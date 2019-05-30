Речи
Выступления, речи и интервью, которые вдохновляют, мотивируют и заставляют меняться, вне зависимости от того, сколько раз вы уже их посмотрели. Vласть собрала любимые выступления редакции и подписчиков, и регулярно будет их дополнять.
Hard Talk с Еленой Бахмутовой, главой ассоциации финансистов Казахстана
30.05.2019
Речь Опры Уинфри на церемонии "Золотой глобус", 2018 (ENG)
Опра Уинфри
08.01.2018
Выбор редакции и подписчиков
"Как худшие моменты нашей жизни делают нас теми, кто мы есть". Писатель Эндрю Соломон, TED, 2014 (ENG)
Эндрю Соломон
19.07.2017
Выбор редакции и подписчиков
Речь Мерил Стрип на церемонии "Золотой глобус", 2017 (ENG)
Мерил Стрип
13.07.2017
Выбор редакции
Речь Эми Полер перед студентами Гарварда, 2011 (ENG)
Эми Полер
13.07.2017
Выбор редакции