Речи

Выступления, речи и интервью, которые вдохновляют, мотивируют и заставляют меняться, вне зависимости от того, сколько раз вы уже их посмотрели. Vласть собрала любимые выступления редакции и подписчиков, и регулярно будет их дополнять.

"Искусство просить", TED Talks, 2013

Аманда Палмер
11.07.2017
Выбор редакции и подписчиков

"Опасность отдельно взятого рассказа", TED, 2009

Чимаманда Нгози Адичи
11.07.2017
Выбор редакции

Джек Ма представляет проект Alibaba группе друзей, 1999

Джек Ма
11.07.2017
Выбор редакции

"Искусство просить", TED Talks, 2013

Аманда Палмер
11.07.2017
Выбор редакции и подписчиков

Речь Марка Цукерберга перед выпускниками Гарварда, 2017

Марк Цукерберг
11.07.2017
Выбор редакции