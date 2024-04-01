«Антимигрант». Теракт в «Крокусе» вызвал усиление ксенофобии против трудовых мигрантов в России

Вечером 22 марта несколько человек устроили теракт в развлекательном центре «Крокус-Сити» в Подмосковье. По последним данным, в результате теракта погибло 144 человека, более 550 человек пострадали.

Российские силовики, по некоторым данным, приехали лишь спустя полтора часа - в это время боевики уже успели скрыться. Спецслужбы устроили за предполагаемыми стрелками погоню и задержали их в Брянской области в десятках километров от границ с Беларусью и Украиной.

Различные наводки, которые опубликовали российские СМИ указывали сперва на уроженцев Ингушетии, а после Таджикистана. Часть из них оказалась неверной, МИД Таджикистана представил информацию и фотографии о том, что указанные в наводках граждане на данный момент проживают в Таджикистане.

Позже было задержано четверо граждан Таджикистана. Силовики и провластные каналы наряду с этим публиковали видео с пытками и насилием по отношению к задержанным. В зале суда, избравшего им меру пресечения, на всех задержанных были заметны следы пыток.

Одному из них отрезали ухо, другого привезли на кресле-каталке, на его теле был прикреплен катетер с мочеприемником, он не открывал глаза. Перед заседанием суда в социальных сетях распространялись фотографии пыток током еще одного задержанного - Шамсудина Фаридуни. Перед этим, на вопросы силовиков он заявлял, что устроил расстрел за 500 тысяч рублей. Трое других граждан Таджикистана и уроженец Кыргызстана были арестованы за предполагаемую связь с терактом.

Несмотря на то, что за теракт взяло на себя ответственность ответвление Исламского государства в Афганистане «Вилаят Хорасан», официальные лица России, включая Владимира Путина, продолжают активно указывать на «украинский след» теракта. По их версии, Украина готовила боевиков на территории Ближнего Востока, чтобы «раскачать ситуацию, создать панику в обществе в России».

Вслед за этим в парламенте России и социальных сетях стали распространяться требования об установлении визового режима с выходцами из Центральной Азии и о введении смертной казни для предполагаемых боевиков.