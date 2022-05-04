Токаев подписал указ об образовании новых областей

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан». Таким образом, в стране образованы три новые области: Абайская, Жетысуйская и Улытауская.

Согласно указу, Абайская область с административным центром в городе Семей образована путем выделения из состава Восточно-Казахстанской области района Ақсуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Урджарского, Кокпектинского районов, городов Семей и Курчатов.

Жетысуйская область с административным центром в городе Талдыкорган образована путем выделения из состава Алматинской области Аксуского, Алакольского, Ескельдинского, Каратальского, Кербулакского, Коксуского, Панфиловского, Сарканского районов, городов Талдыкорган и Текели.

Улытауская область с административным центром в городе Жезказган – путем выделения из состава Карагандинской области Жанааркинского, Улытауского районов, городов Жезказган, Каражал и Сатпаев.

Вместе с тем административный центр Алматинской области перенесен из города Талдыкорган в город Конаев. При этом местные представительные и исполнительные органы области, а также территориальные подразделения и подведомственные учреждения центральных государственных органов до их переезда в Конаев располагаются в Талдыкоргане.

Указ вводится в действие с 8 июня.

Также Токаев подписал указ «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан», в котором постановил перенести административный центр Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области из села Аксуат в село Акжар. А в составе ВКО образованы два новых района: Ақсуат с административным центром в селе Аксуат путем выделения из состава Тарбагатайского района и Самар с административным центром в селе Самарское путем выделения из состава Кокпектинского района. Этот указ вводится в действие с 7 июня.