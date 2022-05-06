Медный город

Жезказгану меньше ста лет — он появился в 1939 году как рабочий поселок, когда неподалеку обнаружили залежи меди. В 1954 году он получил статус города, а в 1973 году стал областным центром.

Большинство рабочих мест и доходов в Жезказгане связаны с металлургической компанией «Казахмыс», контролирующей промышленные предприятия, шахты и другие важные объекты в городе. Промышленное производство в городе за 2021 год составило почти 712 млрд. тенге — 16,7% всего промышленного производства Карагандинской области. Жителей 90-тысячного Жезказгана зачастую в городе удерживает лишь работа на корпорацию.

Несмотря на весомый вклад промышленного производства в регионе, Жезказган выглядит полузаброшенным. Большинство дорог разбито, жилые кварталы утопают в мусоре, обувь за считанные минуты ходьбы покрывается пылью и грязью. Горожане жалуются на неприятную воду и тяжелый воздух, а дым из двух труб, которые видно из любой точки города, затягивает небо серыми облаками.