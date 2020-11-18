Как Степногорск боролся против хранения в городе отходов

В любом случае история в Степногорске стала примером объединения, которая может вылиться во что-то большее. Ирина рассказывает о женщине, которой нужна была помощь, бросили клич в группе, и ее вывезли в больницу и навели порядок в квартире.

«Я все время боролась с несправедливостью и думала: господи, почему у нас как в басне «Лебедь, Рак и Щука». А теперь я поражена тем, как много у нас хороших людей. Я до сих пор как в сказке», — говорит Ирина, добавляя, что в группе внимательно следят, где «всплывут» отходы: «Мы прогремели очень хорошо, и я думаю, что вряд ли кто-то согласится их взять».

Максим Пономарев считает, что надо что-то менять на законодательном уровне:

«Невозможно такие вещи втихую делать, не согласовывая это никак с народом. То есть даже сам Примкулов говорил в своей речи, что все крупные проекты, связанные с экологией, согласовываются с народом. Но по факту этого не было сделано, даже когда скандал начался. Они приехали, просто покивали головами, ни один аргумент не выслушали, абсолютно никаких санкций к компании не приняли, хотя нарушений была масса. Ну и саму законодательную базу нужно менять, чтобы такие серьезные, касающиеся экологии проекты как-то согласовывались с народом. Ведь пока получается, что они не должны согласовывать с людьми вопросы именно по хранению пхд-отходов. Ну а что касается общественных слушаний, то как они проводятся, мы тоже знаем: даётся маленькое объявление в газете, буквально в какой-то похоронной строчке, где его по факту никто не читает, потом приходят 10-15 человек. Это несерьёзно, и как-то в законе должны такие моменты оговариваться. Получается, что сейчас всё это проходит мимо людей».

Председатель Ассоциации практикующих экологов Лаура Маликова изучала документы и переписку, которая была между акиматом Степногорска и «ТОО Оператор РОП» до ввоза пхд-отходов на территорию города, и мы обратились к ней для того, чтобы она прокомментировала ситуацию с третьей, независимой, стороны: «Почему общественность начала шуметь? Проблема в том, что у нас, во-первых, в рамках проекта допустимых выбросов и ПНРО (проект нормативов размещения отходов) изменения в хозяйственной деятельности не выносятся на общественные слушания. Касательно общественных слушаний «ТОО Оператор РОП», «Эколюкс-Ас» действовали в рамках закона, но наши законы несовершенные. Многие предприятия вначале что-то построят в рамках оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), а потом сдают это в аренду или сами пользуются, и эти дальнейшие действия и изменения во время эксплуатации они не выносят на общественные слушания. В нашем законе такой пробел есть. Во время разработки нового Экологического кодекса, который сейчас находится в Мажилисе, мы предлагали, чтобы общественные слушания проводились и по проектам ПДВ (предельно допустимых выбросов), в том случае когда идет увеличение нагрузки на окружающую среду, например, если сначала они получили разрешение на переработку условно одной тонны, но потом увеличивают до 10 тонн, то эти изменения выносить на общественные слушания. Но позиция Министерства экологии, вице-министра экологии Ахметжана Примкулова была такова, что тогда госорганы не будут успевать по всем проектам принимать решения в сроки, и они, соответственно, оставили общественные слушания только для намечаемых видов деятельности на этапе планирования, то есть, для планируемых и новых строений в рамках ОВОС. А когда действующее предприятие увеличивает свои объемы, это уже не выносится на общественные слушания, вот из за такого регуляторного пробела и отчасти возникла проблема в Степногорске.

Второе, касательно того, что акимат не знал про ввоз пхд-отходов на территорию города, это не соответствует действительности. Мы, как объективная сторона, посмотрели переписку ТОО «Оператор РОП» с госорганами и оказалось, что «Оператор РОП» до ввоза информировал акимат Степногорска о том, что планируется ввозить пхд-отходы на территорию города. И акимат пишет в ответ, что, к сожалению, он не может войти в рабочую группу по этому проекту. То есть, акимат был в курсе, они не только получили письмо, но и ответили на него. И как местный исполнительный орган, который несет ответственность за реализацию экологической политики, в целом за политику в городе, они должны были информировать население о ввозе пхд отходов.

