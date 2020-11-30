Город изначально, с советских времен планировался как промышленный. Когда было разведано урановое месторождение, встал вопрос о необходимости где-то ставить переработку. И министерство среднего машиностроения СССР приняло решение сделать её на базе северо-казахстанских месторождений. Основой стал Целинный горно-химический комбинат. Позже начал строиться блок «Прогресс», сейчас его состояние не очень, честно говоря. У нас сейчас там работает «Астанахимикалс», одно из крупнейших предприятий по производству гербицидов и пестицидов. Они проводят там большие работы, выкупают многие корпуса и проводят их модернизацию. Что касается опасных объектов, то их залили бетоном и законсервировали.

— У вас рядом столица, Кокшетау, российские города. Насколько активно люди сейчас уезжают из Степногорска? Вы делали анализ?

— В 90-е годы уезжало гораздо больше людей, но и сейчас отрицательная динамика сохраняется. В год — минус 100 человек, но это уже не так много. Динамика отъезда и приезда как-то балансирует. Сейчас очень активно работает российская образовательная система, они представляют гранты для студентов, и много степногорцев обучаются в России, часть из них остается там.

— Как удержать молодежь в Степногорске?

— Вопрос сложный. Для университета у нас населения все-таки маловато, мы не сможем его наполнить. У нас есть три колледжа: два готовят специалистов для обрабатывающей промышленности и один юридический. Любому человеку нужны условия для того, чтобы обучаться, жить, работать и отдыхать. Базовые компоненты нужно создавать для населения, и в этом у нас есть проблемы. Во-первых, нужна активность МСБ, большая, чем есть сегодня, и она должна быть разнонаправленная. У нас есть якорные проекты, наши большие предприятия. Возле них работают предприятия МСБ, которые для них выполняют какие-то услуги. У нас больше проседает часть, связанная с социальным обеспечением, с развлекательными центрами. Мы — суровый промышленный город, у нас есть проблемы с тем, чтобы пойти куда-нибудь в хорошее место и отдохнуть. Нужно стараться развивать МСБ в этом направлении, чтобы было больше мест досуга. Кинотеатр в свое время приватизировали, там ночной клуб функционирует. Мы сделали при нашем ДК Мирас кинотеатр, но собственники находятся в Астане, проката нет, и людям уже неинтересно, они могут съездить в Астану — тут 180 км — и там в больших сетевых кинотеатрах посмотреть премьеры. То же самое с местами отдыха. В прошлом году мы пытались привлечь инвесторов, в этом году продолжаем переговоры для того, чтобы сделать какой-то своевременный молл-центр. Должна быть зона с хорошими магазинами, кинотеатром, с фудкортами. Многие горожане об этом пишут: где можно отдохнуть, где можно сходить с детьми погулять?