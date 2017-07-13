Речи
Выступления, речи и интервью, которые вдохновляют, мотивируют и заставляют меняться, вне зависимости от того, сколько раз вы уже их посмотрели. Vласть собрала любимые выступления редакции и подписчиков, и регулярно будет их дополнять.
Речь Мерил Стрип на церемонии "Золотой глобус", 2017 (ENG)
Мерил Стрип
13.07.2017
Выбор редакции
Речь Эми Полер перед студентами Гарварда, 2011 (ENG)
Эми Полер
13.07.2017
Выбор редакции
Речь Леонида Парфенова на вручении премии Листьева, 2010 (РУС)
Леонид Парфенов
12.07.2017
Выбор редакции
Нобелевская речь Малалы Юсуфзай, 2014 (ENG)
Малала Юсуфзай
12.07.2017
Выбор редакции
"Неограниченные возможности", Вениамин Алаев, конференция "Я верю", 2017 (РУС)
12.07.2017
Выбор редакции