Также есть вопросы к экспертам, которые проводили государственную экологическую экспертизу и выдали положительное заключение государственной экологической экспертизы на хранение пхд-отходов вблизи объектов подготовки продуктов питания. Когда «Эколюкс-Ас» выиграло этот тендер, они увеличили объемы хранения отходов, провели корректировку ПДВ и прошли государственную экологическую экспертизу. Когда ее проводят, в ней участвуют и представители санитарно-эпидемиологической службы, которые как раз должны смотреть соблюдение санитарных норм и правил, чтобы на определенном расстоянии не было хранения продуктов питания, за всем этим следит СЭС в составе государственной экологической экспертизы. У «Эколюкс-Ас» положительное заключение государственной экологической экспертизы есть, ТОО «Оператор РОП» как исполнитель запросили у СЭС письмо, чтобы удостовериться в том, что они выдавали положительное заключение предприятию, что там можно хранить отходы. Подтверждением согласия СЭС является положительное заключение государственной экологической экспертизы, и проведение государственной экологической экспертизы не входит в компетенцию «Оператора РОП», у него своя узкая задача. Минэкологии согласовало «Оператору РОП» вывоз пхд-отходов, и «Оператору РОП»посредством переписки с госорганами удостоверился в том, что разрешительные документы у компании «Эколюкса-Ас» на хранение пхд-отходов есть. Ответственность за выдачу заключения государственной экологической экспертизы несут эксперты, которые выдавали это заключение невзирая на расстояние между местом хранения пхд-отходов и объектом подготовки и хранения продуктов питания. Если смотреть по санитарным правилам Приказа №237, там есть пункты, где указывается, что должно быть выдержано расстояние между такими промышленными предприятиями и предприятиями, которые занимаются выращиванием, подготовкой и хранением продуктов питания. Если смотреть по картам, то выясняется, что расстояние между этими объектами меньше, чем требование санитарных правил согласно приказу 237, но, несмотря на это, предприятие получило положительное заключение государственной экологической экспертизы. У нас по действующему Экологическому Кодексу заключение государственной экологической экспертизы является основным документом для ведения какой либо хозяйственной деятельности. Если это заключение есть, то заказчики должны принимать заявку этого предприятия.

Вообще это комплексный вопрос. Данная ситуация показывает то, насколько наши госорганы «качественно» работают. У меня в данной ситуации много вопросов к экспертам, которые выдавали положительное заключение государственной экологической экспертизы и к акиму, который пассивно себя вел, будучи информированным о ввозе пхд-отходов не информировал население, а потом не предпринял каких-либо мер для разрешения этой ситуации.

Не стоит забывать, что мы, Казахстан, являемся стороной Стокгольмской конвенции по стойким органическим загрязнителям, и у нас есть международные обязательства по учету, сбору и переработке отходов, которые содержат стойкие органические загрязнители (пхд, пхб). Это загрязнители, которые при попадании в окружающую среду могут находиться в ней 50 и более лет, но они не являются радиационными отходами, как утверждали некоторые блогеры в погоне за хайпом. У нас в стране слабо с переработкой отходов, наши пхд-отходы вывозятся тоннами в Германию на переработку за огромные средства, получается из Казахстана происходит отток капитала. В Германии такие отходы успешно перерабатываются, и за переработку там наша страна платит огромные деньги. И чтобы этого не происходило, были планы наладить переработку пхд-отходов в Казахстане, но сейчас, благодаря пассивной работе акима, благодаря распространению некоторыми блогерами недостоверной информации о характеристиках пхд-отходов, у нас население напугано, и оно не хочет понимать, что такое пхд-отходы, какие у них характеристики, какое влияние они оказывают на здоровье, как они хранятся и перерабатываются».