемую связь с терактом.
Несмотря на то, что за теракт взяло на себя ответственность ответвление Исламского государства в Афганистане «Вилаят Хорасан», официальные лица России, включая Владимира Путина, продолжают активно указывать на «украинский след» теракта. По их версии, Украина готовила боевиков на территории Ближнего Востока, чтобы «раскачать ситуацию, создать панику в обществе в России».
Вслед за этим в парламенте России и социальных сетях стали распространяться требования об установлении визового режима с выходцами из Центральной Азии и о введении смертной казни для предполагаемых боевиков.
Что за Вилаят Хорасан?
Подразделение Исламского государства «Вилаят Хорасан» - это террористическая группировка в Афганистане, которая возникла в 2014-2015 годах.
Эдвард Лемон, профессор Техасского университета A&M, специализирующийся на Таджикистане, отмечает, что вербовка группы в значительной степени опирается на жителей Центральной Азии.
«Ее цель – создание филиалов “халифата” в Индии, Пакистане, Афганистане и Центральной Азии. В основном она базируется в Афганистане, где воевала с Талибаном. В ее рядах имеется множество выходцев из Центральной Азии, и она прилагает усилия, чтобы вербовать их, особенно таджиков», — говорит Лемон.
До теракта в России «Вилаят Хорасан» уже совершал массовые расстрелы, последний из которых был осуществлен в Турции в январе 2024 года. Во время воскресной молитвы в церкви Святой Марии туда ворвалось двое боевиков, которые открыли огонь по прихожанам, в результате которой погиб один человек. Стрелками оказались Амирджон Холиков из Таджикистана и Давид Тандуев из России.
Гарольд Чемберс, аналитик по конфликтам, национализму и безопасности на Северном Кавказе и кандидат наук в Университете Индианы, сказал, что «Вилаят Хорасан» за последние годы спланировало несколько атак.
«Вилаят Хорасан взяло на себя ведущую роль в проведении внешних операций. Большинство атак на территории Европы и Евразии были остановлены. Однако группировка дала понять, что хочет начать атаковать Китай и провести нападение на США в стиле 11 сентября», — говорит Чемберс.
И Чемберс, и Лемон отметили, что «”Вилаят Хорасан” также заявило, что намерено совершать теракты в Центральной Азии».
Чемберс также объясняет, что Россия была выбрана по ряду причин, изложенных в ее пропаганде. Некоторые из них — это отношения России с Талибаном, преследования мусульман, вторжения в Афганистан и Чечню, а также атаки на Исламское государство в Сирии и в Африке.
Мигранты на прицеле вербовщиков
Радикализация таджикистанцев в основном происходит за границей из-за высокого уровня трудовой миграции, утверждает Лемон.
«Больше таджиков оказываются завербованным в миграции, нежели дома. Это вполне понятно, ведь около 2 миллионов граждан или более половины мужчин трудоспособного возраста находятся в эмиграции», — поясняет Лемон.
Также на это влияет сам процесс миграции.
«Мигранты в России живут в ужасных условиях, что порождает недовольство принимающей стороной и делает предложение альтернативной жизни через террористические группы более привлекательным. Мигранты, к тому же, часто теряют связи со своей семьей и друзьями, часто переживая кризисы, которые делают их уязвимыми к вербовке. Наконец, в сфере миграции существуют более устоявшиеся сети вербовщиков», — говорит он.
Чемберс соглашается с этим, обращая внимания на незащищенность мигрантов.
«Быть трудовым мигрантом - влечет за собой стигматизацию, тяжелые условия жизни и системную уязвимость. Эти условия особенно ощущают выходцы из Центральной Азии в России», — поясняет он.
Темур Умаров, аналитик Фонда Карнеги и эксперт по Центральной Азии, пишет в своей публикации о том, что с аффилированные с Исламским государством СМИ специально для таджикистанцев производят контент на кириллическом таджикском. Также выпускаются материалы, где Исламским государством критикуют президента страны Эмомали Рахмона за близость с Россией, тиранию и отступление от основ ислама.
Однако эксперты отмечают, что лишь очень небольшая часть мигрантов радикализируется и присоединяется к террористическим организациям.
