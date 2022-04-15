Шесть городов и семь районов останутся в Карагандинской области
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В состав Улытауской области войдут три города и два района
ФОТО С САЙТА АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА

Города Жезказган, Каражал, Сатпаев, а также Жанааркинский и Улытауский районы войдут в новую Улытаускую область, сообщает «Казинформ» со ссылкой на областной маслихат, где сегодня обсудили на внеочередной сессии административно-территориальное деление региона.

В Карагандинской области останутся города Караганда, Балхаш, Сарань, Темиртау, Шахтинск и Приозерск, а также семь районов: Абайский, Актогайский, Бухар-Жырауский, Каркаралинский, Нуринский, Осакаровский и Шетский.

«В Жезказгане, Каражале, Сатпаеве, Жанааркинском и Улытауском районах 12–13 апреля проведены городские и районные сессии маслихатов по вопросу включения вышеуказанных регионов в состав образуемой области Улытау. По итогам сессий были получены соответствующие совместные акты», - сообщил руководитель управления экономики Азамат Муканов.

Он отметил, что о целесообразности разделения региона получено положительное заключение ученых, научную экспертизу сделали в Карагандинском государственном университете им. Е. А. Букетова, были проведены экономические расчёты, теперь в правительство внесут предложения об изменении границ Карагандинской области. Проекты схематической карты уже разработаны.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек подчеркнул, что это «решение выверенное».

«Деление региона рассмотрено со всех сторон. Учтены мнения жителей», - сказал он.

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