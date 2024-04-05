В Актюбинской области прорвало плотину Магаджанского водохранилища, сообщили в правительстве

Глава правительства Олжас Бектенов проверил паводковую ситуацию в Актюбинской области и поручил ускорить эвакуацию жителей села в зоне риска, сообщает сайт премьер-министра.

Сообщается, что Бектенов в ходе облета осмотрел Магаджанскую плотину с объемом 15,8 млн кубометров, где в связи с притоком талых вод произошел прорыв плотины Магаджановского водохранилища. Из села Кызылту эвакуировали 25 человек, 11 человек – с зимовки Табантал.

Премьер-министр также осмотрел пострадавшие от подтопления дома и ответил на вопросы жителей по вопросам их восстановления. Бектенов заверил, что всем гражданам, отнесенным к категории пострадавших от паводков согласно спискам акимата, будет предоставлена автоматическая отсрочка платежей по кредитам на три месяца, а на этот период не будут начисляться штрафы и пени за просрочку платежей. Сейчас работает комиссия по возмещению ущерба. За три дня поступило 1 623 заявления.

Кроме того, жители, пострадавшие от паводка и попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут получить единоразовую выплату, обратившись с соответствующим заявлением в акимат.

В целом в области риски подтопления сохраняются, отмечают в правительстве, поскольку на большинстве рек сейчас проходят пики половодья. В регионе подтопленными остаются 792 дома, чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба объявлена в пяти районах и городе Актобе.

Вместе с тем, согласно прогнозам, в период с 5 по 11 апреля на всей территории области ожидается значительное повышение температуры воздуха.

Олжас Бектенов поручил после ликвидации паводков провести многофакторные обследования на гидротехнических сооружениях, которые находятся в коммунальной и частной собственности. Всего в Актюбинской области 206 гидротехнических сооружений.

Накануне вечером аким города Актобе Азамат Бекет в своем видеообращении сообщил, что создалась угроза прорыва Магаджанского водохранилища, расположенного на территории Хромтауского района. Ожидается прибытие большого объема воды в Актюбинское водохранилище. Соответственно, в связи с его заполнением вынуждены открыли шлюз, а это может привести к выходу воды из берегов. Акимат просил жителей садоводческих коллективов, расположенных вблизи реки Илек и возле реки Каргалы покинуть свои дома.

Напомним, в Айтекебийском районе Актюбинской области 29 марта из-за паводков произошел прорыв дамбы Щербаковской плотины. Вода начала уходить в реку Иргиз по окраине села Жургенова. Жители села были эвакуированы. По данному факту возбуждено уголовное дело.