«С их точки зрения, [террористическим организациям] нужен лишь низкий уровень успешной вербовки, чтобы иметь потенциально высокий уровень успеха в оперативной деятельности», — сказал Чемберс.
Рост ксенофобии против трудовых мигрантов
Вслед за терактом в социальных сетях стали распространяться ксенофобные заявления, требующие депортации трудовых мигрантов и ужесточения миграционных законов для выходцев из Центральной Азии.
Вице-спикер Госдумы России и кандидат в президенты РФ в 2024 году Владислав Даванков заявил, что мигрантов необходимо «депортировать за малейшее правонарушение», а также ввести цифровой контроль за ними.
В соцсетях стали распространяться фотографии переписок с водителями «Яндекс.Такси», где клиенты отказываются ездить с таджикистанцами. Один из водителей такси Рустам, рассказал российскому медиа «Новая Газета.Европа» что он опасается вечером находиться на улице из-за слухов о нападениях.
На следующую ночь после теракта неизвестные в Благовещенске обстреляли и подожгли торговый ларек, которым управляли граждане Таджикистана.
Жертвы нападений часто воздерживаются от обращения в полицию, опасаясь дальнейшего возмездия.
Валентина Чупик, юристка, безвозмездно помогающая трудовым мигрантам, добавляет, что после теракта началась очередная волна насилия против мигрантов.
«Развернулись очередные репрессии, грабежи, незаконные задержания в пыточных условиях, насилие, фальсификации административных дел и незаконные депортации», — заявила она.
К ней поступило более 4000 обращений за пять суток, а 24 марта было 1431 за сутки. До теракта было примерно по 170 обращений в сутки, из них по незаконным задержаниям около 20, а по незаконным депортациям 2-3 в сутки.
Российские СМИ также рассказывают о том, что в Санкт-Петербурге началась операция «Антимигрант», в ходе которой силовики свозят мигрантов из Центральной Азии в депортационные центры. За неделю суды города решили выдворить более 400 мигрантов.
Умаров в разговоре с «Властью» отмечает, что теракт открывает дорогу к еще большей дискриминации выходцев из Центральной Азии в России.
«Антимигрантские высказывания особенно стали распространяться среди новой волны инфлюенсеров, которые поднялись на волне войны в Украине. Их риторика никак не пресекается, отчасти это связано с тем, что российское государство заигрывает с такими группами, потому что они - локомотив войны в Украине», — поясняет он.
Однако, по его мнению, это вряд ли приведет к прекращению трудовой миграции, так как из-за войны Россия сталкивается с острым дефицитом рабочей силы. По официальной статистике, в 2023 году Россия столкнулась с дефицитом трудоспособного населения в 4,8 млн человек.
«Тем не менее положение мигрантов будет, очевидно, ухудшаться. Тот факт, что по подозрению в теракте были задержаны граждане Таджикистана будет хорошим аргументом для российских силовиков, чтобы ухудшать положение мигрантов», — считает он.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в свою очередь осудил террористический акт и заявил, что «террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии». При этом он никак не отреагировал ни на пытки задержанных сограждан, ни на массовые обыски и задержания трудовых мигрантов из его страны.
Таджикистанское издание «Азия Плюс» сообщило, что в Таджикистане было задержано 9 человек по подозрению в связи с терактом в России. Позже также со ссылкой на источники, стало известно о аресте еще 15 человек по подозрению в подготовке террористического акта в Вахдате во время Наурыза.
Посольство Таджикистана в России посоветовало своим гражданам воздержаться от участия в массовых собраниях.Схожие обращения сделали и посольства Узбекистана и Кыргызстана.
«У политического режима Рахмона стоят задачи, которые в первую очередь касаются сохранения стабильности его политического режима и элитного положения его семьи. Для этого отношения с Москвой важны. (...) Его реакция была четким сигналом Путину: “делайте с ними что хотите, они не наши граждане, забудьте про их паспорта и мы тут не причем”. Тоже самое будет со всеми, кто попадет под гребенку российских силовиков», — объясняет Умаров.
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